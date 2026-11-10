Leitindex dürfte gestützt von fallendem Öl im Plus beginnen

Der Dax könnte am Dienstag gestützt von weiter sinkenden Ölpreisen wieder zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche aufschließen. Eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 26.509 Punkte.

Von seinem Höchststand bei 26.692 Punkten war das Barometer in der Vorwoche zeitweise um mehr als 1.000 Zähler abgesackt, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors plötzlich größer geworden waren.

Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat.

Die Folge ist eine deutliche Kurserholung des jüngst stark gebeutelten Technologiesektors, die sich von den USA am Vortag bis am Morgen in Asien in allen großen Indizes zeigt. Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und können somit eine weniger straffe Geldpolitik bedeuten. Davon profitieren wiederum die besonders finanzierungsabhängigen Tech-Konzerne.

US-Börsen im Plus, Nvidia deutlich im Minus

Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Die Aktien legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte.

Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutschte daraufhin zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Anfang September. Der Dow Jones Industrial stieg um 2,2 Prozent auf 52.390 Punkte und machte einen Teil der jüngsten herben Verluste wett. Der marktbreite S&P 500 rückte um 2,4 Prozent vor auf 7.550 Punkte.

Die Papiere von Nvidia litten unter der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten. Um 4,3 Prozent ging es für die Aktien abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich Medienberichten zufolge um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück.

Der technologielastige Nasdaq 100 stieg unbeirrt von dieser Affäre um 3,4 Prozent auf 27.908 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Rückenwind gaben dem Nasdaq-Index vor allem die Aktien der Halbleiterbranche. Die Gewinne von Micron Technology, Applied Materials, Seagate Technology und AMD reichten von 6,3 bis zu 13,3 Prozent.

Asien: Erholung setzt sich fort

An den asiatischen Börsen ging es am Dienstag weiter nach oben. Die Märkte knüpften damit an die Erholung vom Montag an. So legte der japanische Leitindex Nikkei 225 fast drei Prozent zu. In Südkorea notierte der Kospi rund vier Prozent höher, während der CSI 300 zum Vortag nahezu unverändert blieb.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 60.459 + 2,87 Prozent Hang Seng 24.554 + 0,43 Prozent CSI 300 4.055 - 0,01 Prozent Kospi 5.239 + 4,39 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 123,09 + 0,15 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,25 - 0,018 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,87 + 0,008 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 91,52 Dollar - 1,05 Dollar WTI 85,75 Dollar - 1,10 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 340 (330) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 75 (70) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT GEA GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 74 EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 11 (13,80) EUR - 'SELL'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 900 (1020) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 307 (304) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 62 (55) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT MERCEDES-BENZ AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 44 (46) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 28 (30) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN STREICHT SIEMENS VON 'ANALYST FOCUS LIST' - BLEIBT ABER 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT FLATEXDEGIRO AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 31 (38) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1100 (1350) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 29 (34) EUR - 'OVERWEIGHT'

(mit Material von dpa-AFX)

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