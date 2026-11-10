IRW-News: Miningscout: Graphit Lieferketten: Im Wettbewerb mit China entscheiden Kosten und Konfiguration

IRW-PRESS: Miningscout: Graphit Lieferketten: Im Wettbewerb mit China entscheiden Kosten und Konfiguration

Beim Aufbau kompetitiver westlicher Graphit-Lieferketten geht es nicht um großskalige Minen, sondern um einen disziplinierten Kostenansatz in Verbindung mit hoher und anwendungsspezifischer Produktqualität. Ein australischer Newcomer streckt seine Fühler nach Europa aus.

Der Graphit-Entwickler International Graphite (ISIN: AU0000210957, WKN: A3DJY5) erlebte im Oktober das, was auf Vorstandsebene gerne als Transformationsmonat bezeichnet wird. Das Unternehmen unterzeichnete eine verbindliche Liefervereinbarung für Graphitkonzentrat mit Wogen Pacific Limited. Wogen soll die im Bau befindliche Mikronisierungsanlage des Unternehmens im westaustralischen Collie mit Rohstoffen versorgen.

Wogen wird faktisch als Beschaffungsarm von IG6 fungieren, während wir unsere Verarbeitungsaktivitäten aufbauen, sagt CEO Andrew Worland. Die Geschäftsbeziehung besteht bereits länger. Ein Großteil des in der Forschungs-, Entwicklungs- und Qualifizierungsanlage in Collie verarbeiteten Graphits wurde durch die Asien-Tochter des britischen Spezialisten für Industriemetalle- und Mineralien geliefert.

International Graphite plant JV mit Alkeemia nahe Venedig

Kaum eine Woche nach dem Vertragsabschluss gab International Graphite wesentliche Fortschritte bei der Entwicklung des Joint-Ventures mit Alkeemia im italienischen Porto Marghera bekannt. Das geplante JV soll hochwertige veredelte Graphitprodukte für Industrie- und Energiespeicheranwendungen produzieren.

Geplant ist nicht weniger als der führende Graphitverarbeitungsknotenpunkt in Europa -und zudem einer der kostenwettbewerbsfähigsten Graphitverarbeitungsbetriebe, wie das Unternehmen betont.

Die Kosten spielen beim Aufbau westlicher Graphit-Lieferketten und der Loslösung von der chinesischen Marktdominanz eine zentrale Rolle. Dies gilt für Projekte in Australien und Europa ebenso wie für solche in Nordamerika. Die Herausforderung besteht nicht einfach darin, die Produktionskapazität zu erhöhen. Es geht darum, Kapazitäten aufzubauen, die langfristig global wettbewerbsfähig sind, sagte Venkatesh Vasudevan, Vizepräsident für Graphitmaterialien bei ExxonMobil Product Solutions kürzlich in einem Interview.

Hingegen sei die bloße Übertragung des bestehenden, konventionellen Produktionsmodells nicht zielführend. Mit dem bestehenden Modell meint er die chinesische Blaupause mit hoher Energieintensität durch Graphitisierung in klassischen Öfen und eine relativ standardisierte Produktqualität ohne starke Differenzierung.

Gefragt: Hohe Leistung, konstante Qualität, große Mengen, niedrige Kosten

Vasudevan erklärt das Anforderungsprofil der Kunden. Zellhersteller und OEMs suchen nach Materialien, die nicht nur hohe Leistung erbringen, sondern auch in gleichbleibender Qualität hergestellt und zuverlässig sowie kostengünstig in großem Umfang geliefert werden können. Zudem besteht ein wachsender Bedarf an Anodenmaterialien, die in verschiedenen Batterietechnologien effektiv eingesetzt werden können und () auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Endanwendung zugeschnitten sind ().

Wie bedeutend eine Produktion mit Zuschnitt auf die unmittelbaren Bedürfnisse der Kundschaft ist, zeigt ein Blick in die USA. Dort unterzeichnete Titan Mining Oktober eine Absichtserklärung mit der US-Army. Das Unternehmen wird demnach rund 97 Hektar Land im Anniston Army Depot in Alabama für bis zu 100 Jahre anmieten.

Auf dem Gelände soll eine Anlage errichtet werden, die Rohgraphit in höherwertige Materialien umwandelt, die in Batterien, Verteidigungsausrüstung und Industrieprodukten verwendet werden. Im Mittelpunkt stehen dabei gereinigter mikronisierter Graphit (PMG) in Phase I und beschichteter sphärischer gereinigter Graphit (CSPG) nach Kundenqualifizierung, um die US-amerikanischen Lieferketten für Verteidigung, Industrie und Energie zu unterstützen. Die Army erhält ein Right of First Offer auf bis zu 10 % der nicht gebundenen Jahresproduktion.

