Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

10.11.2026 / 15:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE

     Unternehmen:               Cantourage Group SE
     ISIN:                      DE000A3DSV01

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.11.2026
     Kursziel:                  10,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

9M 2026: Preisdisziplin zahlt sich aus, EBITDA-Marge über 10%

Die Cantourage Group SE hat heute Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt.
Trotz des anhaltenden Preisdrucks in Deutschland drehte das EBITDA deutlich
ins Positive, die Rohertragsmarge verdoppelte sich nahezu auf 35,3%.

[Tabelle]

Bewusster Verzicht auf preisgetriebenes Volumen: Der Konzernumsatz lag in Q3
bei 19,9 Mio. EUR (-2,0% yoy). In Deutschland erzielte Cantourage 9,5 Mio.
EUR, Großbritannien zog mit 9,3 Mio. EUR nahezu gleich, Polen steuerte 1,1
Mio. EUR bei. Laut Unternehmen beteiligt sich Cantourage sowohl in
Deutschland als auch in Polen bewusst nicht am Preiskampf und verzichtet auf
margenschwaches Volumen. Parallel baut das Unternehmen die
Vertriebsmannschaft in Polen aus, um die Umsätze auf Basis des
Premium-Sortiments wieder zu steigern.

Margenziel im Fokus: Die Rohertragsmarge stieg auf 35,3% (Vj.: 18,1%), das
EBITDA auf 1,9 Mio. EUR (Vj.: -2,2 Mio. EUR). Nach 9M liegt die EBITDA-Marge
bei 10,9% (Vj.: 4,5%). Weitere Hebel sehen wir in der dritten begleiteten
EU-GMP-Zertifizierung (All Nations) mit fünfjähriger Exklusivität sowie in
der eigenen Telemedizin-Plattform Telecan. Jüngst hat Cantourage Telecan
neben der Videosprechstunde um einen fragebogengestützten digitalen Zugang
erweitert, bei dem ein approbierter Arzt jeden Fall individuell prüft und
eigenständig über eine Verordnung entscheidet. Laut Unternehmen ist die
Plattform zudem so aufgestellt, dass sie flexibel auf künftige gesetzliche
Veränderungen reagieren kann. Steigende Patientenzahlen dürften damit
unmittelbar im Absatz eigener Produkte über die Apotheken ankommen.

Bewusste Preisdisziplin, Prognosen auf unteres Guidance-Ende angepasst: Das
Management avisiert für das Gesamtjahr nunmehr das untere Ende der
Guidance-Spannen (Umsatz 85 bis 95 Mio. EUR, bereinigtes EBITDA 10 bis 12
Mio. EUR). Wir passen unsere Schätzungen für 2026e ebenfalls leicht an und
erwarten nun einen Umsatz von 85,0 Mio. EUR (zuvor: 87,0 Mio. EUR) sowie ein
EBITDA von 10,0 Mio. EUR (zuvor: 10,9 Mio. EUR). Die Anpassung ist u.E.
Ausdruck einer bewussten strategischen Entscheidung, gezielt auf
margenschwaches Volumen zu verzichten und sich nur bedingt am Preiskampf zu
beteiligen, statt Marktanteile über den Preis zu erkaufen. Mehrere
Insolvenzen im Wettbewerb sind deutliche Zeichen einer Marktbereinigung im
fortgeschrittenen Stadium. Mit einer Net-Cash-Position von 10,8 Mio. EUR und
einer EK-Quote von 75,6% verfügt Cantourage u.E. über die Mittel, die
Bereinigung in Kernmärkten aktiv mitzugestalten und neue Märkte zu
erschließen.

Fazit: Cantourage stellt Ergebnisqualität konsequent vor Umsatz und hat mit
seiner Liquidität die Möglichkeit, gestärkt aus der laufenden
Marktbereinigung hervorzugehen. Angesichts eines EV/EBITDA 2026e von 6,8x
erachten wir die Aktie als attraktiv bewertet und bestätigen unsere
Kaufen-Empfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=44aa7e29570561621a07307d8db18b30

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e9c442ee-dd0f-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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