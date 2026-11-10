Merz will alle EU-Staaten zu Ukraine-Hilfen verpflichten

Berlin, 10. Nov (Reuters) - Bundeskanzler ⁠Friedrich Merz will alle 27 EU-Staaten auf dauerhafte Hilfe für die Ukraine festlegen und fordert deshalb eine langfristige Verankerung der Unterstützung im neuen EU-Finanzrahmen. "Im Rahmen der Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen müssen wir eine Lösung finden, die von allen Mitgliedstaaten unterstützt wird und die eine starke und mehrjährige Finanzierungsperspektive für die Ukraine nach 2028 bietet - einschließlich der bereits aufgelaufenen Zinsverbindlichkeiten", heißt es in einem Brief von Merz an EU-Ratspräsident Antonio Costa, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Hintergrund ist auch, dass Deutschland ‌der mit Abstand größte Geldgeber der Ukraine ist, aber mit zunehmender Dauer des Krieges die Zustimmung für die Hilfen etwas sinkt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann begrüßte deshalb den Vorstoß des Kanzlers.

Man müsse die Ukraine-Politik vollständig im europäischen Haushalt abbilden, sagte der Kanzler am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit ⁠dem ungarischen Ministerpräsidenten Peter ⁠Magyar. Er räumte ein, dass es dazu unterschiedliche Vorstellungen unter den 27 EU-Staaten gibt. "Es gibt mindestens vier Mitgliedstaaten, die das anders sehen, aber dann müssen wir über diese Frage sprechen", sagte er. Die EU-Verhandlungen über das billionenschwere Finanzpaket von 2028 bis 2034 sollen möglichst noch dieses Jahr beendet werden. Der Kanzler fordert Costa in dem Brief zudem auf, bereits beim nächsten informellen EU-Gipfel der Finanzierung der Ukraine für das kommende Jahr Priorität einzuräumen. Es müsse eine kollektive Zusage ohne Ausnahme geben, um die noch bestehende Finanzlücke der Ukraine zu schließen. Merz spricht von rund 70 Milliarden Euro für 2027. Dafür müsse die EU ‌etwa 45 Milliarden Euro beisteuern.

Merz verweist darauf, dass die Ukraine vor dem fünften Kriegswinter steht. Russland ‌eskaliere die Angriffe auf die zivile Infrastruktur und den Energiesektor. "Wir müssen die Unterstützung für die Ukraine fortsetzen, damit sie sich verteidigen kann", erklärt Merz. Dies sei im gemeinsamen europäischen Interesse. Die bilaterale Hilfe in der EU sei sehr ungleich verteilt und werde nur von wenigen Staaten getragen. Deutschland ist mit elf Milliarden Euro allein an Militärhilfe in ⁠diesem Jahr der mit Abstand größte Unterstützer der Ukraine.

Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Freitag zu einem informellen Gipfel in Dublin zusammen. Am Donnerstag trifft ‌sich dort bereits die Europäische Politische Gemeinschaft, der auch Nicht-EU-Staaten wie Großbritannien oder die ⁠Türkei angehören.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico warf Merz am Dienstag "Erpressung" wegen der Forderung zum EU-Haushalt vor. Darauf müsse man reagieren. Die Slowakei habe das gleiche Vetorecht wie Deutschland, sagte er. Fico kritisiert die EU-Politik im Ukraine-Krieg seit längerem, lehnt Militärhilfen ab und pflegt Beziehungen zu Russland.

Merz, Außenminister Johann Wadephul und Verteidigungsminister Boris Pistorius haben mehrfach betont, dass man der Ukraine nicht nur aus karitativen Gründen bei der Verteidigung gegen ‌Russland helfe. Im Gegenteil gehe es um die Sicherheit Deutschlands und ganz Europas. Dies ⁠müsse man als Argument stärker hervorheben. In Deutschland machen vor ⁠allem die rechtsgerichtete AfD und das BSW Stimmung gegen die Ukraine-Hilfe. "Diese innenpolitische Diskussion wird zunehmend an Bedeutung gewinnen", sagte auch CSU-Landesgruppenchef Hoffmann. Deswegen sei es folgerichtig, dass der Kanzler die EU-Partner ermahne, ihren Beitrag zu leisten. Die CSU im Bundestag habe deshalb die Idee der "Rüstungsrendite" vorgeschlagen. Diese bedeute, dass Deutschland für eine Unterstützung der Ukraine eine Gegenleistung erhalte. Hoffmann nannte etwa den Rüstungsbereich, weil man von den Fähigkeiten der Ukraine etwa bei der Drohnen- und Raketenabwehr lernen könne.

Eine am Montag veröffentlichte Forsa-Umfrage hatte ergeben, dass 53 Prozent der Bundesbürger es begrüßen, dass die deutsche Hilfe so lange fortgesetzt wird, wie der Krieg dauert. 45 Prozent halten diese Unterstützung für falsch. Eklatant ist die Differenz zwischen Ost- und Westdeutschland. 59 Prozent der Ostdeutschen lehnen die Hilfe ab, 55 Prozent der Westdeutschen unterstützen sie. Allerdings finden in den kommenden zwei Jahren nur Landtagswahlen in Westdeutschland statt. Während eine große Mehrheit der Anhänger ⁠von Union, SPD (jeweils 75 Prozent), den Grünen (85 Prozent) und auch der Linkspartei (70 Prozent) die Zusage der Bundesregierung für richtig hält, lehnt die große Mehrheit der AfD-Anhänger (84 Prozent) diese Zusage ab.

(Bericht von Andreas Rinke, Alexander Ratz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)