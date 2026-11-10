IRW-News: Bighorn Metals Corp. : Bighorn Metals Corp. treibt Phase-I-Explorationsprogramm auf Projekt Marietta voran

IRW-PRESS: Bighorn Metals Corp. : Bighorn Metals Corp. treibt Phase-I-Explorationsprogramm auf Projekt Marietta voran

Vancouver, British Columbia / 10. November 2026 / IRW-Press / Bighorn Metals Corp. (das Unternehmen) (CSE: HRNY) freut sich, die umfangreichen historischen Bergbaubetriebe und gemeldeten Vorkommen mehrerer Metalle auf seinem Projekt Marietta (das Projekt) hervorzuheben, auf dem das Unternehmen die Vorbereitungen für sein erstes Explorationsprogramm vorantreibt.

Das Projekt umfasst patentierten Grund über den historischen Minen Marietta und befindet sich in der Nähe einer Reihe historischer Abbaugebiete, einschließlich Endowment, Black Hawk, Silver Gulch, Birdsong, Badger und anderer abgebauter Gebiete. Historische Aufzeichnungen hinsichtlich des Projekts melden Gold-, Silber- und Basismetallmineralisierungen und bieten eine Reihe von Bereichen für systematische Folgearbeiten im Rahmen der vom Unternehmen geplanten Explorationsaktivitäten.

Als Teil seiner breiteren geologischen Überprüfung beabsichtigt das Unternehmen zudem zu bewerten, ob das Projekt eine Exploration hinsichtlich der Seltenerdmetalle rechtfertigt. Das Unternehmen hat auf dem Projekt keine Mineralressource ausgewiesen, die Seltenerdmetalle enthält. Es wären weitere geologische Bewertungen und Analysetests erforderlich, um zu ermitteln, ob eine Exploration hinsichtlich der Seltenerdmetalle gerechtfertigt ist.

Historische Abbaugebiete und gemeldete Explorationsergebnisse

Historische Aufzeichnungen beschreiben ein Netzwerk von Grubenbauen auf dem gesamten Projekt Marietta, einschließlich Schächten, Stollen, schrägschächten, Schürfgruben und damit in Zusammenhang stehender Oberflächenarbeiten. Es ist davon auszugehen, dass diese historischen Grubenbaue Ausgangspunkte für geologische Kartierungen, Probenahmen und die Bewertung der geologischen Einflussfaktoren auf die gemeldete Mineralisierung bieten.

Die vom Unternehmen geprüften historischen Aufzeichnungen umfassen einen unveröffentlichten Bericht von McMaster aus dem Jahr 2008, der eine Probe vom Gebiet Black Hawk mit einem Gehalt von 186,59 Unzen Silber (Ag) pro Tonne meldet. Das Unternehmen hat den Probenstandort, die Probenahmemethodik, Analyseverfahren oder mit diesem historischen Ergebnis verbundene Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren nicht auf unabhängige Weise überprüft. Daher sollte man sich nicht darauf verlassen, dass dieses Ergebnis für die Mineralisierung auf dem Projekt repräsentativ ist. Es wird lediglich als historische Explorationsinformation angegeben, die das Unternehmen im Rahmen seines Explorationsprogramms untersuchen möchte.

Historische Probenahmen, die im April 2005 auf dem Projekt durchgeführt wurden, ergaben Berichten zufolge Werte von bis zu 66,1 g/t Gold, 169 g/t Silber und 4,3 % Kupfer. Die Proben wurden Berichten zufolge von ALS Chemex unter dem Zertifikat RE05029674 analysiert. Andere gemeldete Ergebnisse von dieser Probenahme umfassten Werte von bis zu 0,38 % Antimon, 0,15 % Bismut und mehr als 0,05 % Tellur.

Diese Ergebnisse sind historischer Natur. Das Unternehmen und seine qualifizierte Person haben die Probenahmeverfahren, Probenstandorte, Analyseverfahren oder damit in Zusammenhang stehende Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollinformationen noch nicht auf unabhängige Weise überprüft. Man sollte sich daher nicht darauf verlassen, dass die Ergebnisse zwangsläufig repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Projekt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, die historischen Ergebnisse durch seine geplanten Explorationsaktivitäten weiter zu untersuchen.

