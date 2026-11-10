Original-Research: Bio-Gate AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: Bio-Gate AG - von BankM AG 10.11.2026 / 12:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu Bio-Gate AG Unternehmen: Bio-Gate AG ISIN: DE000BGAG0J3 Anlass der Studie: Bericht H1 2026, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.11.2026 Kursziel: EUR 5,01 - 6,44 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Dr. Roger Becker Silber-Studien im Plan - Kapitalmaßnahmen erfolgreich - H1-Umsatz verhalten Operativ verlief das erste Halbjahr 2026 der Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG0J3, Freiverkehr, BIG GY) eher schwach. Der Konzernumsatz ging um 17,7 % auf 2,83 Mio. Euro zurück (H1 2025: 3,44 Mio. Euro). Ursache war vor allem der Bereich Derma-Kosmetik und Wundpflege mit einem Rückgang von 1,66 auf 1,02 Mio. Euro (-39 %), nachdem zwei Großkunden ihre Produktportfolios umgestellt hatten. Hinzu kam ein Basiseffekt aus hohen Nordamerika-Lieferungen im Q1 2025. Veterinär (+5,4 % auf 1,00 Mio. Euro) und Messdienstleistungen (+30 % auf 0,41 Mio. Euro) wuchsen, Medizintechnik (0,34 Mio. Euro) und Industrie (0,06 Mio. Euro) lagen unter dem Vorjahr. Nach der Kapitalherabsetzung (5:1) und den anschließenden Kapitalerhöhungen zu 2,80 Euro je Aktie mit einem Bruttoerlös von 1,16 Mio. Euro beträgt das Eigenkapital rechnerisch rund 1,8 Mio. Euro (vor Emissionskosten). Gemessen am von uns geschätzten Mittelabfluss (Free Cash Flow) von rund EUR 1 Mio. (inkl. Zinsen) im Gesamtjahr 2026 sollte der Emissionserlös ausreichend liquide Substanz für 2026/27 generiert haben. Die Innenfinanzierungskraft kann ab 2028 erreicht werden. Unser Fairer Wert pro Aktie bewegt sich in einem Korridor von EUR 5,01 bis EUR 6,44 und bestätigt unser Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

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