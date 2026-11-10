Linke kritisiert Bundeswehr-Shop

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke im Bundestag hat den neuen Bundeswehr-Onlineshop kritisiert, der am Donnerstag starten soll. "Mit der Forderung, die Bundeswehr soll raus aus den Schulen, meinten wir ganz sicher nicht, sie soll ihre Werbung in die Badewannen von Kleinkindern tragen", sagte Linke-Fraktionschef Sören Pellmann laut einer Mitteilung in Berlin. "Dass die Bundeswehr nun Quietsche-Enten mit Sturmgewehren verkauft, ist eine unangebrachte Verharmlosung des riskanten Jobs von Soldaten und Soldatinnen", fügte er hinzu.

Die Bundeswehr müsse offen über die tatsächlichen Bedingungen und Gefahren der Berufe in der Bundeswehr aufklären, statt Krieg und den Dienst an der Waffe mit bunten Lifestyle-Produkten zu bagatellisieren.

Ab Donnerstag will die Bundeswehr über einen Online-Shop Kleidung, Werkzeug und Alltagsgegenständen mit der Aufschrift Bundeswehr und dem Eisernen Kreuz verkaufen, wie das Verteidigungsministerium mitgeteilt hatte. So sollen die deutschen Streitkräfte "sichtbarer und nahbarer" werden./jr/DP/jha