Explorationspotenzial für mehrere Rohstoffe

Zusätzlich zu den gemeldeten Edelmetall- und Basismetallvorkommen beabsichtigt das Unternehmen im Rahmen seiner breiteren geologischen Überprüfung, verfügbare geologische Informationen zu bewerten, um zu ermitteln, ob eine weitere Exploration auf Seltenerdmetalle auf dem Projekt gerechtfertigt ist.

Auf dem Projekt wurde keine Mineralressource mit Seltenerdmetallen ausgewiesen und das Unternehmen hat nicht festgestellt, dass Seltenerdmetalle in Mengen oder Konzentrationen vorkommen, die begründete Aussichten auf eine zukünftige wirtschaftliche Gewinnung bieten könnten. Zusätzliche geologische Bewertungen, Feldarbeiten und Analysetests wären erforderlich, um ein mögliches Potenzial für Seltenerdmetallmineralisierungen zu bewerten.

Phase-I-Explorationsprogramm

Der Schwerpunkt des vom Unternehmen geplanten Phase-I-Explorationsprogramms wird voraussichtlich auf der Zusammenstellung und Bewertung historischer geologischer Unterlagen und Explorationsaufzeichnungen, der Wiederauffindung und Kartierung historischer Grubenbaue, geologischen Erkundungen und gezielten Probenahmen von Gesteinsausbissen, Abraumhalden und historischen Grubenbauen liegen, sofern Zugangs- und Sicherheitsbedingungen dies erlauben.

Bodenprobenahmen und andere Oberflächenexplorationsmethoden können ebenfalls durchgeführt werden, um das Unternehmen bei der Identifizierung und Priorisierung von Bereichen für weitere Explorationen zu unterstützen.

Das geplante Programm soll moderne geologische und analytische Informationen liefern, die zur Bewertung der mit dem Projekt verbundenen historischen Informationen verwendet werden und das Unternehmen dabei unterstützen können, potenzielle Explorationsziele zu identifizieren und zu priorisieren.

Umfang, Zeitplan und Abschluss der geplanten Feldaktivitäten unterliegen weiterhin geltenden Genehmigungs- und Zugangsbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzierung, Personal und Vertragspartnern, Wetter- und Jahreszeitenbedingungen sowie anderen betrieblichen Überlegungen. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass die geplanten Explorationsaktivitäten wie zurzeit geplant oder überhaupt abgeschlossen werden.

Technische Überprüfung und historische Informationen

Das Unternehmen hat Gregory C. Ferdock, M.Sc., C.P.G., mit der Erstellung eines unabhängigen technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101 beauftragt. Nach Abschluss seiner Überprüfung können weitere technische Einzelheiten zu den historischen Abbaubereichen, den zugrunde liegenden historischen Unterlagen, den Probenahmen und dem Potenzial für Seltenerdelemente in den Bericht aufgenommen werden.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen historischen Explorationsdaten stammen aus der Zeit vor dem Einstieg des Unternehmens in das Projekt. Die qualifizierte Person des Unternehmens hat die verfügbaren historischen Informationen geprüft, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben zu genehmigen, hat jedoch die hierin beschriebenen historischen Probenahmeergebnisse noch nicht durch einen aktuellen Standortbesuch, erneute Probenahmen oder andere Überprüfungsmaßnahmen unabhängig verifiziert. Das Unternehmen beabsichtigt, im Zuge des Fortschritts seiner Explorationsaktivitäten zusätzliche Arbeiten zur Bewertung der historischen Informationen durchzuführen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen sowie die Auslegungen in dieser Pressemitteilung wurden von Gregory C. Ferdock, M.Sc., C.P.G., einem Berater des Unternehmens und einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Herr Ferdock hat noch keine aktuelle persönliche Besichtigung des Projekts durchgeführt und die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Probenahmeergebnisse noch nicht unabhängig überprüft. Die historischen Informationen sollten daher nicht als zwingender Hinweis auf eine Mineralisierung im Projekt oder auf Ergebnisse angesehen werden, die aus den zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens erzielt werden könnten.

