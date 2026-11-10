Honda hebt trotz Milliarden-Belastung durch E-Auto-Umbau Gewinnprognose an

Tokio, 10. ⁠Nov (Reuters) - Der japanische Autobauer Honda hebt seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, obwohl der Umbau seines Elektroauto-Geschäfts weitere Milliardenkosten verursacht. Wie Honda am Dienstag mitteilte, wird nun für das Geschäftsjahr 2026/27 ein Betriebsgewinn von 780 Milliarden ‌Yen (rund 4,9 Milliarden Dollar) erwartet, 20 Prozent mehr als die frühere Prognose. Gestützt wird der Ausblick durch eine robuste Nachfrage nach Hybrid-Fahrzeugen ⁠im wichtigen ⁠US-Markt und einen schwachen Yen, der Exporte ins Ausland verbilligt. Im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal brach der Betriebsgewinn jedoch um 39 Prozent auf 118 Milliarden Yen ein und verfehlte damit deutlich die Analystenprognosen von 250 Milliarden Yen.

Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung hatte Honda seine Elektroautopläne in den ‌USA im Mai über den Haufen geworfen ‌und setzt vermehrt auf Hybrid-Modelle. Die Restrukturierung kostete die Japaner im Quartal von Juli bis September weitere rund drei Milliarden Dollar. Die Gesamtkosten belaufen ⁠sich damit auf mehr als zwölf Milliarden Dollar. "Wir wollen so viel wie ‌möglich noch in diesem Geschäftsjahr ⁠verbuchen", sagte Honda-Finanzchef Masao Kawaguchi. Im vergangenen Geschäftsjahr hatten Belastungen von mehr als neun Milliarden Dollar dem zweitgrößten japanischen Autobauer hinter Toyota den ersten Verlust seit fast 70 Jahren beschert.

Gleichzeitig senkte Honda ‌seine Prognose für den weltweiten ⁠Fahrzeugabsatz um sieben Prozent auf 3,16 ⁠Millionen Stück. Als Grund nannte der Konzern vor allem den Absatzrückgang in China. In den USA stiegen die Verkäufe im zweiten Quartal um neun Prozent und machten die Hälfte des weltweiten Absatzes aus. Am Montag hatte Honda den Bau eines drei Milliarden Dollar teuren Werks im US-Bundesstaat Ohio angekündigt, in dem ab 2029 jährlich 240.000 Hybrid-Fahrzeuge produziert werden sollen.

ericht von: Daniel Leussink, bearbeitet von ⁠Sabine Wollrab, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)