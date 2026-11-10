IRW-News: Aztec Minerals Corp.: Aztec bohrt 70,1 m mit 0,80 g/t AuÄq (0,49 g/t Au und 16,85 g/t Ag) ab der Oberfläche in TR26-54 auf Projekt Tombstone, Arizona

IRW-PRESS: Aztec Minerals Corp.: Aztec bohrt 70,1 m mit 0,80 g/t AuÄq (0,49 g/t Au und 16,85 g/t Ag) ab der Oberfläche in TR26-54 auf Projekt Tombstone, Arizona

· RC-Bohrungen liefern breite Gold-Silber-Abschnitte in sieben Bohrlöchern, einschließlich 3,0 m mit 6,85 g/t Au und 87,70 g/t Ag (8,44 g/t AuÄq) in TR26-54

· Bohrlöcher TR26-54 bis TR26-60 haben mehrere mineralisierte Zonen vorgefunden, einschließlich 70,1 m mit durchschnittlich 0,49 g/t Au und 16,85 g/t Ag (0,80 g/t AuÄq) ab Oberfläche in TR26-54, 86,9 m mit durchschnittlich 0,27 g/t Au und 12,97 g/t Ag (0,51 g/t AuÄq) ab 79,2 m in TR26-56 sowie 44,2 m mit durchschnittlich 0,24 g/t Au und 16,54 g/t Ag (0,54 g/t AuÄq) ab 64,0 m in TR26-60

Vancouver (British Columbia) / 10. November 2026 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) (Aztec oder das Unternehmen) gibt die Ergebnisse von sieben Bohrlöchern (TR26-54 bis TR26-60) des Reverse-Circulation- (RC)-Teils des Bohrprogramms 2025/26 im Konzessionsgebiet Tombstone im Südosten von Arizona bekannt. Alle sieben Bohrlöcher wurden in der Zone North Extension gebohrt, wo die Bohrungen weiterhin Oxid-Gold-Silber-Mineralisierungen entlang des Streichens durchteufen. Alle hierin gemeldeten Intervalle sind Bohrlochlängen, wahre Mächtigkeiten sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

TR26-54, ein Erweiterungsbohrloch östlich von TR26-43, durchteufte 70,1 m mit durchschnittlich 0,49 g/t Au und 16,85 g/t Ag (0,80 g/t AuÄq) ab der Oberfläche, einschließlich 3,0 m mit durchschnittlich 6,85 g/t Au und 87,70 g/t Ag (8,44 g/t AuÄq) ab 47,2 m. TR26-60, ein Erweiterungsbohrloch westlich von TR26-52, durchteufte 44,2 m mit durchschnittlich 0,24 g/t Au und 16,54 g/t Ag (0,54 g/t AuÄq) ab 64,0 m, einschließlich 6,1 m mit durchschnittlich 0,44 g/t Au und 34,93 g/t Ag (1,08 g/t AuÄq) ab 97,5 m. Beide Erweiterungsbohrlöcher durchteuften breite Zonen der Gold-Silber-Mineralisierung außerhalb des von zuvor gemeldeten Bohrlöchern abgedeckten Bereichs, womit die bekannte Mineralisierung in der North Extension in Richtung Osten und Westen erweitert wird.

TR26-54 ist das bedeutendste Ergebnis: Ein 70,1-m-Intervall ab der Oberfläche stimmt mit dem oberflächennahen Oxidziel mit großen Tonnagen überein, das das Unternehmen bei Tombstone erprobt, und das 3,0-m-Intervall mit 8,44 g/t AuÄq bei 47,2 m zeigt, dass innerhalb der breiteren mineralisierten Hülle hochgradigere Zonen vorkommen. Die restlichen fünf Bohrlöcher durchteuften jeweils mehrere mineralisierte Zonen, was die Kontinuität der Mineralisierung zwischen früheren Bohrlöchern unterstützt. Die Zone North Extension ist in Richtung Osten, Westen und Norden weiterhin offen und die Bohrlöcher TR26-61 bis TR26-75 wurden gebohrt, wobei die Ergebnisse noch ausstehend sind.

TR26-56 durchteufte 86,9 m mit durchschnittlich 0,27 g/t Au und 12,97 g/t Ag (0,51 g/t AuÄq) ab 79,2 m, einschließlich 7,6 m mit durchschnittlich 0,86 g/t Au und 38,62 g/t Ag (1,56 g/t AuÄq) ab 141,7 m, und TR26-59 durchteufte 54,9 m mit durchschnittlich 0,20 g/t Au und 11,08 g/t Ag (0,40 g/t AuÄq) ab 21,3 m, einschließlich 4,6 m mit durchschnittlich 1,34 g/t Au und 19,77 g/t Ag (1,70 g/t AuÄq) ab 32,0 m.

Simon Dyakowski, CEO von Aztec Minerals, sagte: TR26-54 und TR26-60 wurden als Erweiterungsbohrlöcher östlich und westlich unserer zuvor gemeldeten Bohrlöcher gebohrt, und beide lieferten breite Zonen mit Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung. North Extension ist nun über eine größere Ausdehnung hinweg mineralisiert, als wir vor diesem Programm erprobt hatten, und sie ist weiterhin in drei Richtungen offen. Da 15 zusätzliche Bohrlöcher gebohrt wurden und die Ergebnisse ausstehend sind, erwarten wir bis Jahresende ein deutlich klareres Bild vom Ausmaß dieser Zone.

Die Höhepunkte der für das Konzessionsgebiet Tombstone gemeldeten RC-Bohrungen beinhalten Folgendes:

· Bohrloch TR26-54 durchteufte 70,1 m mit durchschnittlich 0,49 g/t Au und 16,85 g/t Ag (0,80 g/t AuÄq) ab der Oberfläche, einschließlich 3,0 m mit durchschnittlich 6,85 g/t Au und 87,70 g/t Ag (8,44 g/t AuÄq) ab 47,2 m und 4,6 m mit durchschnittlich 0,63 g/t Au und 18,80 g/t Ag (0,97 g/t AuÄq) ab 12,2 m. Drei tiefere Zonen wurden zwischen 115,8 und 152,4 m durchteuft (siehe Tabelle 1A). TR26-54 wurde als Erweiterungsbohrloch östlich von TR26-43 gebohrt.

· Bohrloch TR26-55 durchteufte 15,2 m mit durchschnittlich 0,18 g/t Au und 6,95 g/t Ag (0,31 g/t AuÄq) ab 147,8 m, einschließlich 3,0 m mit durchschnittlich 0,71 g/t Au und 25,50 g/t Ag (1,18 g/t AuÄq) ab 160,0 m und 25,9 m mit durchschnittlich 0,17 g/t Au und 6,23 g/t Ag (0,28 g/t AuÄq) ab 86,9 m (siehe Tabelle 1A).

· Bohrloch TR26-56 durchteufte 86,9 m mit durchschnittlich 0,27 g/t Au und 12,97 g/t Ag (0,51 g/t AuÄq) ab 79,2 m, einschließlich 7,6 m mit durchschnittlich 0,73 g/t Au und 33,64 g/t Ag (1,34 g/t AuÄq) ab 131,1 m und 7,6 m mit durchschnittlich 0,86 g/t Au und 38,62 g/t Ag (1,56 g/t AuÄq) ab 141,7 m. Der Abschnitt umfasst einen unerprobten historischen Grubenbau zwischen 117,3 und 123,4 m. Eine obere Zone ergab 45,7 m mit durchschnittlich 0,19 g/t Au und 7,35 g/t Ag (0,32 g/t AuÄq) ab der Oberfläche.

· Bohrloch TR26-57 durchteufte 22,9 m mit durchschnittlich 0,23 g/t Au und 12,07 g/t Ag (0,45 g/t AuÄq) ab 51,8 m, einschließlich 6,1 m mit durchschnittlich 0,36 g/t Au und 21,60 g/t Ag (0,75 g/t AuÄq) ab 53,3 m. Eine tiefere Zone ergab 9,1 m mit durchschnittlich 0,27 g/t Au und 19,27 g/t Ag (0,62 g/t AuÄq) ab 158,5 m, einschließlich 4,6 m mit durchschnittlich 0,41 g/t Au und 31,70 g/t Ag (0,99 g/t AuÄq) ab 160,0 m.

· Bohrloch TR26-58 durchteufte sieben niedriggradige Zonen, von denen die bedeutsamsten 16,8 m mit durchschnittlich 0,11 g/t Au und 6,21 g/t Ag (0,22 g/t AuÄq) ab 83,8 m und 24,4 m mit durchschnittlich 0,11 g/t Au und 4,86 g/t Ag (0,20 g/t AuÄq) ab der Oberfläche waren (siehe Tabelle 1A).

· Bohrloch TR26-59 durchteufte 54,9 m mit durchschnittlich 0,20 g/t Au und 11,08 g/t Ag (0,40 g/t AuÄq) ab 21,3 m, einschließlich 4,6 m mit durchschnittlich 1,34 g/t Au und 19,77 g/t Ag (1,70 g/t AuÄq) ab 32,0 m und 3,0 m mit durchschnittlich 0,04 g/t Au und 73,95 g/t Ag (1,38 g/t AuÄq) ab 56,4 m.

· Bohrloch TR26-60 durchteufte 44,2 m mit durchschnittlich 0,24 g/t Au und 16,54 g/t Ag (0,54 g/t AuÄq) ab 64,0 m, einschließlich 6,1 m mit durchschnittlich 0,44 g/t Au und 34,93 g/t Ag (1,08 g/t AuÄq) ab 97,5 m und 3,0 m mit durchschnittlich 0,39 g/t Au und 47,85 g/t Ag (1,26 g/t AuÄq) ab 86,9 m. Der Abschnitt umfasst einen unerprobten historischen Grubenbau zwischen 103,6 und 106,1 m. Eine zweite Zone ergab 44,2 m mit durchschnittlich 0,12 g/t Au und 7,58 g/t Ag (0,26 g/t AuÄq) ab 120,4 m. TR26-60 wurde als Erweiterungsbohrloch westlich von TR26-52 gebohrt.

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Abbildung 1: Lageplan des Bohrprogramms 2025/26 im Konzessionsgebiet Tombstone im Südosten von Arizona, der Bohrlochverläufe zeigt, eingefärbt nach Goldäquivalentgehalt (AuÄq g/t). Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher TR26-54 bis TR26-60 werden im Gebiet North Extension mit roten Ansatzpunkten dargestellt.

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Abbildung 2: Detaillierter Lageplan des Gebiets North Extension, der die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher TR26-54 bis TR26-60 (rote Ansatzpunkte), zuvor gemeldete Bohrlöcher sowie Bohrlöcher mit ausstehenden Ergebnissen zeigt. Die Bohrlochverläufe sind nach AuÄq (g/t) eingefärbt.

Die Bohrprofilschnitte können hier eingesehen werden:

Profilschnitt - Bohrlöcher TR26-54 und TR26-56

Profilschnitt - Bohrloch TR26-55

Profilschnitt - Bohrloch TR26-57

Profilschnitt - Bohrloch TR26-58

Profilschnitt - Bohrloch TR26-59

Profilschnitt - Bohrloch TR26-60

Tabelle 1A: Aktuell veröffentlichte Bohrergebnisse

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t) AuÄq Kommentare

(g/t)

TR26-54 0,0 70,1 70,1 0,49 16,85 0,80 Gebiet North Extension

Einschließlich 12,2 16,8 4,6 0,63 18,80 0,97

Einschließlich 30,5 36,6 6,1 0,40 19,35 0,75

Einschließlich 38,1 41,1 3,0 0,16 26,35 0,64

Einschließlich 47,2 50,3 3,0 6,85 87,70 8,44

Einschließlich 59,4 64,0 4,6 0,05 30,53 0,60

Einschließlich 65,5 68,6 3,0 0,03 46,75 0,88

und 115,8 121,9 6,1 0,03 6,58 0,15

und 132,6 137,2 4,6 0,05 8,70 0,21

und 144,8 152,4 7,6 0,08 7,74 0,22

TR26-55 3,0 12,2 9,1 0,12 4,85 0,21 Gebiet North Extension

und 27,4 39,6 12,2 0,03 18,40 0,36

und 57,9 61,0 3,0 0,05 4,35 0,13

und 76,2 79,2 3,0 0,08 3,40 0,14

und 86,9 112,8 25,9 0,17 6,23 0,28

und 118,9 121,9 3,0 0,06 9,60 0,24

und 147,8 163,1 15,2 0,18 6,95 0,31

Einschließlich 160,0 163,1 3,0 0,71 25,50 1,18

TR26-56 0,0 45,7 45,7 0,19 7,35 0,32 Gebiet North Extension

und 54,9 67,1 12,2 0,15 11,36 0,35

Einschließlich 54,9 57,9 3,0 0,26 18,85 0,61

und 79,2 166,1 86,9 0,27 12,97 0,51 Grubenbaue von 117,3-123,4 m, keine Probe

Einschließlich 131,1 138,7 7,6 0,73 33,64 1,34

Einschließlich 141,7 149,4 7,6 0,86 38,62 1,56

Einschließlich 157,0 160,0 3,0 0,33 16,55 0,63

TR26-57 0,0 25,9 25,9 0,20 6,16 0,31 Gebiet North Extension

und 51,8 74,7 22,9 0,23 12,07 0,45

Einschließlich 53,3 59,4 6,1 0,36 21,60 0,75

und 82,3 86,9 4,6 0,05 5,33 0,14

und 108,2 120,4 12,2 0,11 15,94 0,40

Einschließlich 112,8 115,8 3,0 0,27 43,70 1,06

und 134,1 137,2 3,0 0,04 5,00 0,13

und 158,5 167,6 9,1 0,27 19,27 0,62

Einschließlich 160,0 164,6 4,6 0,41 31,70 0,99

TR26-58 0,0 24,4 24,4 0,11 4,86 0,20 Gebiet North Extension

und 30,5 36,6 6,1 0,07 4,40 0,15

und 56,4 68,6 12,2 0,07 2,11 0,11

und 83,8 100,6 16,8 0,11 6,21 0,22

und 140,2 153,9 13,7 0,08 1,37 0,10

und 166,1 190,5 24,4 0,10 2,41 0,14

und 198,1 210,3 12,2 0,06 1,98 0,10

TR26-59 0,0 10,7 10,7 0,13 9,36 0,30 Gebiet North Extension

und 21,3 76,2 54,9 0,20 11,08 0,40

Einschließlich 32,0 36,6 4,6 1,34 19,77 1,70

Einschließlich 56,4 59,4 3,0 0,04 73,95 1,38

und 82,3 102,1 19,8 0,05 4,68 0,14

und 115,8 126,5 10,7 0,09 2,67 0,14

TR26-60 0,0 9,1 9,1 0,11 5,08 0,20 Gebiet North Extension

und 15,2 36,6 21,3 0,14 7,46 0,27

und 45,7 57,9 12,2 0,14 4,11 0,22

und 64,0 108,2 44,2 0,24 16,54 0,54 Grubenbaue von 103,6-106,1 m, keine Probe

Einschließlich 64,0 67,1 3,0 0,55 35,85 1,20

Einschließlich 86,9 89,9 3,0 0,39 47,85 1,26

Einschließlich 97,5 103,6 6,1 0,44 34,93 1,08

und 120,4 164,6 44,2 0,12 7,58 0,26

Einschließlich 125,0 128,0 3,0 0,44 17,95 0,77

Einschließlich 132,6 135,6 3,0 0,31 17,80 0,64

und 170,7 179,8 9,1 0,07 5,20 0,17

Anmerkung 1: Die Gold- und Silberäquivalente werden anhand der Rückgewinnungsraten aus metallurgischen Untersuchungen von RC-Bohrprobenpulpen durch Dritte, die am 21. Januar 2026 abgeschlossen wurden (81,5 % für Au und 75,9 % für Ag), sowie der Durchschnittspreise vom 1. Januar 2026 bis zum 1. Mai 2026 (4.817 US$/Unze Au, 81,36 US$/Unze Ag) berechnet, was einem Preisverhältnis von 59,2:1 entspricht. Bereinigt um die unterschiedlichen Rückgewinnungsraten der Metalle wurde für die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher ein Silber-Gold-Verhältnis von 55:1 zugrunde gelegt. Das AuÄq-Verhältnis wurde für den Zeitraum November 2025 bis Februar 2026 mit 70:1, für das Jahr 2025 vor November mit 90:1, für die Jahre 2023 und 2024 mit 80:1 und für das Jahr 2021 mit 70:1 angegeben.

Anmerkung 2: Die Abschnitte werden als Bohrlängen im Bohrloch angegeben. Die wahren Mächtigkeiten sind derzeit nicht bekannt.

Bohrprogramm 2025/2026

Die bisher im Rahmen des laufenden Programms 2025/2026 fertiggestellten 116 RC-Bohrlöcher sind größtenteils Teil eines fächerförmigen Bohrrasters, das derzeit in der Zone Contention gebohrt wird. Die meisten RC-Bohrlöcher sind so ausgerichtet, dass sie die Ausdehnung an den westlichen und östlichen Rändern, die südlichen Ausläufer sowie den Bereich unterhalb der nach Norden verlaufenden Hauptzielzone Contention untersuchen, in der sich die historische Untertage- und Tagebaumine Contention befindet. Mehrere RC-Bohrlöcher untersuchten Ziele in den Gebieten Westside und Hard Up an projizierten Schnittpunkten von Antiklinalen, Gängen und Spaltadern unter mineralisierten Aufschlüssen und historischen Schächten. Im Rahmen des Bohrprogramms wurden sowohl in der Tiefe als auch in horizontaler Ausdehnung weitgehend oxidierte und hämatitreiche, verkieselte hydrothermale Brekzien identifiziert, die aus Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen und klastischen Sedimentfragmenten der Bisbee-Gruppe bestehen - typisch für das Material, das historisch in der Mine Contention abgebaut wurde.

Weitere Mineralisierungsarten werden durch die aktuellen Bohrungen umrissen: Mangan-Verdrängungsmineralisierung in Kalksteinformationen und Skarnen, Quarzäderchen, oxidierte Relikte disseminierter Sulfidmineralisierung, Silifizierung von alteriertem Hornfelsen, Quarz-Feldspat-Porphyren und hydrothermalen Brekzien.

Die Hauptziele des Bohrprogramms 2025/2026 bestanden darin, die bekannte Mineralisierung horizontal nach Westen, Norden und Süden sowie in Fallrichtung über die von Aztec in den Jahren 2020-2024 in der Contention Pit gebohrten Bohrlöcher hinaus zu erweitern, wobei Step-out-Bohrungen durchgeführt wurden, um die dort entdeckte flache, breit angelegte großvolumige Gold-Silber-Mineralisierung mit Potenzial für einen Abbau großer Tonnagen zu vergrößern; die ersten tiefen CRD-Ziele durch Kernbohrungen zu erproben sowie im Rahmen von Erstbohrungen neue Ziele im Gebiet Westside zu erkunden. Die Bohrergebnisse zeigten, dass die Mineralisierung im Gebiet Contention in die Tiefe noch offen ist und sich das mineralisierte Volumen ausdehnt.

Tabelle 1B: Bisher veröffentlichte Bohrergebnisse 2026 auf Tombstone

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m)* Au (g/t) Ag (g/t) AuÄq (g/t)(1) Kommentare

TR26-01 51,7 72,9 21,3 0,038 11,76 0,208 Grubenbaue von 71,4-73,0 m keine Probe

86,6 110,9 24,3 0,039 13,37 0,230 Die letzten vier Proben stammen aus einem

Grubenbau; kein Probenmaterial

gewonnen

TR26-02 0,0 19,8 19,8 0,136 12,62 0,316

54,7 60,8 6,1 0,088 13,67 0,284

91,2 100,3 9,1 0,094 5,65 0,175

130,7 147,4 16,7 0,076 2,76 0,115

TR26-03 147,4 161,1 13,7 0,069 3,73 0,122

167,2 177,8 10,6 0,103 7,21 0,206

193,0 205,2 12,2 0,149 8,7 0,273

TR26-04 53,2 63,8 10,6 0,057 8,17 0,173

147,4 161,1 13,7 0,040 4,16 0,1

168,7 188,5 19,8 0,220 13,75 0,416

TR26-05 16,7 36,5 19,8 0,223 8,78 0,358

60,8 73,0 12,2 0,117 3,85 0,172

80,6 130,7 50,2 0,112 4,90 0,182

136,8 158,1 21,3 0,117 11,44 0,280

165,7 174,8 9,1 0,086 4,65 0,152

182,4 217,4 35,0 0,119 5,95 0,204

231,0 255,3 24,3 0,091 3,6 0,142 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-06 31,9 47,1 15,2 0,124 4,06 0,182

62,3 69,9 7,6 0,223 11,66 0,390

88,2 120,1 31,9 0,159 3,86 0,214

130,7 158,1 27,4 0,057 29,22 0,474

202,2 261,5 59,3 0,104 4,96 0,175 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-07 50,2 162,6 112,4 0,479 12,64 0,659 Grubenbaue von 59,3 bis 62,3 m

173,2 185,4 12,2 0,127 8,11 0,243

221,9 238,6 16,7 0,049 7,49 0,156 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-08 121,6 129,2 7,6 0,576 8,4 0,696

TR26-09 35,0 45,6 10,6 0,069 9,06 0,199

53,2 59,3 6,1 0,181 13,1 0,367

158,1 164,1 6,1 0,041 7,37 0,147

TR26-10 PC 112,5 118,6 6,1 0,162 9,15 0,293

TR26-11 100,3 200,6 100,3 0,173 11,46 0,337

TR26-12 100,3 149,0 48,6 0,172 18,04 0,430

TR26-13 18,2 27,4 9,1 0,056 8,27 0,174

63,8 68,8 4,6 0,132 3,33 0,180

85,1 91,2 6,1 0,039 5,00 0,110

194,5 200,6 6,1 0,062 4,275 0,123

TR26-14 0,0 10,6 10,6 0,195 13,00 0,381

39,5 147,4 107,9 0,618 24,80 0,972

176,3 225,0 48,6 0,091 8,11 0,206

234,1 243,2 9,1 0,121 10,67 0,267 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-15 92,7 139,8 47,1 0,214 13,26 0,456

