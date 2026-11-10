Irans Militärführung droht Israel mit Vernichtung

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Militärführung hat Israel abermals mit einer vollständigen Zerstörung gedroht. Bei der Enthüllung einer neuen "Raketenstadt" warnte Stabschef Ali Abdollahi den Erzfeind vor den Folgen einer erneuten militärischen Eskalation. Er zitierte laut der Nachrichtenagentur Tasnim Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, der gesagt haben soll: "Entweder müssen wir Iran vernichten, oder Iran wird uns vernichten." Diese Aussage sei nicht neu, sagte Abdollahi. "Es ist klar, dass wir sie ganz gewiss vernichten werden."

Auch der Kommandeur der Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden, Irans mächtiger Militärorganisation, drohte Israel scharf. "Sollte es notwendig werden, werden wir sämtliche ihrer Kapazitäten auf regionaler und überregionaler Ebene unter unser Feuer nehmen und dem Feind nichts außer Niederlage und Flucht übrig lassen", sagte Madschid Mussawi.

Iranische Medien verbreiteten am Dienstag Videos der neuen Raketenstadt, die unter der Erde liegen soll. Wann die Aufnahmen entstanden, blieb zunächst unklar. Berichte über militärische Errungenschaften Irans können in der Regel nicht unabhängig verifiziert werden. Die Islamische Republik verfügt landesweit über mehrere derartige Stützpunkte, oft im Gebirge, wo mobile Abschussrampen, Marschflugkörper und ballistische Raketen eingelagert sind. Im Kriegsfall soll das Arsenal so vor Bombardierungen geschützt sein./arb/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertetgestern, 15:55 Uhr · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“gestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 08.11.2026
Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichen08. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen