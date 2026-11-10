Original-Research: Bio-Gate AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: Bio-Gate AG - von BankM AG

10.11.2026 / 12:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu Bio-Gate AG

     Unternehmen:               Bio-Gate AG
     ISIN:                      DE000BGAG0J3

     Anlass der Studie:         Bericht H1 2026, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.11.2026
     Kursziel:                  EUR 5,01 - 6,44
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Dr. Roger Becker

Silber-Studien im Plan - Kapitalmaßnahmen erfolgreich - H1-Umsatz verhalten

Operativ verlief das erste Halbjahr 2026 der Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG0J3,
Freiverkehr, BIG GY) eher schwach. Der Konzernumsatz ging um 17,7 % auf 2,83
Mio. Euro zurück (H1 2025: 3,44 Mio. Euro). Ursache war vor allem der
Bereich Derma-Kosmetik und Wundpflege mit einem Rückgang von 1,66 auf 1,02
Mio. Euro (-39 %), nachdem zwei Großkunden ihre Produktportfolios umgestellt
hatten. Hinzu kam ein Basiseffekt aus hohen Nordamerika-Lieferungen im Q1
2025. Veterinär (+5,4 % auf 1,00 Mio. Euro) und Messdienstleistungen (+30 %
auf 0,41 Mio. Euro) wuchsen, Medizintechnik (0,34 Mio. Euro) und Industrie
(0,06 Mio. Euro) lagen unter dem Vorjahr.

Nach der Kapitalherabsetzung (5:1) und den anschließenden Kapitalerhöhungen
zu 2,80 Euro je Aktie mit einem Bruttoerlös von 1,16 Mio. Euro beträgt das
Eigenkapital rechnerisch rund 1,8 Mio. Euro (vor Emissionskosten). Gemessen
am von uns geschätzten Mittelabfluss (Free Cash Flow) von rund EUR 1 Mio.
(inkl. Zinsen) im Gesamtjahr 2026 sollte der Emissionserlös ausreichend
liquide Substanz für 2026/27 generiert haben. Die Innenfinanzierungskraft
kann ab 2028 erreicht werden.

Unser Fairer Wert pro Aktie bewegt sich in einem Korridor von EUR 5,01 bis EUR
6,44 und bestätigt unser Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8f99748c683a1d8b9aeb35101ede77c2

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Dr. Roger Becker, CEFA
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 7191 838-46
Email: roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=f0f3bbdd-dcfa-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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