Im Namen des Board of Directors

BIGHORN METALS CORP.

Reno J. Calabrigo

Reno J. Calabrigo

Chief Executive Officer

Tel: 1-877 913-1912

Über Bighorn Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein Rohstoffunternehmen in der Explorationsphase, das sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten befasst, um vielversprechende Konzessionsgebiete durch Exploration und Bewertung weiterzuentwickeln. Das Unternehmen hält derzeit Beteiligungen an den Mineralkonzessionsgebieten Marietta in Nevada und Loljuh in British Columbia.

Projekt Marietta, Nevada

Das Unternehmen verfügt über einen Explorationspachtvertrag mit der Option, eine 100%ige ungeteilte Beteiligung am Projekt Marietta zu erwerben. Die Liegenschaft befindet sich im Bergbaudistrikt Silver Star in den Excelsior Mountains im Mineral County, Nevada. Sie besteht aus 12 patentierten Lode-Claims und einem angrenzenden Townsite-Grundstück, die zusammen Teile der Abschnitte 29 bis 32, Township 5 North, Range 33 East, Mount-Diablo-Meridian, umfassen.

Projekt Loljuh, British Columbia

Das Unternehmen verfügt über eine Option zum Erwerb des Porphyr-Kupfer-Gold-Projekts Loljuh (das Projekt Loljuh). Das Projekt Loljuh umfasst einen Claim mit einer Fläche von 1.656,73 Hektar im Bergbaudistrikt Omineca im Zentrum von British Columbia. Es liegt etwa 40 km südlich von Smithers und 32 km westlich von Houston. Das Projekt Loljuh weist Potenzial für eine Porphyr-Kupfer-Gold-Mineralisierung auf.

Geochemische Untersuchungen aus dem Jahr 2019 haben mehrere Gebiete mit anomalen Gold- und Kupferwerten im Boden identifiziert. Die Untersuchungen wurden großflächig mithilfe von Vermessungslinien im Abstand von 400 Metern und Probenahmen im Abstand von 200 Metern durchgeführt. Im Jahr 2019 an mehreren Standorten innerhalb des Plateaugebiets entnommene Gesteinsproben wiesen ebenfalls anomale Kupfer- und Goldwerte auf. Eine aeromagnetische Untersuchung zeigte mehrere Alterationszonen auf.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Zeitplans, des Umfangs und der Ziele des vom Unternehmen geplanten Explorationsprogramms der Phase I im Rahmen des Projekts Marietta; der geplanten Zusammenstellung und Auswertung historischer Daten; geologischer Kartierungs-, Erkundungs- und Probenahmeaktivitäten; der Bewertung und Priorisierung von Explorationszielen; der Durchführung einer Standortbesichtigung; sowie der Erstellung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie plant, erwartet, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt, schätzt, potenziell, vorgeschlagen, könnte, wird und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, darunter Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und den Zugang zu den Grundstücken zu erhalten; der Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; der Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel; der Wetter- und saisonalen Bedingungen; der Fähigkeit, historische Abbaustätten zu lokalisieren und sicher zu erreichen; sowie der Verfügbarkeit und Verwertbarkeit historischer geologischer Informationen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Verzögerungen oder Ausfälle bei der Einholung erforderlicher Genehmigungen oder beim Zugang zu Grundstücken; ungünstige Wetter- oder Geländebedingungen; die Verfügbarkeit und die Kosten von Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt; die mit der Mineralexploration verbundenen inhärenten Risiken und Ungewissheiten; die Unmöglichkeit, historische Explorationsdaten zu verifizieren; die Möglichkeit, dass Explorationsergebnisse historische Ergebnisse nicht bestätigen oder keine Mineralisierung von potenzieller wirtschaftlicher Bedeutung identifizieren; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Fertigstellung des geplanten technischen Berichts; sowie weitere Risiken, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass die geplanten Explorationsmaßnahmen wie derzeit vorgesehen oder überhaupt durchgeführt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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