156,6 200,6 42,6 0,096 3,42 0,157 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-16 57,9 147,8 89,8 0,223 10,96 0,423

164,6 179,8 15,24 0,069 5,68 0,157

195,0 198,1 3,1 0,077 5,7 0,181 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-17 62,5 67,1 4,6 0,613 2,13 0,651

82,3 204,2 121,9 0,294 11,3 0,499 Bohrloch endet in Mineralisierung,

Grubenbaue von 111,2-114,3 m,

118,9-121,9

m

Einschließlich 85,3 97,5 12,2 1,017 14,54 1,281

TR26-18 0,0 53,2 53,2 0,775 31,94 1,356

Einschließlich 25,8 44,1 18,2 1,909 79,07 3,346

79,0 100,3 21,3 0,132 4,41 0,212

111,0 164,2 53,2 0,084 6,246 0,198

TR26-19 13,7 80,6 66,9 1,050 23,21 1,472

Einschließlich 30,4 57,8 27,4 2,309 43,23 3,095

88,2 107,9 19,8 0,162 6,68 0,283

114,0 135,3 21,3 0,395 12,37 0,620

142,9 167,2 24,3 0,092 7,14 0,221

174,8 199,1 24,3 0,105 10,0 0,286 Bohrloch endet in Mineralisierung

TR26-20 51,8 73,1 21,3 0,08 9,04 0,24 Mine Independence

Einschließlich 51,8 56,4 4,6 0,24 23,37 0,67

und 94,5 100,6 6,1 0,03 7,98 0,18

TR26-21 18,3 36,6 18,3 0,05 19,03 0,39 Mine Independence

Einschließlich 19,8 24,4 4,6 0,06 58,60 1,13

TR26-22 0,0 4,6 4,6 0,09 4,23 0,17 Mine Independence

und 44,2 48,8 4,6 0,08 4,67 0,16

TR26-23 16,8 39,7 22,9 0,13 13,04 0,37 Hard Up

und 59,4 64,0 4,6 0,04 3,73 0,10

und 147,8 150,8 3,0 0,12 1,70 0,15

TR26-24 12,2 19,8 7,6 0,06 15,46 0,34 Hard Up

und 114,3 121,9 7,6 0,07 6,12 0,18

und 242,3 257,5 15,2 0,04 7,86 0,18

und 275,8 278,8 3,0 0,16 1,85 0,19

TR26-25 Keine Ergebnisse mit relevanten Werten

TR26-26 13,7 18,3 4,6 0,16 18,2 0,49 Ostseite der Grand Central Pit

und 125,0 135,6 10,6 0,34 19,36 0,70

TR26-27 Keine Ergebnisse mit relevanten Werten

TR26-28 155,4 190,5 35,1 0,04 5,33 0,13 Ostseite der Grand Central Pit

und 199,6 219,4 19,8 0,20 20,28 0,57

Einschließlich 208,8 219,4 10,7 0,34 33,50 0,95

und 239,3 242,3 3,0 0,05 4,10 0,13

TR26-29 131,1 160,1 29,0 0,10 8,84 0,26 Ostseite des Gebiets Little Joe

Einschließlich 144,8 149,4 4,6 0,44 28,10 0,95

und 175,3 179,9 4,6 0,14 8,60 0,30

TR26-30 0,0 198,1 198,1 0,86 24,52 1,30 Grubenbaue in der Tiefe von 112,8-114,3

m, keine Probe; 1,5 m aus dem Abschnitt

ausgeschlossen

Einschließlich 6,1 161,5 155,4 1,08 30,23 1,63

Einschließlich 24,4 41,2 16,8 1,51 58,04 2,56

Einschließlich 56,4 100,6 44,2 1,50 60,51 2,60

Einschließlich 121,9 128,0 6,1 9,54 35,03 10,18

TR26-31 21,3 32,0 10,7 0,39 2,73 0,44

und 65,5 129,5 64,0 0,42 13,54 0,67

Einschließlich 82,3 103,6 21,3 1,07 28,42 1,59

und 141,7 147,8 6,1 0,06 5,95 0,17

und 161,5 169,2 7,6 0,07 4,12 0,14

und 176,8 185,9 9,1 0,06 2,77 0,11

TR26-32 Keine Ergebnisse mit relevanten Werten

TR26-33 0,0 7,6 7,6 0,19 11,76 0,41 Gebiet North Extension

und 24,4 30,5 6,1 0,10 1,18 0,12

und 39,6 42,7 3,0 0,04 4,55 0,12

und 70,1 77,7 7,6 0,30 8,88 0,46

und 85,3 99,1 13,7 1,50 23,56 1,93 Grubenbaue von 94,5-97,5 m

Einschließlich 88,4 96,0 7,6 2,64 40,72 3,38

TR26-34 1,5 7,6 6,1 0,09 5,35 0,19

