IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold beginnt mit untertägigen Bohrarbeiten in Sunday Creek: Derzeit sind 14 Bohranlagen im Einsatz, die Zahl soll auf 24 erhöht werden

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold beginnt mit untertägigen Bohrarbeiten in Sunday Creek: Derzeit sind 14 Bohranlagen im Einsatz, die Zahl soll auf 24 erhöht werden

10. November 2026 / Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ - gibt bekannt, dass zwei Untertage-Diamantbohrgeräte für Bohrarbeiten im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria mobilisiert wurden.

Wichtige Punkte:

· Die Untertagebohrungen haben begonnen.

· Durch die Verlagerung der Bohrungen in den Untertagebereich wird der Platzbedarf des Unternehmens an der Oberfläche minimiert und gleichzeitig die Bohrgeschwindigkeit erhöht. Zudem ermöglicht dies einen 24-Stunden-Bohrbetrieb bei geringeren Auswirkungen auf die Oberfläche.

· Zwei Untertage-Diamantbohrgeräte wurden in den Explorationsstollen verlegt und ergänzen die 12 Oberflächenbohrgeräte, sodass nun insgesamt 14 Bohrgeräte in Sunday Creek im Einsatz sind. Zwei weitere Bohrgeräte folgen im Laufe des Novembers, wobei das Programm im Februar 2027 auf insgesamt 24 Bohrgeräte ausgeweitet wird.

· Das Unternehmen strebt für das erste Halbjahr 2027 eine erste Mineralressourcenschätzung sowie wirtschaftliche Studien an.

Michael Hudson, Präsident und CEO, erklärt: Innerhalb von fünf Monaten nach der Sprengung des Zugangs zum Explorationsstollen haben wir nun Bohrgeräte unter Tage - eine unglaubliche Leistung unserer Bergbau- und Bohrteams sowie unserer Auftragnehmer. Dies war das Hauptziel des Explorationsstollens. Zwei Untertage-Bohrgeräte sind nun in Betrieb, und zusammen mit den 12 Bohrgeräten an der Oberfläche sind derzeit insgesamt 14 Bohrgeräte bei Sunday Creek im Einsatz.

Zwei weitere Bohrgeräte folgen noch in diesem Monat und acht weitere im Februar, was bedeutet, dass wir auf dem besten Weg sind, die Anzahl der Bohrgeräte in den kommenden Monaten auf 24 zu erhöhen. Das Bohren aus dem Untertagebereich beschleunigt das Programm und minimiert unseren Platzbedarf an der Oberfläche.

Jede dieser Bohranlagen zielt darauf ab, die Mineralisierung über die derzeitigen Bohrgrenzen hinaus zu erweitern, mit dem Ziel, in der ersten Hälfte des Jahres 2027 unsere erste Mineralressourcenschätzung sowie Wirtschaftlichkeitsstudien vorzulegen.

Aktueller Stand der Untertagebohrungen

Zwei Untertage-Diamantbohrgeräte wurden für Bohrungen vom Explorationsstollen in Sunday Creek mobilisiert. Sie ergänzen die derzeit 12 im Einsatz befindlichen Oberflächenbohrgeräte, sodass nun insgesamt 14 Bohrgeräte im Projekt im Einsatz sind.

Der Einsatz von Untertage-Bohrgeräten zur Beschleunigung der Bohrarbeiten war das Hauptziel des Stollens. Das Bohren aus dem Untertagebereich erhöht die Bohrgeschwindigkeit und minimiert gleichzeitig den Platzbedarf des Unternehmens an der Oberfläche. Untertage-Bohrgeräte ermöglichen zudem Bohrarbeiten rund um die Uhr bei geringeren Auswirkungen auf die Oberfläche, und kürzere Bohrlöcher zu den Zielen in der Tiefe reduzieren die Bohrtiefe sowie die Kosten für die Erprobung jedes einzelnen Ziels.

Der geplante Ausbau der Untertagebohrungen sieht wie folgt aus:

· November 2026: zwei weitere Untertagebohranlagen.

· Februar 2027: acht weitere Bohrgeräte, womit die Gesamtzahl der Bohrgeräte im Projekt auf 24 steigt.

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Abbildung1 : Die ersten beiden Diamantbohrgeräte werden unter Tage am Private Jenkin Exploration Decline in Sunday Creek in Betrieb genommen

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 2.296 ha Grundbesitz, der den Kernbereich innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adersätzen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Muttergestein) durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer Goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, während mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis auf über 1.200 m unter der Oberfläche abgegrenzt; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten), lokal bis zu 10 m, und 20 m bis 100 m in Streichrichtung.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 von Sunday Creek 288 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 140.848,84 m gemeldet. Diese Zahl umfasst sechs Bohrlöcher mit einer Länge von 1.029 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 23 Bohrlöcher mit einer Länge von 3.104,12 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.382,74 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt einhundertsechs (106) zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au sowie fünfundachtzig (85) zusammengesetzte Durchschneidungen zwischen 50 g/t und 100 g/t Au und einhundertfünfzehn (115) zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 10 % Sb, wobei ein Untergrenzwert von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq angewendet wurde.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m des Wirtsgesteins (Gangart/Sediment - Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert sind, wovon etwa 650 m intensiver erbohrt wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 126 Sprossen identifiziert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie geringgradige Randbereiche definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken.

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Das regionale Muttergestein der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine abwechselnd geschichtete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinanteilen, die bis zur Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der SXGC-Website verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten, CEO und Geschäftsführer Michael Hudson zu diesem Update können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) - 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungs Tiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 Prozent der weltweit geförderten Antimonvorräte auf China. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 15 % bis 17 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt am Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 106 zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au aus 146,4 km Bohrungen (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine interpretierte Streichlänge von 12 km, wobei die Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m durch Bohrungen erprobt wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon - ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen - an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-refraktäre Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 2.296 Hektar strategischem Grundbesitz in Eigenregie und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

- Ende -

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsleitung

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Vizepräsident für Investor Relations

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 22, 303 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Bergbaukorridor, der sich mittlerweile im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 der sechsthöchstgradigste Untertagebau weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde auf der Grundlage der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne sowie für das Gesamtjahr 2024 Metallausbeuten von 91 % für Gold und 92 % für Antimon zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Auf der Grundlage der jüngsten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Aufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die folgende Formel für angemessen: = ( / ) + 2,39 × (%) für die anfängliche Explorationsausrichtung auf eine Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek.

Erklärung der JORC-kompetenten Person

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und steht unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Angaben zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Feststellungen der kompetenten Person in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Pressemitteilungen, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Darstellung der Ergebnisse der kompetenten Person gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten; unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie sonstige Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86569

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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