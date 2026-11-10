IRW-News: ACCESS Newswire: Securitas Healthcare läutet eine neue Ära des RTLS ein entwickelt für die Zukunft der Abläufe im Gesundheitswesen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Securitas Healthcare läutet eine neue Ära des RTLS ein entwickelt für die Zukunft der Abläufe im Gesundheitswesen

Die erweiterte RTLS-Plattform vereint Cloud-Innovation, neue Lösungsfunktionen, eine modernisierte Benutzererfahrung, fortschrittliche Standortgenauigkeit sowie flexible Bereitstellungs-, Technologie- und Integrationsoptionen, um Organisationen im Gesundheitswesen dabei zu unterstützen, Echtzeit-Sichtbarkeit in operative Intelligenz umzuwandeln.

LINCOLN, NE / ACCESS Newswire / 10. November 2026 / Securitas Healthcare, ein führender Anbieter von Lösungen für Echtzeit-Sichtbarkeit und -Schutz im Gesundheitswesen, hat heute die nächste Generation seiner MobileView® Real-Time Location System-Plattform (RTLS) vorgestellt. Die erweiterte Plattform führt MobileView Cloud, neue Lösungsfunktionen, verbesserte Benutzererfahrungen sowie flexible Bereitstellungs-, Technologie- und Integrationsoptionen ein, die Organisationen im Gesundheitswesen dabei unterstützen, Echtzeit-Sichtbarkeit in operative Intelligenz umzuwandeln.

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Da Gesundheitssysteme mit Personalmangel, Kapazitätsengpässen und wachsenden Anforderungen an Effizienz und eine bessere Patientenerfahrung zu kämpfen haben, ist der zeitnahe Zugriff auf betriebliche und klinische Informationen für das Management immer komplexer werdender Versorgungsumgebungen unverzichtbar geworden. Heutige RTLS-Plattformen bieten die Sichtbarkeit und die Erkenntnisse, die erforderlich sind, um den Patientendurchsatz zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen, die Ressourcennutzung zu optimieren und die vernetzten Abläufe zu unterstützen, die für die Verwirklichung des smarten Krankenhauses notwendig sind.

Im Mittelpunkt dieser Plattform-Entwicklung steht MobileView Cloud, ein cloudbasiertes Angebot, das darauf ausgelegt ist, die Implementierung zu vereinfachen, die Infrastrukturanforderungen zu reduzieren und die Softwareverwaltung zu vereinfachen. MobileView Cloud ermöglicht es Gesundheitssystemen, RTLS effizienter einzuführen und zu skalieren, während gleichzeitig die Belastung der internen IT-Teams verringert wird und ein schnellerer Zugang zu neuen Funktionen und Innovationen gewährleistet wird. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und modernen Dashboards hilft es Führungskräften im Gesundheitswesen und Teams in der direkten Patientenversorgung, schnell auf die Informationen zuzugreifen, die sie benötigen, um die betriebliche Leistung zu verbessern und die tägliche Entscheidungsfindung zu unterstützen. Die cloudbasierte Architektur bietet zudem eine solide Grundlage für Fortschritte in den Bereichen Analytik, Automatisierung und KI.

MobileView Cloud führt neue Funktionen für den Patientenfluss, regelmäßige Kontroll- und Betreuungsrundgänge des Personals und die Compliance bei der Handhygiene ein und erweitert damit die Unterstützung der Plattform für betriebliche, klinische und patientensicherheitsbezogene Initiativen. Zusammen mit den Modulen Asset Management, Umgebungsüberwachung, Hugs® Säuglingsschutz, Mitarbeiterschutz, Patientenschutz und Mitarbeiter-Workflow bietet MobileView eine umfassende Lösungssuite, die Organisationen im Gesundheitswesen dabei unterstützt, Sicherheit und Schutz zu verbessern, Abläufe zu optimieren, klinische Arbeitsabläufe zu rationalisieren, Compliance zu gewährleisten, das Patientenerlebnis zu verbessern und Kosten zu senken.

In seiner neuesten On-Premise-Softwareversion führt MobileView zudem eine modernisierte Benutzererfahrung mit optimierter Navigation, vereinfachten Workflows im Anlagenmanagement, verbesserten Dashboards und optimierten Funktionen für das Alarmmanagement ein, wodurch es Pflegekräften und technischen Teams erleichtert wird, auf aussagekräftige Erkenntnisse zuzugreifen und Maßnahmen zu ergreifen.

Organisationen im Gesundheitswesen stehen unter enormem Druck, mit begrenzten Ressourcen bessere Ergebnisse zu erzielen, sagte Bill McCarthy, President von Securitas Healthcare. Wir glauben, dass RTLS zu einer grundlegenden Komponente moderner Gesundheitsunternehmen wird - quer durch große Gesundheitssysteme, kommunale Krankenhäuser und ambulante Versorgungseinrichtungen. Da Krankenhäuser und Kliniken einen intelligenteren und stärker vernetzten Betrieb anstreben, benötigen sie Lösungen, die flexibel, skalierbar und einfach zu implementieren sind. Ebenso wichtig ist, dass sie die Freiheit haben, die Technologien, Bereitstellungsmodelle und Funktionen zu wählen, die ihren individuellen Anforderungen und Prioritäten am besten entsprechen. Das ist die Zukunft, die wir mit MobileView gestalten.