und 44,2 70,1 25,9 0,19 11,95 0,41

Einschließlich 59,4 68,6 9,1 0,49 20,05 0,85

und 82,3 86,9 4,6 0,04 5,67 0,14 Grubenbaue von 85,3-89,9 m

und 102,1 112,8 10,7 0,07 10,50 0,26

und 135,6 146,3 10,7 0,08 5,37 0,17

TR26-35 62,5 77,7 15,2 0,07 6,57 0,19

und 83,8 106,7 22,9 0,12 10,61 0,31

Einschließlich 97,5 100,6 3,0 0,18 35,40 0,82

und 158,5 182,9 24,4 0,10 7,51 0,23

TR26-36 45,7 54,9 9,1 0,04 3,70 0,11

und 91,4 123,4 32,0 0,13 12,50 0,36

Einschließlich 102,1 106,7 4,6 0,55 26,37 1,03

und 134,1 138,7 4,6 0,03 11,33 0,24

TR26-37 16,8 22,9 6,1 0,13 3,43 0,19 Grubenbaue von 30,5-36,6 m, keine Probe

und 45,7 125,0 79,2 0,26 8,88 0,42

Einschließlich 85,3 88,4 3,0 0,86 22,70 1,27

Einschließlich 100,6 106,7 6,1 0,59 15,58 0,88

und 131,1 137,2 6,1 0,05 6,35 0,17

und 146,3 153,9 7,6 0,09 3,10 0,14

und 161,5 164,6 3,0 0,04 6,45 0,16

und 192,0 205,7 13,7 0,13 5,68 0,23

TR26-38 0,0 97,5 97,5 1,06 16,08 1,36

Einschließlich 68,6 86,9 18,3 4,60 52,49 5,55

Einschließlich 79,2 85,3 6,1 12,17 69,08 13,43

und 105,2 211,8 106,7 0,10 4,16 0,17

TR26-39 10,7 99,1 88,4 1,42 14,58 1,69 Gebiet North Extension

Einschließlich 27,4 33,5 6,1 1,55 4,53 1,63

Einschließlich 64,0 76,2 12,2 6,38 33,93 7,00

Einschließlich 65,5 71,6 6,1 12,23 56,28 13,25

und 134,1 137,2 3,0 0,07 6,90 0,19

und 146,3 176,8 30,5 0,18 5,63 0,28

TR26-40 0,0 7,6 7,6 0,11 4,54 0,19

und 15,2 19,8 4,6 0,09 1,83 0,13

und 33,5 93,0 59,4 0,18 12,38 0,40

Einschließlich 54,9 59,4 4,6 0,72 18,73 1,06

Einschließlich 61,0 65,5 4,6 0,14 26,23 0,61

Einschließlich 67,1 70,1 3,0 0,37 34,35 1,00

Einschließlich 83,8 86,9 3,0 0,16 24,50 0,61

TR26-41 0,0 4,6 4,6 0,26 12,13 0,48

Einschließlich 0,0 3,0 3,0 0,36 15,85 0,65

und 24,4 108,2 83,8 0,90 22,61 1,31 Grubenbaue von 35,7-37,2 m, 80,8-82,3 m,

keine

Probe

Einschließlich 42,7 50,3 7,6 6,97 75,42 8,34

Einschließlich 54,9 64,0 9,1 0,73 51,72 1,67

Einschließlich 71,6 74,7 3,0 2,87 53,20 3,84

Einschließlich 82,3 85,3 3,0 0,16 78,15 1,58

TR26-42 13,7 16,8 3,0 0,09 2,05 0,13

und 33,5 73,2 39,6 0,16 9,66 0,34

Einschließlich 35,1 38,1 3,0 1,29 43,65 2,08

und 120,4 129,5 9,1 0,09 2,03 0,12

TR26-43 0,0 18,3 18,3 0,15 3,82 0,22 Keine Probengewinnung von 71,6-77,7 m

und 85,3 137,2 51,8 0,70 25,59 1,16 Grubenbaue von 123,4-126,5 m, keine Probe

Einschließlich 109,7 129,5 19,8 1,93 58,01 2,99 Grubenbaue von 123,4-126,5 m, keine Probe

und 158,5 161,5 3,0 0,04 5,80 0,14

und 193,5 202,7 9,1 0,35 5,30 0,45

TR26-44 10,7 33,5 22,9 0,79 8,25 0,94 Grubenbaue von 24,4-27,4 m, keine Probe

Einschließlich 18,3 21,3 3,0 3,91 12,65 4,14

und 39,6 45,7 6,1 0,07 5,03 0,16

und 54,9 67,1 12,2 0,37 7,93 0,52

Einschließlich 54,9 57,9 3,0 1,20 3,05 1,26

und 77,7 129,5 51,8 0,55 5,61 0,65

Einschließlich 86,9 93,0 6,1 3,60 5,98 3,71

und 137,2 157,0 19,8 0,13 3,72 0,20

TR26-45 51,8 167,6 115,8 0,52 8,11 0,67 Abschnitt endet in historischem Grubenbau

bei 167,0-169,5 m (167,6-169,2 m keine

Probe)

