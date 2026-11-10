Infineon mit erneutem Rekordquartal und optimistischem Ausblick

Frankfurt, 10. Nov (Reuters) - ⁠Eine anziehende Nachfrage beschert dem Chipkonzern Infineon einen Wachstums- und Gewinnschub. "Infineon hat 2025/2026 mit einem weiteren Rekordquartal abgeschlossen und startet mit anhaltend starkem Momentum ins neue Geschäftsjahr", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck am Dienstag. "Dazu tragen insbesondere unsere Halbleiterlösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren, für den Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur, für Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeuge bei." Er rechne daher sowohl für das aktuelle Quartal als ‌auch für das Geschäftsjahr 2026/2027 mit Umsatzsteigerungen und robusten Margen.

Anleger reagierten positiv auf diese Aussichten. Die Infineon-Aktien legten zu Handelsbeginn 5,5 Prozent zu und setzten sich damit an die Spitze des Leitindex Dax. "Infineon kann die Erwartungen der Analysten ⁠übertreffen und unterstreicht damit ⁠seine Rolle als einer der potenziellen Profiteure des weltweiten KI-Investitionsbooms", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses CMC Markets.

WACHSTUM BESCHLEUNIGT, ERTRAGSKRAFT VERBESSERT

Im abgelaufenen vierten Quartal steigerte Infineon den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro und das Segmentergebnis um 56 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Die Segmentergebnis-Marge erreichte 23,8 Prozent, nachdem sie im vorangegangenen Quartal mit 19,1 Prozent enttäuscht hatte. Die mit Abstand wachstumsstärkste Sparte war erneut Power & Sensor Systems. Dank einer rasant anziehenden Nachfrage ‌steigerte sie ihre Erlöse binnen drei Monaten um ein Viertel auf 1,8 ‌Milliarden Euro. Davon entfielen 800 Millionen Euro auf Chips für KI-Rechenzentren, erläuterte Hanebeck auf einer Pressekonferenz.

Für 2026/2027 werde sich das Geschäft mit Leistungshalbleitern für KI- und traditionelle Server voraussichtlich auf knapp vier Milliarden Euro nahezu verdoppeln, fügte der Infineon-Chef hinzu. Damit dürften diese Produkte ⁠ein Fünftel zum erwarteten Konzernumsatz von 20 Milliarden Euro, ein Plus von 22 Prozent, beisteuern. "Die Nachfrage unserer Kunden ist ‌nicht nur stark, sondern auch langfristig angelegt." Das Auftragsvolumen bereits abgeschlossener ⁠und derzeit verhandelter Lieferverträge habe die Marke von zehn Milliarden Euro überschritten.

"Je höher Leistungsbedarf und Leistungsdichte von KI-Systemen steigen, desto wichtiger werden effiziente Stromwandlung und thermisches Management innerhalb des Rechenzentrums", sagte Wilfried Fritz, Partner bei der Beratungsfirma BearingPoint. "Infineon hat für die notwendige Leistungselektronik eine starke Position im Wettbewerbsvergleich."

KAPAZITÄTSAUSBAU UND PREISENTWICKLUNG

In den vergangenen ‌Monaten habe Infineon nicht die gesamte Kundennachfrage bedienen können, sagte Hanebeck ⁠weiter. Dank der zusätzlichen Produktionskapazitäten werde sich dies sicher ⁠ändern. Das Unternehmen modernisiert sein Werk im österreichischen Villach für 1,1 Milliarden Euro. Dort entsteht die weltweit erste Anlage zur Massenfertigung von Galliumnitrid-Halbleitern (GaN) auf Basis von Wafern mit einem Durchmesser von 300 Millimetern. Auf diese Scheiben passen 2,3-mal so viele Chips wie auf die bislang gängige 200-Millimeter-Variante. Künftig soll dort auch die Produktion von Siliziumkarbid-Chips (SiC) auf diese Technologie umgestellt werden. Darüber hinaus weihte Infineon unlängst ein neues, fünf Milliarden Euro teures Werk in Dresden sowie eine weitere Fertigungsanlage in Thailand ein.

Angesichts der Lieferengpässe bei zahlreichen Halbleitertypen und der Warnungen vor einer Kostenexplosion bei Chips für die Automobilindustrie äußerte sich Infineon-Marketingchef Andreas Urschitz zurückhaltend zur künftigen Preisgestaltung seines Unternehmens. "Wir befinden uns in einem sehr dynamischen, von zunehmender ⁠Nachfrage geprägten Marktumfeld." Die Voraussetzungen für die aktuellen Preisverhandlungen seien gut. Zuvor hatte Infineon die Preise zweimal angehoben.

(icht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkt)