IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt und aktualisiert die Prognose für 2026

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt und aktualisiert die Prognose für 2026

Vancouver, Kanada / 9. November 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: EDR) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ - gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate bekannt, die am 30. September 2026 endeten. Das Unternehmen wird am Dienstag, dem 10. November, um 9:00 Uhr pazifischer Zeit (British Columbia) / 11:00 Uhr Eastern Standard Time eine Telefonkonferenz abhalten, um diese Ergebnisse zu erörtern; Einzelheiten dazu finden sich weiter unten in dieser Pressemitteilung. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.

Unsere Betriebe liefern weiterhin starke Ergebnisse: Der operative Cashflow aus dem Bergbau stieg um 139 %, während sowohl die Cash-Kosten als auch die AISC im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgingen. Gestützt durch eine starke Liquiditätslage und ein gesundes Betriebskapital sind wir gut aufgestellt, um weiteres Wachstum voranzutreiben und langfristigen Shareholder Value zu schaffen, während wir das Pitarrilla-Projekt vorantreiben, sagte Dan Dickson, CEO. Bei Terronera sind wir besonders erfreut über die stetigen Verbesserungen bei Gehalt, Ausbeute und betrieblicher Effizienz, die wir in den letzten drei Quartalen erzielt haben, und da für die kommenden Quartale weitere Verbesserungen erwartet werden, sehen wir anhaltende Chancen, unsere operative Leistung und die Cashflow-Generierung zu stärken.

Highlights des 3. Quartals 2026

· Höhere Silber- und Goldproduktion: Die konsolidierte Produktion belief sich auf 2.096.545 Unzen (oz) Silber und 10.126 oz Gold, was insgesamt 3,6 Millionen oz Silberäquivalent (AgEq) entspricht(1) . Die Silber- und Goldproduktion im 3. Quartal lag um 19 % bzw. 39 % über dem Wert des gleichen Zeitraums im Jahr 2025.

· Gestiegene Umsatzerlöse bei hohen realisierten Preisen: 184,5 Millionen US-Dollar Umsatz aus dem Verkauf von 1.900.368 oz Silber und 9.499 oz Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 62,42 US-Dollar pro oz Silber und 4.290 US-Dollar pro oz Gold sowie aus dem Verkauf von unedlen Metallen. Die Umsatzerlöse lagen um 29 % über denen des gleichen Zeitraums im Jahr 2025.

· Deutlich gestiegener Cashflow: 94,70 Millionen US-Dollar Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern(2) , 139 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

· Stabile Betriebskosten: Cash-Kosten(2) von 16,55 $ pro Unze zahlbarem Silber und All-in-Sustaining-Kosten (AISC)(2) von 29,54 $ pro Unze, abzüglich Nebenproduktgutschriften, verglichen mit 18,09 $ bzw. 30,53 $ im dritten Quartal 2025.

· Solide Bilanz: 287,9 Millionen Dollar an Barmitteln und 246,7 Millionen Dollar an Betriebskapital2) zum 30. September 2026.

· Revolvierende Kreditfazilität: Abschluss einer besicherten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 25,0 Mio. $, einschließlich einer Akkordeon-Klausel für bis zu weitere 75,0 Mio. $, was eine maximale Gesamtfazilität von bis zu 100,0 Mio. $ ergibt und erhöhte finanzielle Flexibilität zur Unterstützung des Betriebskapitals, des operativen Geschäfts, genehmigter Akquisitionen und Investitionen sowie der Weiterentwicklung des Pitarrilla-Projekts bietet.

Produktions- und Kostenprognose

Auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse und der für das 4. Quartal erwarteten Produktion revidiert das Unternehmen seine Prognose für die Silberproduktion 2026 in Guanaceví und verengt die Produktionsspannen in Terronera und Kolpa, sodass sich eine revidierte konsolidierte Spanne von 7,8 bis 8,1 Millionen Unzen Silber ergibt. Das Unternehmen passt zudem die Goldproduktionsspanne für Terronera an und verengt gleichzeitig die Spannen für Guanaceví, sodass sich eine revidierte konsolidierte Spanne von 42.000 bis 43.500 Unzen Gold ergibt. Die Gesamtproduktion in Silberäquivalenten wurde auf eine Spanne von 13,7 bis 14,3 Millionen Unzen revidiert.

Höhere Metallpreise haben zudem für größere betriebliche Flexibilität gesorgt, sodass das Unternehmen nun auch minderwertiges Material wirtschaftlich abbauen kann, insbesondere in Guanaceví. Dieser Ansatz fördert eine verbesserte Ressourcenausnutzung und dürfte zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Mine beitragen. Aufgrund des länger als erwartet dauernden Übergangs auf Flüssigerdgas (LNG), das nun in Betrieb ist, des Zeitpunkts der Abzug der Auftragnehmer, der Arbeitsablaufoptimierung und anderer Kosteneinsparungsmaßnahmen sowie des geringeren Durchsatzes aufgrund der Blockade im Bergwerk Terronera (siehe Pressemitteilung vom 23. August 2026) lagen die Kosten in den ersten neun Monaten des Jahres über den Planwerten. Infolgedessen werden die direkten Betriebskosten pro Tonne in Terronera für das Gesamtjahr 2026 voraussichtlich höher ausfallen als zuvor prognostiziert. Dementsprechend passt das Unternehmen seine Prognose für die direkten Betriebskosten in Terronera für das Jahr 2026 auf eine Spanne von 170 bis 180 US-Dollar pro Tonne an; infolgedessen passt das Unternehmen auch seine Prognose für die konsolidierten direkten Betriebskosten für das Jahr 2026 auf eine Spanne von 155 bis 165 US-Dollar pro Tonne an.

