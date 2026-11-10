Medien: Schluss für heute bei Ukraine-Gesprächen

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

ABU DHABI (dpa-AFX) - Der erste Verhandlungstag zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung im Ringen um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs ist russischen Staatsmedien zufolge zu Ende gegangen. Die Gespräche in Abu Dhabi sollen am Mittwoch fortgesetzt werden, meldete unter anderem die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Das Treffen dauerte demnach etwa viereinhalb Stunden samt einer Pause.

In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate waren die Kriegsparteien erstmals seit acht Monaten unter US-Vermittlung wieder zu direkten Gesprächen zusammengekommen. Im Mittelpunkt der bis Mittwoch in Abu Dhabi angesetzten Gespräche stehen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber auch für Russland und die gesamte Region, wie die Beteiligten mitteilten.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte am Vormittag mitgeteilt, dass die russische Delegation abhängig vom Verlauf der Gespräche entscheide, ob sie Präsident Wladimir Putin direkt von Abu Dhabi aus informieren werde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte ebenfalls vor Schluss des ersten Verhandlungstags mit, dass die Ukraine und ihre Partner bereit seien, konstruktiv "an Deeskalationsschritten, der Entwicklung wirksamer Sicherheitsgarantien und der Annäherung an einen echten Frieden zu arbeiten".

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertetgestern, 15:55 Uhr · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“gestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 08.11.2026
Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichen08. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen