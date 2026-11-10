Leitindex rettet kleines Plus – Nvidia nah am Jahrestief

Die Dax-Erholung hat sich am Dienstag fortgesetzt. Angesichts der zuletzt nachlassenden Abwärtsdynamik bei den Ölpreisen und schwächelnder US-Börsen rettete der deutsche Leitindex aber nur ein Plus von 0,3 Prozent auf 26.347 Punkte ins Ziel. Gleichwohl rückt das Rekordhoch vom Donnerstag bei 26.692 Zählern wieder zunehmend in Sichtweite. Der MDax rutschte am Ende mit 31.034 Punkten um 0,1 Prozent ins Minus.

Überraschend hohe Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten hatten am frühen Nachmittag nur für einem moderaten Dämpfer gesorgt. Eine Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember preisen die Finanzmärkte bereits ein. Dass sich die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Dallas, Lorie Logan, für mindestens zwei weitere Anhebungen aussprach, sorgte dann allerdings für etwas Unruhe am Markt. Davor hatte schon US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller eine Zinserhöhung im Dezember befürwortet und auch eine deutliche Anhebung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen.

Am Freitag war der Dax deutlich zurückgefallen, als nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors größer geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber halfen die Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt hatte.

Infineon gibt Gewinne nach Zahlen großteils ab

Im Blickpunkt stand im Dax der Chiphersteller Infineon. Der Münchner Konzern erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im neuen Geschäftsjahr. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von der milliardenschweren Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Aber auch das Automobilgeschäft erholt sich zunehmend.

Infineon starte mit einem "anhaltenden Momentum" in das neue Geschäftsjahr, erklärte Konzernchef Jochen Hanebeck am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen in München. "Dazu tragen insbesondere unsere Halbleiterlösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren, für den Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur, für Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeuge bei."

Der Kurs reagierte mit zwischenzeitlich deutlichen Gewinnen und stieg um bis zu sieben Prozent auf über 52 Euro. Tags zuvor hatten sie bereits im Zuge einer deutlichen Erholung der KI- und Halbleiterwerte um mehr als sechs Prozent zugelegt. Zum Handelsschluss war von den Gewinnen aber kaum noch etwas übrig. Das Plus schrumpfte bis auf knapp ein Prozent zusammen.

Nvidia belastet von Chef-Affäre und Anthropic

Auch international dominierte ein Chipkonzern am Dienstag die Schlagzeilen an der Börse. Die Aktie von Branchenprimus Nvidia geriet weiter unter Druck. Zum einen belastet die Affäre von Konzernchef Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin das Unternehmen und die Aktie.

Zum anderen sorgte die Dienstag bekannt gegebene Preisspanne beim IPO von Anthropic für Enttäuschung im KI-Sektor. Der Macher der KI "Claude" soll nur zu einer Bewertung von einer Billion Dollar an die Börse kommen. Im Laufe des Jahres waren Beobachter zeitweise von bis zu zwei Billionen ausgegangen.

Der Kurs von Nvidia gab nach bereits deutlichen Verlusten an den Vortagen Dienstag bis zum frühen Abend deutscher Zeit an der Börse New York um bis zu sechs Prozent nach. Mit zuletzt 168 Dollar rückt damit der Tiefststand der vergangenen zwölf Monate (164) immer näher.

(mit Material von dpa-AFX)

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