Finanzüberblick

Drei Monate bis zum 30. September Highlights des 3. Quartals 2026 Neun Monate bis zum 30. September

2026 20254 Veränderung in 20263 20254 Veränderung in %

%

Produktion

2.096.545 1.766.926 19 % Produzierte Silberunzen 5.915.874 4.456.455 33 %

10.126 7.285 39 % Produzierte Unzen Gold 32.340 23.379 38 %

6.504 5.664 15 % Produzierte Bleitonnen 17.650 9.167 93 %

4.558 3.666 24 % Produzierte Zinkmenge in Tonnen 11.389 5.982 90 %

3.611.034 3.037.156 19 % Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 10.390.771 7.438.645 40 %

16,55 18,09 (9) % Cash-Kosten pro Unze Silber ($)(2) 20,73 16,58 25 %

29,91 28,95 3 % Gesamtproduktionskosten pro Unze ($)(2) 33,81 26,43 28 %

29,54 30,53 (3) % Gesamtkosten pro Unze ($)(2) 34,32 27,19 26 %

510.944 400.245 28 % Verarbeitete Tonnen 1.477.177 913.580 62 %

152,26 144,88 5 % Direkte Betriebskosten pro Tonne ($)(2) 166,24 145,91 14 %

204,11 192,78 6 % Direkte Kosten pro Tonne ($)(2) 225,61 198,92 13 %

Finanzielle

184,5 111,4 66 % Betriebserlöse (in Mio. $) 606,3 260,2 133 %

1.900.368 1.762.484 8 % Verkaufte Unzen Silber 5.596.696 4.441.848 26 %

9.499 7.478 27 % Verkaufte Unzen Gold 31.265 23.722 32 %

62,42 38,58 62 % Realisierter Silberpreis pro Unze ($)(2) 72,16 35,07 106 %

4.290 3.550 21 % Realisierter Goldpreis pro Unze ($)(2) 4.556 3.308 38 %

- 31,5 (100) % Produktionsumsatz vor Betriebsergebnis (in Mio. $) - 34,8 (100) %

26,40 (42,01) 163 % Nettogewinn (-verlust) (in Mio. $) 157,80 (95,32) 266

42,10 (1,98) 2229 % Bereinigter Nettogewinn (Verlust) (in Mio. $)(2) 146,00 (11,46) 1374

68,70 15,61 340 % Betriebsergebnis der Bergwerke (in Mio. $) 236,20 36,20 553 %

94,70 39,66 139 % Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern (in Mio. $)(2) 309,10 84,63 265 %

48,40 13,70 253 % Operativer Cashflow vor 132,10 36,34 264 %

(in Mio. $)(2)

66,60 (12,96) 614 % EBITDA (in Mio. $)(2) 285,50 (31,16) 1016 %

83,40 27,93 199 % Bereinigtes EBITDA (in Mio. $)(2) 277,10 52,23 431 %

246,70 (56,10) 540 % Betriebskapital (in Mio. $) (2) 246,70 (56,10) 540 %

Aktionäre

0,09 (0,14) 162 % Gewinn (Verlust) je Aktie - unverwässert ($) 0,53 (0,34) 256

0,14 (0,01) 2195 % Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie - unverwässert ($)(2) 0,49 (0,04) 1302 %

0,16 0,05 248 % Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals 0,45 0,13 243 %

pro Aktie

($)(2)

296.217 291.373 2 % Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen 295.991 279.184 6 %

Stammaktien (in

Tausend)

(1) Die Silberäquivalente für 2026 werden anhand der Verhältnisse 90:1 (Ag:Au), 45 Unzen Silber pro Tonne Blei, 61 Unzen Silber pro Tonne Zink und 238 Unzen Silber pro Tonne Kupfer berechnet. Die Silberäquivalente für 2025 werden anhand der Verhältnisse 80:1 (Ag:Au), 60 Unzen Silber pro Tonne Blei, 85 Unzen Silber pro Tonne Zink und 300 Unzen Silber pro Tonne Kupfer berechnet.

(2) Hierbei handelt es sich um nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -Verhältnisse. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht-IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -Verhältnissen finden sich am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht, der den Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt ist und auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com sowie auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.

(3) Die Mine Bolañitos wurde am 15. Januar 2026 verkauft, und der Zeitraum von 15 Tagen vom 1. Januar 2026 bis zum 15. Januar 2026 ist in den oben genannten konsolidierten Ergebnissen enthalten.

(4) Kolpa wurde am 1. Mai 2025 erworben; dementsprechend umfassen die neun Monate bis zum 30. September 2025 fünf Monate des Betriebs der Kolpa-Mine.

Die konsolidierten direkten Betriebskosten pro Tonne beliefen sich im 3. Quartal 2026 auf 152,26 $ und lagen damit um 5 % über den 144,88 $ im 3. Quartal 2025. Die Durchschnittskosten im dritten Quartal 2026 beinhalten Terronera, dessen direkte Betriebskosten pro Tonne mit 155,52 $ über dem Durchschnitt lagen, während der Vergleichszeitraum Bolañitos mit niedrigeren Kosten von 111,44 $ pro Tonne umfasste. Die Kosten pro Tonne in Guanaceví blieben relativ unverändert, während die Kosten in Kolpa leicht von 141,92 $ auf 137,50 $ pro Tonne sanken.

Direkte Betriebskosten pro Tonne (1) Terronera Guanaceví Kolpa Gesamt

Drei Monate bis zum 31. März 2026 195,11 238,30 155,92 186,92

Drei Monate bis zum 30. Juni 2026 169,49 172,22 151,38 161,73

Drei Monate bis zum 30. September 2026 155,52 188,35 137,50 152,26

(1) Hierbei handelt es sich um nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -kennziffern. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht-IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -kennziffern finden sich am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht zum Jahresabschluss des Unternehmens, der auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.

Die direkten Betriebskosten pro Tonne entwickelten sich im Laufe des Jahres 2026 rückläufig. In Terronera sanken die Kosten pro Tonne von 195,11 $ im ersten Quartal auf 169,49 $ im zweiten Quartal, was in erster Linie auf den Abzug der Auftragnehmer und die Optimierung der Arbeitsabläufe zurückzuführen war, und gingen anschließend weiter auf 155,52 $ im dritten Quartal zurück, was vor allem auf die Fertigstellung der LNG-Anlage zur Umstellung der Stromerzeugung von Diesel auf LNG zurückzuführen war. In Kolpa sanken die Kosten pro Tonne von 155,92 $ im ersten Quartal auf 151,38 $ im zweiten Quartal und auf 137,50 $ im dritten Quartal, da der Durchsatz stieg - und dies trotz kontinuierlich steigender Arbeitskosten aufgrund eines Mangels an qualifiziertem Bergbaupersonal sowie höherer Mitarbeiterbeteiligungszahlungen, die durch die gestiegene Produktion und die höheren Metallpreise bedingt waren. Infolgedessen sanken die konsolidierten direkten Betriebskosten pro Tonne von 186,92 $ im ersten Quartal 2026 auf 161,73 $ im zweiten Quartal und auf 152,26 $ im dritten Quartal 2026.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze Silber, bereinigt um Nebenproduktgutschriften, beliefen sich im dritten Quartal 2026 auf 16,55 $, was einem Rückgang von 9 % gegenüber 18,09 $ im dritten Quartal 2025 entspricht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die höheren Metallpreise zwar zu höheren Nebenproduktgutschriften führten, gleichzeitig aber auch höhere Materialkosten von Drittanbietern verursachten, die die Auswirkungen des Anstiegs der Nebenproduktgutschriften teilweise ausglichen. Jede Mine weist unterschiedliche Kosten auf und produziert unterschiedliche Mengen an abrechnungsfähigem Silber, was sich je nach Produktionsmix auf die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze auswirkt. Für die drei Monate v , die am 30. September 2026 endeten, beliefen sich die Cash-Kosten pro Unze Silber auf 15,30 $ für Kolpa, 33,97 $ für Guanaceví und minus 0,20 $ für Terronera.

Die konsolidierten All-in-Sustaining-Kosten (AISC) pro Unze Silber beliefen sich im dritten Quartal 2026 auf 29,54 $ und lagen damit um 3 % unter den 30,53 $ des dritten Quartals 2025. Dies ist vor allem auf die Einbeziehung von Terronera mit unterdurchschnittlichen AISC von 21,81 $ sowie auf niedrigere AISC bei Kolpa zurückzuführen, was teilweise durch höhere AISC bei Guanaceví ausgeglichen wurde.

Im dritten Quartal 2026 belief sich das Betriebsergebnis des Unternehmens aus dem Bergbaugeschäft auf 68,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 53,1 Millionen US-Dollar gegenüber den 15,6 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht. Dies ist auf höhere Metallpreise zurückzuführen, die jedoch durch geringere Absatzmengen bei Silber- und Goldunzen aufgrund des Verkaufs von Bolañitos sowie durch den Zeitpunkt der Lieferungen ausgeglichen wurden, was zu höheren Lagerbeständen an Fertigprodukten zum Quartalsende führte. Der Umsatz belief sich auf 184,5 Mio. US-Dollar, verglichen mit 142,8 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2025, während die Umsatzkosten, die nun das kommerzielle Produktionsniveau bei Terronera beinhalten, aber Bolañitos nicht mehr umfassen, von 127,2 Mio. US-Dollar auf 115,8 Mio. US-Dollar sanken.

Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2026 ein Betriebsergebnis von 53,5 Millionen US-Dollar (3. Quartal 2025: 1,8 Millionen US-Dollar) nach Explorations- und Bewertungskosten in Höhe von 10,5 Millionen US-Dollar (3. Quartal 2025: 7,3 Millionen US-Dollar) sowie allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 4,7 Millionen US-Dollar (3. Quartal 2025: 6,5 Millionen US-Dollar). Die Explorationsausgaben stiegen aufgrund zusätzlicher Ausgaben für die Weiterentwicklung des Projekts Pitarrilla, während die allgemeinen und Verwaltungskosten vor allem aufgrund des vergleichsweise geringeren Verlusts in Höhe von 2,4 Mio. $ aus der Neubewertung der Verbindlichkeit aus bar abgerechneten aufgeschobenen Aktienanteilen zurückgingen.

Das Unternehmen verbuchte im 3. Quartal 2026 einen Verlust in Höhe von 10,3 Millionen Dollar aus der Neubewertung von Derivatkontrakten (3. Quartal 2025 - Verlust von 39,0 Millionen Dollar). Die Finanzierungskosten stiegen auf 5,7 Millionen Dollar (3. Quartal 2025 - 1,0 Millionen Dollar), was in erster Linie auf Finanzierungskosten in Höhe von 5,1 Millionen Dollar im Zusammenhang mit den im Dezember 2025 begebenen vorrangigen Wandelanleihen zurückzuführen ist. Im Berichtszeitraum wurden Kapitalerträge und sonstige Erträge in Höhe von 2,5 Mio. US-Dollar verbucht (3. Quartal 2025: Erträge von 0,1 Mio. US-Dollar), was größtenteils auf Finanzerträge in Höhe von 4,4 Mio. US-Dollar zurückzuführen ist, die teilweise durch eine Neubewertung der Guanajuato-Silver-Aktien in Höhe von 1,5 Mio. US-Dollar ausgeglichen wurden, die als Gegenleistung für den Verkauf von Bolañitos erhalten wurden. Infolgedessen belief sich das Ergebnis vor Steuern im 3. Quartal 2026 auf 39,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust vor Steuern von 37,5 Millionen US-Dollar im 3. Quartal 2025.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für den am 30. September 2026 endenden Zeitraum sowie dem dazugehörigen Lagebericht (MD&A) gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei in Betrieb befindlichen Minen in Mexiko und Peru sowie einer soliden Pipeline an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung und dem verantwortungsvollen Abbau von Bodenschätzen treibt Endeavour organisches Wachstum voran und schafft nachhaltigen Wert auf seinem Weg zu einem führenden etablierten Silberproduzenten.

Telefonkonferenz

Die Unternehmensleitung wird am Dienstag, dem 10. November, um 9:00 Uhr pazifischer Zeit (British Columbia) / 11:00 Uhr Eastern Standard Time eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das 3. Quartal 2026 zu erörtern.

Datum: --Dienstag, 10. November 2026

Uhrzeit:--9:00 Uhr pazifischer Zeit (British Columbia) / 11:00 Uhr Eastern Standard Time.

Telefon: -Kanada und USA +1-833-752-3348

--International +1-647-846-2804

Aufzeichnung: -Kanada/USA gebührenfrei +1-855-669-9658

--International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 5403106; die Audioaufzeichnung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein

Kontaktdaten

Allison Pettit

Vizepräsidentin, Investor Relations

E-Mail:apettit@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

IR in Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Endnoten

Nicht-IFRS- und sonstige Finanzkennzahlen und -kennziffern

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen sowie sonstige nichtfinanzielle Kennzahlen und Kennziffern, darunter die Cash-Kosten pro Unze Silber, die Gesamtproduktionskosten pro Unze, AISC pro Unze, direkte Betriebskosten pro Tonne, direkte Kosten pro Tonne, realisierter Silberpreis pro Unze, realisierter Goldpreis pro Unze, bereinigtes Nettoergebnis (Verlust), bereinigtes Nettoergebnis (Verlust) je Aktie, operativer Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern, Betriebskapital, operativer Cashflow vor Anpassungen des Betriebskapitals, operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie, Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie Erhaltungs- und Wachstumskapital.

Erläuterungen und Erörterungen zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen und anderen nichtfinanziellen Kennzahlen und Kennziffern finden Sie im Lagebericht vom 30. September 2026. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen und Kennziffern zusätzlich zu den herkömmlichen, gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellten Kennzahlen und Kennziffern dem Management und den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Nicht-IFRS-Kennzahlen und sonstigen nichtfinanziellen Kennzahlen und Kennziffern sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen oder -kennziffern betrachtet werden. Diese Kennzahlen und Kennziffern haben keine standardisierte, gemäß IFRS vorgeschriebene Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen im MD&A vom 30. September 2026 zu finden, das auf SEDAR unter www.sedarplus.com verfügbar ist.

Überleitung des Betriebskapitals

Ausgedrückt in Millionen US-Dollar Stand: 30. September 2026 Stand: 31. Dezember 2025

Umlaufvermögen 453,3 423,2

Kurzfristige Verbindlichkeiten -206,6- -276,8-

Betriebskapitalüberschuss 246,7 146,4

Überleitung des bereinigten Nettoergebnisses (Verlusts) und des bereinigten Nettoergebnisses (Verlusts) je Aktie

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am Neun Monate zum

30. September 30. September

2026 2025 2026 2025

Periodenergebnis (Verlust) gemäß Jahresabschluss $-26,40- $-(42,01) $-157,80- $-(95,32)

Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust -3,4- -(1,2) -1,0- -(3,8)

(Gewinn) Verlust aus der Neubewertung von Derivaten, Kupferströmen und -10,5- -38,9- -14,6- -81,0-

bedingten

Verbindlichkeiten

(Gewinn) aus dem Verkauf von Bolañitos --- --- -(36,5) ---

Anschaffungskosten --- --- --- -3,6-

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen -1,5- -(0,5) -9,9- -(0,8)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgerechneten DSUs -0,3- -2,7- -(0,8) -4,0-

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) $-42,1- $-(2,0) $-146,0- $-(11,5)

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend) 296.217 291.373 295.991 279.184

Bereinigter Nettogewinn (Verlust) je Aktie $-0,14- $-(0,01) $-0,49- $-(0,04)

Überleitung des Cashflows aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum Neun Monate zum

30. September 30. September

2026 2025 2026 2025

Betriebsergebnis der Bergwerke gemäß Jahresabschluss $-68,7- $-15,6- $-236,2- $-36,2-

Aktienbasierte Vergütung -0,3- -0,1- -0,7- -0,3-

Abschreibungen -25,7- -23,9- -72,2- -48,1-

Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern $-94,7- $-39,7- $-309,1- $-84,6-

Überleitung des operativen Cashflows vor Veränderungen des Betriebskapitals und des operativen Cashflows vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate bis zum Neun Monate zum

30. September 30. September

(mit Ausnahme der Beträge pro Aktie) 2026 2025 2026 2025

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit gemäß Jahresabschluss $-76,5- $-27,1- $-137,0- $-52,0-

Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals gemäß -28,1- -13,4- -4,9- -15,6-

Jahresabschluss

Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals $-48,4- $-13,7- $-132,1- $-36,3-

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend) 296.217 291.373 295.991 279.184

Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie $-0,16- $-0,05- $-0,45- $-0,13-

Überleitung von EBITDA und bereinigtem EBITDA

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate bis zum Neun Monate zum

30. September 30. September

2026 2025 2026 2025

Periodenergebnis (Verlust) gemäß Jahresabschluss $-26,4- $-(42,0) $-157,8- $-(95,3)

Abschreibungen - Umsatzkosten -25,7- -23,9- -72,2- -48,1-

Abschreibungen - Exploration, Erkundung und Erschließung -0,3- -0,1- -0,6- -0,4-

Abschreibungen - Allgemeines und Verwaltung -0,1- -0,1- -0,3- -0,3-

Finanzkosten -5,4- -0,7- -16,3- -1,7-

Laufender Ertragsteueraufwand -14,2- -10,7- -58,7- -25,0-

Latenter Ertragsteueraufwand (Ertrag) -(1,1) -(6,2) -(11,6) -(9,6)

Zinserträge (4,4) (0,3) -(8,80) -(1,84)

EBITDA $-66,6- $-(13,0) $-285,5- $-(31,2)

Aktienbasierte Vergütung -1,1- -1,0- -3,4- -3,1-

Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust -3,4- -(1,2) -1,0- -(3,8)