Die MobileView-Plattform umfasst nun ein erweitertes Portfolio an RTLS-Tags, -Ausweisen und -Sensoren, die für ein breiteres Spektrum an Anwendungsfällen in den Bereichen Betrieb und Sicherheit konzipiert sind. In Kombination mit der Unterstützung von WLAN, Bluetooth® Low Energy (BLE), Ultraschall und Niederfrequenztechnologien (LF) verfügen Organisationen im Gesundheitswesen über größere Flexibilität bei der Auswahl der Infrastruktur und der Ortungstechnologien, die am besten zu ihrer individuellen Umgebung, ihren Workflows und Zielen passen.

Securitas Healthcare hat zudem die Möglichkeiten der Integration der Plattform erweitert, wodurch sich RTLS-Daten leichter mit klinischen, betrieblichen, Sicherheits- und Unternehmenssystemen verknüpfen lassen. MobileView basiert auf einer offenen Architektur und hilft Organisationen dabei, Informationen aus dem gesamten Versorgungsumfeld zusammenzuführen, um Workflows zu verbessern, die Entscheidungsfindung zu unterstützen und einen größeren Nutzen aus ihren Technologieinvestitionen zu ziehen. Die Plattform unterstützt Cloud-, On-Premises- und Hybrid-Bereitstellungen und bietet Organisationen so die Flexibilität, RTLS entsprechend ihren betrieblichen und technischen Anforderungen zu skalieren.

Wir haben jede Ebene der Plattform weiterentwickelt, von der Benutzererfahrung und der Cloud-Architektur bis hin zu unseren Ortungstechnologien und Softwarefunktionen, sagte Ara Kouchakdjian, Vice President, Product Development bei Securitas Healthcare. Unsere Fähigkeit, Daten intelligent zu kombinieren, liefert die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Erkenntnisse, auf die Organisationen im Gesundheitswesen für ihre geschäftskritischen Workflows angewiesen sind. Zusammen mit einer sicheren, skalierbaren Architektur bildet MobileView die Grundlage, die erforderlich ist, um Innovationen heute zu unterstützen und Organisationen gleichzeitig auf die Zukunft vorzubereiten.

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt Securitas Healthcare Organisationen im Gesundheitswesen dabei, komplexe betriebliche und sicherheitsrelevante Herausforderungen durch innovative Lösungen für Echtzeit-Sichtbarkeit und -Schutz zu bewältigen.

Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Gesundheitswesens setzt sich Securitas Healthcare weiterhin dafür ein, Gesundheitssystemen dabei zu helfen, durch mehr Auswahl, Flexibilität und Innovation einen größeren Mehrwert aus Echtzeitinformationen zu schöpfen. Durch die Schaffung sicherer, geschützter und effizienterer Versorgungsumgebungen ermöglicht das Unternehmen es Pflegeteams und Führungskräften, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Über Securitas Technology

Securitas Technology, Teil von Securitas, ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Sicherheitslösungen, die Unternehmen aller Art und Größe schützen, vernetzen und optimieren. Mehr als 13.000 Mitarbeiter in 40 Ländern konzentrieren sich täglich darauf, Ihre Welt sicherer zu machen und ein unvergleichliches Kundenerlebnis zu bieten. Da unsere Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns stehen, bilden unsere Mitarbeiter, unser Wissen und unsere Technologie die Grundlage für unser vernetztes Ökosystem aus Gesundheits-, Sicherheits- und Schutzlösungen. www.securitastechnology.com.

Über Securitas Healthcare

Securitas Healthcare, Teil von Securitas Technology, unterstützt Organisationen im Gesundheitswesen dabei, sichere, geschützte und effiziente Pflegeumgebungen zu schaffen, damit sich die Teams auf das Wesentliche konzentrieren können: die Fürsorge für andere. Mehr als 15.000 Krankenhäuser und Seniorenwohnanlagen weltweit vertrauen auf uns. Wir bieten skalierbare Lösungen für das Gesundheitswesen - darunter branchenführende Marken wie Hugs®, MobileView® und WanderGuard® -, die Menschen schützen, die Effizienz steigern, Compliance vereinfachen sowie Kosten und Komplexität reduzieren - gestützt auf fundiertes Fachwissen im Gesundheitswesen, vernetzte Technologie und langfristige Kundenpartnerschaften. www.securitashealthcare.com.

Katrina McSweeney

VP of Healthcare Marketing

newsroom@securitastechnology.com

QUELLE: Securitas Healthcare

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