Einschließlich 61,0 67,1 6,1 0,64 6,13 0,75

Einschließlich 70,1 74,7 4,6 1,21 4,37 1,29

Einschließlich 82,3 94,5 12,2 1,49 7,95 1,63

Einschließlich 106,7 111,3 4,6 0,93 18,87 1,27

Einschließlich 121,9 128,0 6,1 0,34 21,73 0,74

Einschließlich 134,1 146,3 12,2 1,23 10,48 1,42

Einschließlich 147,8 150,9 3,0 1,57 7,30 1,70

TR26-46 42,7 89,9 47,2 0,42 13,19 0,66 Grubenbaue bei 76,2-79,2 m

Einschließlich 45,7 53,3 7,6 1,54 32,72 2,14

Einschließlich 61,0 64,0 3,0 0,40 11,15 0,61

und 153,9 176,8 22,9 0,07 4,01 0,14 Grubenbaue bei 161,5-167,6 m; Grubenbaue

bei 175,3-176,8

m

TR26-47 0,0 4,6 4,6 0,25 12,60 0,48

und 39,6 65,5 25,9 0,19 6,00 0,30

Einschließlich 47,2 50,3 3,0 0,61 4,60 0,69

und 71,6 126,5 54,9 0,09 5,76 0,19

und 132,6 153,9 21,3 0,16 8,33 0,31

TR26-48 0,0 24,4 24,4 0,76 14,59 1,02

Einschließlich 4,6 10,7 6,1 1,73 30,45 2,28

Einschließlich 12,2 19,8 7,6 0,78 12,46 1,01

und 36,6 62,5 25,9 0,13 3,93 0,20

Einschließlich 53,3 56,4 3,0 0,53 13,45 0,77

und 70,1 140,2 70,1 0,18 4,91 0,27 Grubenbaue bei 106,7-109,7 m, keine

Probe; keine Gewinnung 118,9-120,4

m

Einschließlich 82,3 86,9 4,6 0,50 9,33 0,67

Einschließlich 126,5 131,1 4,6 0,45 7,87 0,60

TR26-49 0,0 18,3 18,3 0,12 4,74 0,21

und 61,0 68,6 7,6 0,02 5,86 0,13

und 82,3 112,8 30,5 0,70 24,62 1,15

Einschließlich 82,3 94,5 12,2 1,37 49,35 2,26

TR26-50 30,5 68,6 38,1 0,26 12,55 0,48

Einschließlich 33,5 41,1 7,6 0,70 41,80 1,46

Einschließlich 44,2 47,2 3,0 0,85 9,65 1,03

und 85,3 96,0 10,7 0,03 4,97 0,12

TR26-51 0,0 4,6 4,6 0,25 7,67 0,39

und 12,2 19,8 7,6 1,84 35,64 2,49

Einschließlich 16,8 19,8 3,0 4,49 84,30 6,03

und 30,5 44,2 13,7 0,09 3,63 0,15

und 141,7 146,3 4,6 0,12 8,73 0,28

und 155,4 164,6 9,1 0,12 4,10 0,19

und 170,7 182,9 12,2 0,23 5,79 0,34

und 198,1 217,9 19,8 0,62 23,68 1,05

Einschließlich 201,2 205,7 4,6 2,31 75,83 3,69

TR26-52 0,0 12,2 12,2 0,18 6,05 0,29 Gebiet North Extension

und 42,7 50,3 7,6 0,09 2,34 0,13

und 57,9 97,5 39,6 0,10 16,06 0,39

Einschließlich 74,7 79,2 4,6 0,09 42,57 0,86

Einschließlich 91,4 97,5 6,1 0,04 38,48 0,74

und 118,9 152,4 33,5 0,13 9,61 0,30 Grubenbaue bei 127,4-129,5 m, keine Probe

Einschließlich 125,0 127,4 2,4 0,45 34,85 1,08

Einschließlich 129,5 132,6 3,0 0,23 29,65 0,76

TR26-53 0,0 19,8 19,8 0,17 7,52 0,31 Gebiet North Extension

und 79,2 85,3 6,1 0,01 13,33 0,25

und 96,0 102,1 6,1 0,68 53,35 1,65

und 157,0 164,6 7,6 0,05 4,08 0,12

und 175,3 182,9 7,6 0,26 8,12 0,41

Einschließlich 178,3 181,4 3,0 0,58 11,70 0,79

Core

TC25-01 256,0 268,2 12,2 0,01 4,70 0,10 Ziel South AMT

TC25-02 341,7 344,7 3,0 0,03 10,60 0,23 Ziel South AMT

TC25-03 183,5 193,6 10,1 0,16 12,72 0,39 Ziel North CRD

und 202,7 207,3 4,6 0,08 5,57 0,18

und 213,4 225,6 12,2 0,04 14,20 0,30

und 379,5 384,1 4,6 0,06 5,5 0,16 CRD - 0,44 Pb, 0,28 Zn

und 545,6 550,2 4,6 0,64 2,65 0,69 T-8 CRD Zielhorizont-0,21 Pb, 0,02 Zn

TC25-04 303,3 309,4 6,1 0,04 3,93 0,11 Ziel South AMT

und 317,0 323,1 6,1 0,03 4,53 0,12

und 336,8 368,8 32,0 0,08 9,96 0,26 0,15 Pb, 0,12 Zn

Einschließlich 338,3 341,3 3,0 0,53 35,50 1,18 0,58 Pb, 0,24 Zn

und 393,2 399,3 6,1 0,09 8,25 0,24

und 495,3 498,3 3,0 0,13 8,55 0,29

Tabelle 2 - Bohrlochkoordinaten 2026

Bohrloch UTM East UTM North Azimut Neigung Gesamttiefe (m)

TR26-54 589059 3508320 103 -53 170,7

TR26-55 588870 3508335 96 -60 201,2

TR26-56 588920 3508365 99 -60 170,7

TR26-57 589074 3508360 108 -50 182,9

TR26-58 588858 3508214 104 -65 213,4

TR26-59 588881 3508282 113 -66 202,7

TR26-60 588892 3508416 28 -60 182,9

Die fortgesetzten, erfolgreichen Bohrungen im Bereich der Grube Contention wurden durch das von Aztec erstellte 3D-Modell der geologischen Verhältnisse und des Untertagebaus unterstützt, das zur gezielten Erschließung potenzieller Erweiterungsmöglichkeiten des Systems Contention entwickelt wurde. Das gesamte System Contention ist noch nicht vollständig abgegrenzt und bildet den Schnittpunkt weiterer mineralisierter Zonen, darunter die Antiklinale Westside.

