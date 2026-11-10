Insider: Bund zahlt 6,6 Milliarden Euro für KNDS-Einstieg

Berlin, 09. ⁠Nov (Reuters) - Der Bund zahlt für den Einstieg bei dem deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS Regierungs- und Koalitionskreisen zufolge 6,6 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hatte sich mit den deutschen Eigentümerfamilien auf die Übernahme von deren 50-Prozent-Anteil an dem Panzerbauer geeinigt, wie in der vergangenen Woche bekannt geworden war. Nun ist ‌auch der Kaufpreis durchgesickert, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Das Magazin "Der Spiegel" hatte als erstes darüber berichtet. In einer Vorlage an ⁠den Haushaltsausschuss ⁠des Bundestages hatte es nur geheißen, der Kaufpreis für 50 Prozent an KNDS liege unter den im Sommer für einen Anteil von 40 Prozent eingeplanten Betrag von bis zu 7,2 Milliarden Euro.

Der jetzt ausverhandelte Preis ergebe sich aus der Bewertung von KNDS von 11,2 Milliarden Euro im Vorfeld des geplatzten Börsengangs sowie einem Aufschlag von einer Milliarde Euro, berichtete ‌der "Spiegel" unter Berufung auf Parlamentskreise. Der Aufschlag werde unter ‌anderem damit begründet, dass der für 2026 erwartete Jahresgewinn anteilig noch den Familien zufließen solle. In der Vorlage war bereits von einem Paketzuschlag für die strategische Beteiligung und einem - nicht bezifferten - Aufschlag für die ⁠entgangenen Dividenden der Familien die Rede.

Mit dem Einstieg bei dem deutsch-französischen Konzern will der Bund ‌Schlüsseltechnologien im Bau von gepanzerten Fahrzeugen schützen und ⁠verhindern, dass Deutschland gegenüber Frankreich als zweitem Großaktionär ins Hintertreffen gerät.

Die Eigentümerfamilien hatten den Börsengang von KNDS im September auf Eis gelegt, weil sich die Börsenbewertungen von Rüstungsfirmen auch nach dem Sommer nicht erholt hatten. War zunächst noch von mehr ‌als 20 Milliarden Euro Unternehmenswert die Rede, ⁠wollten Investoren letztlich nicht einmal die erhofften ⁠12,5 Milliarden akzeptieren. Nach dem Ausgabepreis für die KNDS-Aktien sollte sich eigentlich der Einstiegspreis für den Bund richten. Nach der Absage hatten die Familien auch einen Verkauf ihres Anteils an Konkurrenten wie die tschechische CSG Group oder einen Finanzinvestor erwogen. Einen neuen Anlauf an die Börse könnte KNDS im nächsten Jahr nehmen. Dann würden Deutschland und Frankreich jeweils zehn Prozent abgeben.

Unterdessen verzögert sich dem "Spiegel" zufolge ein potenzieller Großauftrag für KNDS. Das Beschaffungsamt der Bundeswehr habe die Bestellung von 1800 Radpanzern des Typs "Boxer" wegen Meinungsverschiedenheiten über Preis ⁠und Leistungsumfang vorerst gestoppt.

(Bericht von Markus Wacket und Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)