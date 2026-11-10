Keine Entwarnung beim US-Preisauftrieb - Zeichen stehen auf Zinserhöhung

Washington/Berlin, 10. Nov (Reuters) - ⁠Der anhaltende Preisauftrieb in den USA bereitet der Notenbank große Sorge und spricht für eine Zinserhöhung im Dezember. Die Verbraucherpreise legten im Oktober zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Experten hatten nur einen Zuwachs von 0,3 Prozent auf dem Schirm. Sie mussten sich diesmal auf die Kennziffern zum kurzfristigen Preisauftrieb ‌beschränken, da die klassische Inflationszahl - also die Jahresteuerung - ausfiel. Wegen des Regierungsstillstands (Shutdown) im Vorjahresmonat lag keine geeignete Datenbasis vor. Schätzungen von Ökonomen zufolge dürfte die Jahresteuerung bei rund 3,9 Prozent liegen und damit noch ⁠höher als im ⁠September mit damals 3,7 Prozent.

US-Notenbankdirektor Christopher Waller zeigt sich trotz der lückenhaften Datenlage angesichts des hartnäckigen Preisauftriebs alarmiert. "Es hat den Anschein, als würde sich die Inflation von unserem Zielwert entfernen, statt sich ihm anzunähern", sagte er kurz vor Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten. In einem solchen Fall müsse man geldpolitisch "aggressiver vorgehen", betonte das Direktoriumsmitglied.

Ökonom Bastian Hepperle von der Bank Bethmann HAL liest aus diesen Äußerungen heraus, dass der Währungshüter auch für einen ‌großen Zinsschritt von einem halben Prozentpunkt offen ist. "Der Offenmarktausschuss dürfte ihm ‌aber mehrheitlich nicht folgen", so die Einschätzung des Experten mit Blick auf das für die Zinspolitik zuständige Fed-Gremium. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass ein "normaler" Zinsschritt um einen Viertelpunkt im Dezember kommen wird.

INFLATION BALD MIT VIER VOR DEM ⁠KOMMA?

"Von einem Done-Deal sollte man aber noch nicht sprechen", gibt Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg ‌Commercial Bank (HCOB) zu bedenken. Denn zum einen befinde sich ⁠der Ölpreis gerade im Sinkflug. Zum anderen könne man angesichts der jüngsten Nervosität an den Aktienmärkten nicht ausschließen, dass es bis zur nächsten Fed-Sitzung doch noch turbulent an den Finanzmärkten zugehe. "Eine massive Korrektur an den Aktienmärkten wäre für die Fed trotz der hohen Preise ein Anlass, erneut die ‌Füße still zu halten", meint der HCOB-Chefökonom.

Die Teuerung liegt ⁠seit Jahren über dem Notenbankziel von 2,0 Prozent. ⁠Die Fed achtet dabei besonders auf ein Inflationsmaß, das auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucher zugeschnitten ist - den PCE-Index. Die daraus berechnete Rate lag im September bei 3,6 Prozent. Die Notenbank reagierte im selben Monat auf den vom Ölpreisschock ausgelösten Inflationsschub und erhöhte erstmals in diesem Jahr die Zinsen.

LBBW-Ökonom Dirk Chlench geht davon aus, dass im November bei der Teuerungsrate eine Vier vor dem Komma stehen wird. "Vor dem Hintergrund dieser Inflationsentwicklung sollte eine Fed-Leitzinserhöhung auf der Gremiensitzung im Dezember in Stein gemeißelt sein, zumal auch der Arbeitsmarktbericht positiv überraschen konnte." Im Verlauf des Jahres 2027 sollte der Preisauftrieb aus Sicht des Experten aufgrund ⁠womöglich fallender Rohölpreise und anhaltend hoher Produktivitätsgewinne jedoch deutlich nachlassen.

(Bericht von Reinhard Becker, Lucia Mutikani Mitarbeit Klaus Lauer,Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)