Die Bohrproben werden bei RC-Bohrungen alle 1,52 m aus dem Bohrklein und bei Kernbohrungen alle 1,5 m durch Zersägen der Bohrkerne entnommen. Die Proben werden von Bureau Veritas auf Gold mit einer Probenmenge von 30 Gramm unter Verwendung der Methode FA430, gefolgt von MA300, analysiert. Bureau Veritas ist unabhängig vom Unternehmen und von der qualifizierten Person. Proben mit Gehalten oberhalb des regulären Messbereichs werden gegebenenfalls nach den Methoden MA370 oder FA530 analysiert. Das Unternehmen wendet im Rahmen seiner Explorationsprobenahmeprogramme standardmäßig ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm an, das die Probenahme, die Analyse und die Auswertung umfasst. Die Proben und deren Entnahme werden durch ein einem branchenüblichen Standard entsprechendes QAQC-Programm kontrolliert, das alle Bohrlöcher mit zertifizierten Leerproben, Referenzproben und Doppelproben umfasst. Die Proben werden regelmäßig zur geochemischen Analyse an das Labor von Bureau Veritas Minerals in Hermosillo, Mexiko, versandt und dort entgegengenommen. Das QAQC-Programm für die Bohrprogramme wurde bewertet und als gut befunden.

Das Projekt Tombstone im Überblick

Aztec Minerals hält eine 85%ige Beteiligung am Joint Venture für das Konzessionsgebiet Tombstone, das die meisten der ursprünglich patentierten Bergbauclaims in dem Hauptgebiet sowie einige kürzlich erworbene Konzessionsgebiete umfasst.

Das Hauptziel der derzeitigen Bohrungen ist die weitere Prüfung der oberflächennahen, großvolumigen, potenziell für Haufenlaugung geeigneten, mesothermalen Gold-Silber-Oxidmineralisierung neben und unter der früher aktiven Grube Contention durch Step-out-Bohrungen. Künftige Bohrungen sollen auf die weitere Untersuchung der Ergebnisse des derzeitigen Programms ausgerichtet werden. Mögliche Bohrziele könnten Erweiterungen der oberflächennahen Oxidmineralisierung entlang des Streichens und in Fallrichtung umfassen und sich entlang dieser Trends bis in die tiefer gelegene Sulfidzone erstrecken, da in der Vergangenheit ein bedeutender Abbau bis in Tiefen von 300 m stattfand*2.

Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradigen, oxidierten Silber-Gold- und mesothermalen Erzadern (Stringer Lodes), hydrothermale Brekzien und Manto-CRD-Erzkörper bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Die historische Silberproduktion im Tombstone-Distrikt wurde zwischen 1878 und 1939 auf 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold geschätzt. *2

Die Geologie des Distrikts besteht aus einer Mischung aus oberflächennahen, oxidierten Au-Ag- und Basismetall-Lagerstätten, die mit CRD und Skarn in Verbindung stehen und sich in gefalteten und geschobenen Sedimenten, Intrusivgängen und Erzgängen befinden, sowie den wenig erkundeten Sulfid-Varianten, die sich unterhalb des Grundwasserspiegels befinden.

Die Wirtsgesteine der Mineralisierung sind vorwiegend die klastischen Sedimente des untersten Teils der Formation Bisbee aus der Kreidezeit. In einer Tiefe zwischen 50 und 300 Metern (m) wird die Formation Bisbee von einer etwa zwei Kilometer mächtigen Abfolge derselben paläozoischen Karbonatformationen unterlagert, die auch die Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Hermosa-Taylor von South32 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen.

Aztec ist der Ansicht, dass die historischen Silberminen bei Tombstone mit einem viel größeren mesothermischen System mit CRD-Mineralisierung unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren. Das Management von Aztec ist der Ansicht, dass das Gebiet sehr vielversprechend für die Entdeckung von mesothermaler und CRD-Mineralisierung ist.

Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten des Projekts Tombstone

· Konzessionsgebiet in günstiger Lage mit patentierten (46) und nicht patentierten (73) Claims (833,25 Hektar bzw. 2.058,1 Acres), das einen Großteil der historischen Silberabbauregion Tombstone umfasst, mit großartiger Infrastruktur, einer nahegelegenen Stadt, Straßenanbindung, umfassenden Dienstleistungen, Wasser und Strom.

· Die historische Silberregion*2 produzierte zwischen 1878 und 1939 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold in hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgang-, CRD- und Brekzien-Lagerstätten sowie in den späten 1980er Jahren einen kleinen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung.

· Die Bohrungen von Aztec in den Jahren 2020-2026 haben verdeutlicht, dass das Ziel der Grube Contention eine bedeutsame, oberflächennahe, oxidierte Au-Ag-Mineralisierung mit großvolumigen Tonnagen aufweist, die in alle Richtungen offen ist.

· Mehrere andere vielversprechende Ziele in Gestein aus der Kreide und dem Paläozoikum, die mit größeren, in Richtung NW und NNO verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die porphyrische Intrusionen beherbergen und eine mögliche Caldera-Ringstruktur durchschneiden.

*Aztec hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Aztec ist im Besitz der historischen Bohrprotokolle, Karten und Berichte, verfügt jedoch nicht über Informationen zu den Qualitätssicherungs- oder Qualitätskontrollmaßnahmen, die im Zusammenhang mit diesen historischen Explorationsergebnissen durchgeführt wurden.

Quellennachweis:

1 - Zonge International, AMT Survey, Tombstone Project, Cochise County, AZ, Data Acquisition and Processing Report, Prepared for Aztec Minerals, 18 May 2020, Zonge Job #20013

2 - Greeley, Michael N., A Brief History and Review of Ore Grades and Production in the Tombstone Mining District with Emphasis on the Contention Mine Area, Juni 1984

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Curtis Ferron, M.Sc., P.Geo., Vice President of Technical Services, einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person, geprüft und genehmigt. Herr Ferron hat die Daten verifiziert, wozu auch eine Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testmethoden gehörte, auf denen die hierin offengelegten Daten, Informationen und Meinungen beruhen.

Simon Dyakowski

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

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