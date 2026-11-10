Anthropic verschickt IPO-Details versehentlich

(Reuters) - Schwere Panne beim milliardenschweren Börsengang des KI-Startups Anthropic: Ein Mitarbeiter des US-Unternehmens verschickte am Montagabend (Ortszeit) ein Dokument für die US-Wertpapieraufsicht SEC mit allen Daten für die Emission offenbar versehentlich an Banken. ‌

Daraus ging hervor, dass Anthropic mit dem Börsengang bis zu 69,3 Milliarden Dollar erlösen will. Die Preisspanne für die 867 Millionen zum ⁠Verkauf stehenden ⁠Aktien liege bei 70 bis 80 Dollar. 26 Milliarden Dollar wollten Tech-Konzerne wie Alphabet, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC in eine Sonderkategorie von Anthropic-Aktien zum Ausgabepreis investieren.

Wenig später erklärte das Unternehmen in einer weiteren E-Mail aber, Einzelheiten zur Preisfestsetzung ‌seien falsch, neue Informationen würden später verschickt. ‌Was genau falsch war, wollte Anthropic auf Nachfrage nicht sagen. Das Management von Anthropic will von Dienstag an auf Werbetour für den Börsengang bei ⁠Investoren gehen. Der Ausgabepreis soll erst in der nächsten Woche festgesetzt werden.

In ‌der zurückgezogenen E-Mail, die Reuters einsehen ⁠konnte, hieß es, Anthropic selbst wolle 843,3 Millionen Aktien verkaufen, bestehende Aktionäre steuerten weitere 23,3 Millionen bei. Der Anthropic-Börsengang wird von Zweifeln am wirtschaftlichen Erfolg der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) ‌überschattet. Zahlreiche Unternehmen aus der ⁠Branche haben ihre Börsengänge verschoben oder ⁠abgesagt. Auch Anthropic muss kleinere Brötchen backen: Hatten Investoren anfangs eine Bewertung von zwei Billionen Dollar diskutiert, gelten nach Reuters-Informationen inzwischen 1,5 Billionen als das obere Ende der Fahnenstange.

Das 2021 gegründete Unternehmen ist vor allem für sein KI-Modell "Claude" bekannt. Mit Anthropic hatten sich ehemalige Mitarbeiter von OpenAI selbstständig gemacht, darunter der heutige Vorstandschef Dario Amodei und seine Schwester Daniela, die als President fungiert.