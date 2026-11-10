Ölpreise weiter unter Druck - Trump: Krieg mit Iran 'effektiv vorüber'

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NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre deutlichen Verluste zu Wochenbeginn angeknüpft und etwas weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 91,07 US-Dollar und damit gut 1,6 Prozent weniger als am Montag. Damit näherte sich der Preis weiter der runden Marke von 90 US-Dollar.

Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran belasteten auch am Dienstag den Ölpreis. Diesmal kamen die Impulse dafür aus dem Weißen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. "Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer", sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen Anfang letzter Woche gewachsen. Die Demokraten im Kongress erwägen derzeit, die am 11. Dezember auslaufende Frist für einen Regierungsstillstand zu nutzen, um Trump dazu zu drängen, den Krieg zu beenden.

Es ist jedoch noch unklar, ob die gemäßigtere Rhetorik zu greifbaren Fortschritten bei der Beendigung des von den USA und Israel ausgelösten Kriegs führen wird. Denn zum einen hat sich die politische Unsicherheit verschärft, nachdem Israels Premierminister Benjamin Netanjahu Ende letzten Monats seine parlamentarische Mehrheit verloren hatte. Stattdessen soll jetzt der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar, Gadi Eisenkot, eine Koalition bilden.

Zum anderen hat der Iran-Krieg immer noch massive und direkte Auswirkungen auf die gesamte Golfregion. So ist die wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien nach Angaben des Energieministeriums erneut Ziel eines Angriffs geworden. Durch diese werden unter Umgehung der faktisch immer noch blockierten Straße von Hormus große Mengen Rohöl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert./la/stk

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