Die technische Logik hinter solchen Projekten - sei es in Alabama, Collie oder Porto Marghera - ist weitgehend identisch. Naturgraphit liegt zunächst als Flake-Material vor. Für den Einsatz als Anodenmaterial muss er in der Regel zu beschichtetem sphärischem gereinigtem Graphit verarbeitet werden. Dafür sind zwei vorbereitende Schritte entscheidend: eine kontrollierte Partikelgröße und eine hohe Reinheit.

Lieferketten benötigen Graphit- und Reinigungsanlagen

Dafür wiederum werden Mikronisierungs- und Reinigungsanlagen benötigt, wie sie International Graphite in Collie und Porto Marghera anstrebt.

Die EU hat das PureGraph-Projekt des JV-Partners Alkeemia - die Graphitreinigungsanlage, die Alkeemia von der derzeitigen Pilotanlage auf einen kommerziellen Maßstab ausbauen will - als eines von 46 Projekten für kritische Mineralien im Sinne des Critical Raw Materials Acts ausgewählt.

Der Abschluss des JVs läuft auf Hochtouren. Die Gründung der italienischen JV-Gesellschaft steht kurz vor dem Abschluss. Detaillierte Genehmigungsanträge werden vorbereitet, Testarbeiten mit europäischen Industriekunden laufen.

Die Standortvorteile gerade im Hinblick auf die Kosten ergeben sich aus der Lage und dem Status Quo. Porto Marghera ist ein Industrie- und Hafengebiet innerhalb der vereinfachten Logistikzone Venedigs, die vereinfachte Genehmigungsverfahren und Investitionsanreize bietet. Es liegt nur wenige Meter von Containerliegeplätzen entfernt.

Um Naturgraphit auf Batteriegrade zu reinigen (typischerweise >99,9 % Kohlenstoff, oft >99,95 %), wird Flusssäure als zentrale chemische Reagenz eingesetzt. Alkeemia betreibt eine der größten Flusssäure-Produktionsanlagen Europas. Die Reinigungsanlage, die direkt an die JV-Anlagen angrenzt, wird Flusssäure aus den eigenen Anlagen nutzen, um hochreine Produkte für das JV herzustellen. Am Standort ist zudem nur wenig neue Infrastruktur erforderlich, da Labore, Kontrollräume, Abfallentsorgung, Wasserversorgung, mobile Ausrüstung und Personal vor Ort vorhanden sind.

Mine-to-Market-Ansatz mit Springdale als Rohstoffquelle

Perspektivisch will sich International Graphite zu einem integrierten Mine-to-Market Lieferanten entwickeln. Deshalb befindet sich mit der westaustralischen Mine Springdale auch eine Rohstoffquelle im Portfolio. Tests zeigten, dass das dortige Flockengraphit von hoher Qualität ist und sich für die anschließende Weiterverarbeitung eignet. Eine 2024 veröffentlichte Studie bescheinigt der Kombination aus Springdale und Collie jedenfalls eine global wettbewerbsfähige Kostenstruktur.

Die Mikronisierungsanlage in Collie in Westaustralien und die geplanten Joint-Venture-Aktivitäten mit Alkeemia werden uns ein Standbein in wachsenden Märkten für fortschrittliche Materialien und Batterien in Asien, Europa und Nordamerika verschaffen, die eine sichere und lokale Versorgung anstreben, sagt International Graphite Chairman Phil Hearse.

Vor diesem Hintergrund will das Unternehmen seinen Aktionären auf der Hauptversammlung Ende November auch die Umbenennung in IG6 Advanced Materials vorschlagen.

Der Produzentenstatus zeichnet sich am Horizont zunehmend ab. Die Fertigstellung des Produktionsgebäudes bei Collie ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Dort sollen künftig jährlich zwischen 4.300 und 6.400 Tonnen an Standard- und hochreinen Endprodukten in Korngrößen zwischen 5 µm und 45 µm produziert werden.

Ausgehend von aktuellen Spotmarkt-Verkaufspreisen rechnet das Unternehmen mit Umsätzen von bis zu 32 Mio. AUD und einem EBITDA von ca. 11-14 Mio. AUD. Der Aktienkurs spiegelt dies noch nicht wider: Die Aktie notiert im unteren Bereich einer seit Frühjahr 2025 laufenden Seitwärtsphase.

Weitere Informationen zu International Graphite finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/international-graphite-ltd/

Unternehmen: International Graphite

ASX: IG6

WKN: A3DJY5

ISIN: AU0000210957

Webseite: https://www.internationalgraphite.com.au

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