(Gewinn) Verlust aus der Neubewertung von Derivaten, Kupferströmen und -10,5- -38,9- -14,6- -81,0-

bedingten

Verbindlichkeiten

(Gewinn) aus dem Verkauf von Bolañitos --- --- -(36,5) ---

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Beteiligungen -1,5- -(0,5) -9,9- -(0,8)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgerechneten DSUs -0,3- -2,7- -(0,8) -4,0-

Bereinigtes EBITDA $-83,4- $-27,9- $-277,1- $-52,2-

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien (in Tausend) 296.217 291.373 295.991 279.184

Bereinigtes EBITDA je Aktie $-0,28- $-0,10- $-0,94- $-0,19-

Überleitung der Cash-Kosten pro Unze Silber, der Gesamtproduktionskosten pro Unze, der direkten Betriebskosten pro Tonne und der direkten Kosten pro Tonne

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate bis zum

30. September 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Direkte Produktionskosten gemäß Jahresabschluss $-24,0- $-25,1- $--- $-33,3- $-82,4-

Kauf von Material von Drittanbietern --- -(13,1) --- -(0,8) -(13,9)

In den Umsatz einbezogene Schmelz- und Veredelungskosten -1,4- --- --- -2,2- -3,6-

Anfangsbestand an Fertigwaren -(1,3) -(12,3) --- -(0,9) -(14,5)

Bestand an Fertigerzeugnissen -1,6- -17,2- --- -1,4- -20,2-

Direkte Betriebskosten -25,7- -16,9- --- -35,2- -77,8-

Kauf von Material von Drittanbietern --- -13,1- --- -0,8- -13,9-

Lizenzgebühren -1,9- -4,4- --- -1,1- -7,4-

Sonderabgabe für den Bergbau (1) -2,1- -2,0- --- -1,1- -5,2-

Direkte Kosten -29,7- -36,4- --- -38,2- -104,3-

Umsatz mit Nebenprodukten -(30,4) -(10,5) --- -(28,7) -(69,6)

Marktwert des Anfangsbestands an Nebenprodukten -1,7- -3,6- --- -0,8- -6,1-

Marktwert des Nebenproduktbestands zum Bilanzstichtag -(1,2) -(5,6) --- -(0,5) -(7,3)

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte -(0,2) -23,9- --- -9,8- -33,5-

Abschreibungen -9,7- -5,0- --- -11,0- -25,7-

Aktienbasierte Vergütung -0,1- -0,1- --- -0,1- -0,3-

Abschreibungen auf Fertigerzeugnisse zu Beginn des -(0,4) -(2,6) --- -(0,1) -(3,1)

Geschäftsjahres

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zum Bilanzstichtag -0,5- -3,6- --- -0,3- -4,4-

Gesamtproduktionskosten $-9,7- $-30,0- $--- $-21,1- $-60,8-

(1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufende Ertragsteuer ausgewiesen wird.

Dreimonatszeitraum zum

30. September 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen 165.171 89.722 - 256.052 510.944

Zu zahlende Unzen Silber 683.088 702.659 - 645.679 2.031.425

Cash-Kosten pro Unze Silber $-(0,20) $-33,97- $--- $-15,30- $-16,55-

Gesamtproduktionskosten pro Unze $-14,23- $-42,72- $--- $-32,57- $-29,91-

Direkte Betriebskosten pro Tonne $-155,52- $-188,35- $--- $-137,50- $-152,26-

Direkte Kosten pro Tonne $-180,23- $-405,19- $--- $-149,06- $-204,11-

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am

30. September 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Direkte Produktionskosten gemäß Jahresabschluss $--- $-26,3- $-11,7- $-26,8- $-64,7-

Einkauf von Material von Drittanbietern --- -(7,3) --- -(1,0) -(8,3)

In den Umsatz einbezogene Schmelz- und Veredelungskosten --- --- -0,4- -1,9- -2,4-

Eröffnung des Lagers für Fertigwaren --- -(5,9) -(0,9) -(0,6) -(7,4)

Bestand an Fertigerzeugnissen --- -5,5- -0,5- -0,6- -6,7-

Direkte Betriebskosten --- -18,5- -11,7- -27,8- -58,0-

Einkauf von Material von Drittanbietern --- -7,3- --- -1,0- -8,3-

Tantiemen --- -7,6- -0,2- -0,6- -8,4-

Sonderabgabe für den Bergbau (1) --- -1,4- -0,5- -0,6- -2,4-

Direkte Kosten --- -34,8- -12,5- -30,0- -77,2-

Umsatz mit Nebenprodukten --- -(11,3) -(14,7) -(20,6) -(46,6)

Marktwert des Anfangsbestands an Nebenprodukten --- -2,3- -1,3- -0,5- -4,1-

Marktwert des Nebenproduktbestands zum Bilanzstichtag --- -(2,3) -(0,7) -(0,5) -(3,5)

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte --- -23,5- -(1,6) -9,3- -31,2-

Abschreibungen --- -8,3- -2,9- -7,6- -18,8-

Aktienbasierte Vergütung --- --- --- --- -0,1-

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zu Beginn des --- -(1,8) -(0,2) -(0,1) -(2,2)

Geschäftsjahres

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zum Jahresende --- -1,7- -0,1- -0,1- -2,0-

Gesamtproduktionskosten $--- $-31,6- $-1,3- $-17,0- $-50,0-

(1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufende Ertragsteuer ausgewiesen wird.

Dreimonatszeitraum zum

30. September 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen - 99.340 105.153 195.752 400.245

Zu zahlende Unzen Silber - 1.021.248 137.052 567.017 1.725.317

Cash-Kosten pro Unze Silber $--- $-22,98- -($11,47) $-16,43- $-18,09-

Gesamtproduktionskosten pro Unze $--- $-30,98- $-9,70- $-29,95- $-28,95-

Direkte Betriebskosten pro Tonne $--- $-186,11- $-111,44- $-141,92- $-144,88-

Direkte Kosten pro Tonne $--- $-349,83- $-118,41- $-153,03- $-192,78-

Angaben in Millionen US-Dollar Neun Monate zum

30. September 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Direkte Produktionskosten gemäß Jahresabschluss $-87,1- $-86,9- $-1,7- $-91,7- $-267,4-

Einkauf von Material von Drittanbietern --- -(38,7) --- -(2,6) -(41,3)

In den Umsatz einbezogene Schmelz- und Veredelungskosten -4,0- -0,2- --- -7,7- -11,9-

Anfangsbestand an Fertigwaren -(3,0) -(8,6) -(0,2) -(0,8) -(12,6)

Bestand an Fertigerzeugnissen zum Bilanzstichtag -1,6- -17,2- --- -1,4- -20,2-

Direkte Betriebskosten -89,7- -57,0- -1,5- -97,4- -245,6-

Einkauf von Material von Drittanbietern --- -38,7- --- -2,6- -41,3-

Lizenzgebühren -6,6- -19,3- --- -3,8- -29,7-

Sonderabgabe für den Bergbau (1) -8,2- -4,8- -0,2- -3,4- -16,6-

Direkte Kosten -104,5- -119,8- -1,7- -107,2- -333,2-

Umsatz mit Nebenprodukten -(104,6) -(35,4) -(2,5) -(71,8) -(214,3)

Marktwert des Anfangsbestands an Nebenprodukten -3,0- -3,2- -0,1- -0,6- -6,9-

Marktwert des Nebenproduktbestands zum Bilanzstichtag -(1,2) -(5,6) --- -(0,5) -(7,3)

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte -1,7- -82,0- -(0,7) -35,5- -118,5-

Abschreibungen -29,0- -17,1- --- -26,1- -72,2-

Aktienbasierte Vergütung -0,3- -0,1- --- -0,3- -0,7-

Abschreibungen auf Fertigerzeugnisse zu Beginn des -(0,5) -(1,8) --- -(0,1) -(2,4)

Geschäftsjahres

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zum Bilanzstichtag -0,5- -3,6- --- -0,3- -4,4-

Gesamtproduktionskosten $-31,0- $-101,0- $-(0,7) $-62,1- $-193,4-

(1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufende Ertragsteuer ausgewiesen wird.

Neun Monate zum

30. September 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen 516.318 285.684 13.988 661.187 1.477.177

Zu zahlende Unzen Silber 1.775.653 2.179.554 17.668 1.746.460 5.719.334

Cash-Kosten pro Unze Silber $-0,97- $-37,60- $-(34,70) $-20,32- $-20,73-

Gesamtproduktionskosten pro Unze $-17,45- $-46,38- $-(34,69) $-35,46- $-33,81-

Direkte Betriebskosten pro Tonne $-173,72- $-199,38- $-113,74- $-147,18- $-166,24-

Direkte Kosten pro Tonne $-202,50- $-419,14- $-130,37- $-162,04- $-225,61-

Angaben in Millionen US-Dollar Neun Monate bis zum

30. September 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Direkte Produktionskosten gemäß Jahresabschluss $--- $-74,8- $-33,0- $-43,1- $-150,9-

Einkauf von Fremdmaterial --- -(20,3) --- -(1,6) -(21,9)

In den Umsatz einbezogene Schmelz- und Veredelungskosten --- --- -1,2- -3,0- -4,2-

Fertigwaren entnehmen --- -(5,4) -(0,5) -(0,6) -(6,5)

Abschluss Fertigwaren --- -5,5- -0,5- -0,6- -6,7-

Direkte Betriebskosten --- -54,5- -34,3- -44,5- -133,3-

Einkauf von Fremdmaterial --- -20,3- --- -1,6- -21,9-

Lizenzgebühren --- -19,8- -0,6- -0,6- -21,0-

Sonderabgabe für den Bergbau (1) --- -3,4- -1,4- -0,7- -5,5-

Direkte Kosten --- -98,1- -36,2- -47,5- -181,7-

Umsatz mit Nebenprodukten --- -(35,7) -(40,6) -(33,9) -(110,2)

Marktwert des Anfangsbestands an Nebenprodukten --- -3,2- -0,8- -0,5- -4,5-

Marktwert des Nebenproduktbestands zum Bilanzstichtag --- -(2,3) -(0,7) -(0,5) -(3,5)

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte --- -63,2- -(4,3) -13,6- -72,5-

Abschreibungen --- -21,1- -8,3- -12,8- -42,2-

Aktienbasierte Vergütung --- -0,1- -0,1- -0,1- -0,3-

Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen, Abschreibungen --- -(1,2) -(0,1) -(0,1) -(1,4)

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zum Bilanzstichtag --- -1,7- -0,1- -0,1- -2,0-

Gesamtproduktionskosten $--- $-85,0- $-4,2- $-26,4- $-115,6-

(1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufende Ertragsteuer ausgewiesen wird.

Neun Monate zum

30. September 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen - 298.612 300.320 314.648 913.580

Zu zahlende Unzen Silber - 3.028.411 418.312 926.364 4.373.087

Cash-Kosten pro Unze Silber $--- $-20,88- $-(10,32) $-14,64- $-16,58-

Gesamtproduktionskosten pro Unze $--- $-28,08- $-9,93- $-28,50- $-26,43-

Direkte Betriebskosten pro Tonne $--- $-182,56- $-114,12- $-141,47- $-145,91-

Direkte Kosten pro Tonne $--- $-328,42- $-120,54- $-150,82- $-198,92-

Angegeben in Millionen US-Dollar 30. September 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Abschluss Fertigwaren -1,6- -17,2- --- -1,4- -20,2-

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zum Jahresende -0,5- -3,6- --- -0,3- -4,4-

Lagerbestand an Fertigerzeugnissen $-2,1- $-20,8- $--- $-1,7- $-24,6-

Angegeben in Millionen US-Dollar 30. September 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Abschluss Fertigwaren --- -5,5- -0,5- -0,6- -6,7-

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zum Jahresende --- -1,7- -0,1- -0,1- -2,0-

Lagerbestand an Fertigerzeugnissen $--- $-7,2- $-0,7- $-0,7- $-8,6-

Überleitung der Gesamtkosten pro Unze und der AISC pro Unze

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am

30. September 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte $-(0,2) $-23,9- $--- $-9,8- $-33,5-

Operative aktienbasierte Vergütung -0,1- -0,1- --- -0,1- -0,3-

Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen des Konzerns -1,4- -1,0- --- -1,4- -3,8-

Aktienbasierte Vergütung des Unternehmens -0,3- -0,2- --- -0,3- -0,8-

Rückgewinnung - Abschreibung/Wertsteigerung -0,1- -0,1- --- -0,1- -0,3-

Explorationskosten am Standort des Bergwerks -0,4- -0,3- --- -1,7- -2,4-

Raten für das Leasing von Ausrüstung -0,7- --- --- -0,1- -0,8-

Investitionen in den laufenden Betrieb -12,1- -3,1- --- -2,9- -18,1-

Gesamtkosten für die Erhaltung der Produktion $-14,9- $-28,7- $--- $-16,4- $-60,0-

Erkundung, Bewertung und Entwicklung neuer Wachstumsfelder -7,8-

Investitionen in Wachstum -9,2-

Gesamtkosten $-77,0-

Drei Monate bis zum

30. September 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen 165.171 89.722 - 256.052 510.944

Zu zahlende Unzen Silber 683.088 702.659 - 645.679 2.031.425

Silberäquivalent-Produktion (Unzen) 1.354.759 970.205 - 1.286.070 3.611.034

Gesamt-Sustaining-Kosten pro Unze $-21,81- $-40,84- $--- $-25,40- $-29,54-

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum

30. September 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte $--- $-23,5- $-(1,6) $-9,3- $-31,2-

Operative aktienbasierte Vergütung --- --- --- --- -0,1-

Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen des Konzerns --- -2,6- -1,0- -2,2- -5,8-

Anschaffungskosten --- --- --- --- ---

Aktienbasierte Vergütung des Unternehmens --- -0,2- -0,1- -0,4- -0,7-

Rückgewinnung - Abschreibung/Wertsteigerung --- -0,2- -0,1- -0,1- -0,3-

Explorationskosten am Standort des Bergwerks --- -0,3- -0,3- -1,5- -2,1-

Raten für das Leasing von Ausrüstung --- --- --- -0,1- -0,1-

Investitionen zur Erhaltung des Betriebsvermögens --- -5,0- -3,9- -3,5- -12,4-

Gesamtkosten für den laufenden Betrieb $--- $-31,8- $-3,7- $-17,2- $-52,7-

Anschaffungskosten ---

Erkundung, Bewertung und Erschließung neuer Vorkommen -4,8-

Investitionen in Wachstum -22,3-

Gesamtkosten $-79,8-

Dreimonatszeitraum endend am

30. September 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen - 99.340 105.153 195.752 400.245

Zu zahlende Unzen Silber - 1.021.248 137.052 567.017 1.725.317

Silberäquivalent-Produktion (Unzen) - 1.279.860 471.158 1.286.139 3.037.156

Gesamtkosten pro Unze $--- $-31,09- $-27,22- $-30,31- $-30,53-

Angegeben in Millionen US-Dollar Neun Monate zum

30. September 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte $-1,7- $-82,0- -($0,7) $-35,5- $-118,5-

Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft -0,3- -0,1- --- -0,3- -0,7-

Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen des Konzerns -3,5- -2,7- -0,1- -3,0- -9.3-

Aktienbasierte Vergütung des Unternehmens -1,0- -0,7- --- -0,9- -2,6-

Rückgewinnung - Abschreibung/Wertzuwachs -0,3- -0,4- --- -0,2- -0,9-

Explorationskosten am Standort des Bergwerks -1,1- -1,2- --- -4,1- -6.4-

Zahlungen für den Leasing von Ausrüstung -2,4- --- --- -0,4- -2,8-

Investitionen in den Erhalt des Betriebsvermögens -31,4- -15,8- -0,2- -7,7- -55,1-

Gesamtkosten $-41,7- $-102,9- -($0,4) $-52,1- $-196,3-

Exploration, Bewertung und Erschließung neuer Vorkommen -14,9-

Investitionen in Wachstum -23,9-

Gesamtkosten $-235,1-

Neun Monate bis zum

30. September 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen 516.318 285.684 13.988 661.187 1.477.177

Zu zahlende Unzen Silber 1.775.653 2.179.554 17.668 1.746.460 5.719.334

Silberäquivalent-Produktion (Unzen) 3.949.375 2.968.054 62.765 3.410.577 10.390.771

Gesamtkosten pro Unze $-23,46- $-47,20- $-(20,22) $-29,84- $-34,32-

Angaben in Millionen US-Dollar Neun Monate bis zum

30. September 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte $--- $-63,2- $-(4,3) $-13,6- $-72,5-

Operative aktienbasierte Vergütung --- -0,1- -0,1- -0,1- -0,3-

Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen des Konzerns --- -6,3- -2,4- -7,0- -15,7-

Anschaffungskosten --- --- --- -(3,6) -(3,6)

Aktienbasierte Vergütung des Unternehmens --- -1,3- -0,5- -0,7- -2,4-

Rückgewinnung - Abschreibung/Wertsteigerung --- -0,5- -0,3- -0,1- -0,8-

Explorationskosten am Standort der Mine --- -0,9- -0,6- -2,6- -4,1-

Ratenzahlungen für Ausrüstung --- --- --- -0,2- -0,2-

Investitionen in den laufenden Betrieb --- -13,2- -7,5- -5,9- -26,5-

Gesamtkosten für die Erhaltung der Produktion $--- $-85,5- $-7,0- $-26,4- $-118,9-

