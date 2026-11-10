Leitindex legt deutlich zu – Infineon an Dax-Spitze

Dank weiter sinkenden Ölpreisen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an seine Vortageserholung angeknüpft. Der Dax stieg in der ersten Handelsstunde um 1,1 Prozent auf 26.567 Punkte. Damit nähert sich der Leitindex seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 26.692 Punkten.

Der MDax gewann am Dienstagmorgen ebenfalls 1,2 Prozent auf 31.431 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent aufwärts.

Am Freitag war der Dax deutlich zurückgefallen, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors größer geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat.

Bayer im Plus nach US-Zulassung

Auf dem höchsten Kursniveau seit Mai 2023 dürften die Papiere von Bayer am Dienstag weiter zulegen. Für Auftrieb sorgt eine US-Zulassung für ein wichtiges Medikament. Der Kurs stieg kurz nach der Xetra-Eröffnung um 1,5 Prozent und notiert aktuell 0,4 Prozent über Vortagsniveau bei 56,84 Euro.

Bayer darf auf dem US-Markt den Nachfolger des vormaligen Umsatzbringers Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ließ das Medikament Sunharbo mit dem Wirkstoff Asundexian zu. Die US-Zulassung von Asundexian komme erwartungsgemäß, schrieb Michael Leuchten von Jefferies. Das Risiko für die Pharmapipeline sei damit erheblich gesunken.

Der Bayer-Aktienkurs hatte zuletzt von positiven Urteilen in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bereits deutlich profitiert und bekommt nun weiteren Auftrieb. Im Dax sind die Papiere mit einem Zuwachs von 55 Prozent seit Jahresanfang der beste Wert.

Infineon steigt nach jüngster Veröffentlichung

Die Aktien von Infineon haben am Dienstag im Handel mit einem weiteren Kurssprung auf die Bekanntgabe der jüngsten Geschäftsentwicklung des Halbleiterkonzerns reagiert. Im frühen Handel stiegen die Papiere zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um sechs Prozent auf 51,60 Euro. Tags zuvor hatten sie bereits im Zuge einer deutlichen Erholung der KI- und Halbleiterwerte um 6,3 Prozent zugelegt.

Infineon erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im Geschäftsjahr 2026/27. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Im vergangenen Geschäftsjahr wuchs der Umsatz um zwölf Prozent. Unter dem Strich verdiente Infineon im fortgeführten Geschäft mit rund Milliarden deutlich mehr als im Vorjahr. Dabei zog die Entwicklung im vierten Quartal noch einmal an. Aktionäre sollen eine um drei Cent höhere Dividende von 38 Cent erhalten.

Die Ergebnisse und der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jefferies-Analyst Janardan Menon. Wie schon in früheren Aufschwungphasen geht der Experte davon aus, dass der Chipkonzern bei seinen Umsatz- und Margenprognosen konservativ vorgeht.

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