Anschaffungskosten -3,6-

Exploration, Bewertung und Erschließung neuer Vorkommen -11,8-

Investitionen in Wachstum -103,8-

Gesamtkosten $-238,2-

Neun Monate bis zum

30. September 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen - 298.612 300.320 314.648 913.580

Zu zahlende Unzen Silber - 3.028.411 418.312 926.364 4.373.087

Silberäquivalent-Produktion (Unzen) - 3.897.142 1.450.287 2.091.217 7.438.645

Gesamt-Sustaining-Kosten pro Unze $--- $-28,24- $-16,72- $-28,51- $-27,19-

Überleitung von Erhaltungskapital und Wachstumskapital

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate bis zum Neun Monate zum

30. September 30. September

2026 2025 2026 2025

Investitionen in den Erhalt des Betriebsvermögens $-18,1- $-12,4- $-55,1- $-26,5-

Investitionen in Wachstum -9,2- -22,3- -23,9- -103,8-

Sonstige nicht zahlungswirksame Zugänge und Wertberichtigungen bei Sachanlagen -(0,3) --- 1,1 0,0

Ausgaben für Sachanlagen gemäß Jahresabschluss $-27,0- $-34,6- $-80,1- $-130,4-

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum Neun Monate, endend am

30. September 30. September

2026 2025 2026 2025

Explorationskosten am Standort der Mine $-2,4- $-2,1- $-6,4- $-4,1-

Erkundung, Bewertung und Entwicklung neuer Wachstumsfelder -7,8- -4,8- -14,9- -11,8-

Gesamt: Exploration, Erkundung und Erschließung -10,2- -6,9- -21,3- -15,9-

Abschreibungen auf Exploration, Bewertung und Erschließung -0,3- -0,1- -0,6- -0,4-

Aktienbasierte Vergütung für Exploration, Erkundung und Erschließung --- -0,2- -0,1- -0,4-

Aufwendungen für Exploration, Bewertung und Erschließung $-10,5- $-7,2- $-22,0- $-16,7-

Überleitung der realisierten Metallpreise pro Unze

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am Neun Monate zum

Sofern nicht anders angegeben 30. September 30. September

2026 2025(1) 2026 2025(1)

Bruttoumsatz mit Silber $-118,6- $-76,2- $-403,9- $-164,2-

Verkaufte Unzen Silber 1.900.368 1.975.175 5.596.696 4.682.170

Realisierter Silberpreis pro Unze $-62,42- $-38,58- $-72,16- $-35,07-

1) einschließlich 212.691 Unzen Silber aus der Vorproduktionsphase bei Terronera während der drei Monate und 240.321 Unzen während des am 30. September 2025 endenden Neunmonatszeitraums.

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate zum Neun Monate, endend am

Sofern nicht anders angegeben 30. September 30. September

2026 2025(1) 2026 2025(1)

Bruttogoldumsatz $-40,9- $-49,2- $-142,5- $-101,9-

Verkaufte Unzen Gold -9.499- -13.847- -31.265- -30.816-

Realisierter Goldpreis pro Unze $-4.290- $-3.550- $-4.556- $-3.308-

1) einschließlich 6.386 Unzen Gold aus der Vorproduktionsphase in Terronera während der drei Monate und 7.094 Unzen während der neun Monate bis zum 30. September 2025.

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate, endend am Neun Monate, endend am

Sofern nicht anders angegeben 30. September 30. September

2026 2025 2026 2025

Bruttoumsatz mit Blei $-11,7- $-10,4- $-32,2- $-17,2-

Verkaufte Bleitonnen -6.033- -5.345- -16.531- -8.689-

Erzielter Bleipreis pro Tonne $-1.950- $-1.957- $-1.950- $-1.979-

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am Neun Monate zum

Sofern nicht anders angegeben 30. September 30. September

2026 2025 2026 2025

Brutto-Zinkumsatz $-13,6- $-8,8- $-32,0- $-14,4-

Verkaufte Zinkmenge in Tonnen -3.823- -3.115- -9.572- -5.089-

Realisierter Zinkpreis pro Tonne $-3.542- $-2.817- $-3.341- $-2.829-

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate bis zum Neun Monate zum

Sofern nicht anders angegeben 30. September 30. September

2026 2025 2026 2025

Brutto-Kupferumsatz $-1,9- $-1,1- $-4,1- $-1,7-

Verkaufte Tonnen Kupfer -136- -115- -302- -172-

Erzielter Kupferpreis pro Tonne $-14.358- $-10.009- $-13.663- $-9.953-

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen zu erwarteten Betriebs- und Effizienzverbesserungen, den strategischen Zielen des Unternehmens, den Schwerpunktbereichen, den Plänen in Pitarrilla, der geplanten Ressourcenzuweisung, den revidierten Produktions- und Kostenprognosen für 2026, den über den Prognosen liegenden Betriebskosten in Terronera, die Fähigkeit von Endeavour, Wertpotenziale entlang der gesamten Entwicklungspipeline des Unternehmens zu erschließen und langfristigen Wert für seine Stakeholder zu schaffen, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Produktionsmengen, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seiner Geschäftstätigkeit wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen; die anhaltenden Auswirkungen von Inflation und Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere beim mexikanischen Peso, peruanischen Sol, kanadischen Dollar, chilenischen Peso und US-Dollar); Zinsschwankungen; Veränderungen bei nationalen und lokalen Regierungen, in der Gesetzgebung, im Steuerwesen, bei Kontrollen, Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und im Bergbau; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); Störungen und Verzögerungen aufgrund von Blockaden, Protesten, Demonstrationen und ähnlichen Aktionen; unzureichender Versicherungsschutz oder die Unmöglichkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbaugut und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge des Abbaus der Liegenschaften; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; sowie Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Liegenschaften; ebenso wie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises von Rohstoffen, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Minen, dass der Bergbaubetrieb gemäß den Erwartungen des Managements verläuft und die Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen fertiggestellt werden und die angegebenen Produktionsergebnisse erzielen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

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