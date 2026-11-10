Original-Research: DN Group AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: DN Group AG - von GBC AG

10.11.2026 / 09:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu DN Group AG

     Unternehmen:               DN Group AG
     ISIN:                      DE000A3DW408

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  6,85 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Operative Erfolge bei Portfoliogesellschaften erzielt; Anleihe mit Volumen
von bis zu 125 Mio. EUR in der Emission, Rating: KAUFEN

Die DN Group AG hat ihr Geschäftsmodell seit 2024 konsequent auf den Bereich
Impact Investing ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen Beteiligungen an
Unternehmen aus Zukunftsbranchen wie KI, Mobilität, zirkulärer Ökonomie,
Ernährung, Gesundheit und Energie, die neben wirtschaftlichem
Wertsteigerungspotenzial einen positiven Beitrag für Umwelt oder
Gesellschaft leisten sollen. Grundlage für die Auswahl neuer Investments ist
ein im Mai 2025 verabschiedetes Investment Framework. Danach sollen
mindestens 80 % des Investitionsvolumens auf Unternehmen mit messbarer
positiver Wirkung entfallen. Potenzielle Beteiligungen werden anhand von
Ausschlusskriterien, ihres Beitrags zu den UN-Nachhaltigkeitszielen sowie im
Rahmen einer ESG-Impact-Due-Diligence geprüft. Gleichzeitig verfolgt die DN
Group das Ziel, ihre Portfoliounternehmen bei ihrer operativen Entwicklung
und beim Zugang zum Kapitalmarkt zu begleiten.

Innerhalb des Beteiligungsportfolios wurden in den vergangenen Monaten
mehrere wichtige Entwicklungsschritte erreicht. Von besonderer Bedeutung ist
die Ende 2025 eingegangene Beteiligung an der Algene Holding SE. Der Erwerb
erfolgte über einen Aktientausch mit More Impact AG. Algene konzentriert
sich auf die industrielle Produktion von Mikroalgen, aus denen unter anderem
Proteine, Fettsäuren, Vitamine und Farbstoffe gewonnen werden können. Im
Juli 2026 wurde nach erfolgreichem Up-Scaling die Serienproduktion
hochreiner Mikroalgen aufgenommen und eine erste Menge von 4.500 Litern
geerntet. Zudem erhielt Algene eine GMP-Zertifizierung, womit wichtige
Voraussetzungen für die Belieferung der Kosmetik- und
Nahrungsmittelindustrie geschaffen wurden. Ergänzend deuten vorläufige
Ergebnisse einer gemeinsam mit der TU München durchgeführten Studie auf
einen möglichen Einsatz von Spirulina-Mikroalgen als Futtermittelbestandteil
in der Garnelenzucht hin. Finale Ergebnisse werden im November 2026
erwartet.

Fortschritte wurden auch bei weiteren Portfoliounternehmen erzielt. Bei SW
Save The Water Holding AG, an der die DN Group seit Mai 2025 mit 9,5 %
beteiligt ist, steht die Markteinführung der wasserlos einsetzbaren Seife
"Soapeya" im Fokus. Das Produkt erhielt ein positives
Dermatest-Prüfungsurteil und wurde im Sommer 2026 bei einem humanitären
Einsatz in Syrien eingesetzt. Darüber hinaus hat sich die DN Group im März
2026 mit 20 % an der WINDWISE beteiligt. Das Unternehmen entwickelt
grundlastoptimierte Windenergieanlagen auf Basis einer patentierten
MaxCap-Technologie und plant bis 2030 den Bau von mehr als 100 Anlagen. Die
DN Group begleitet WINDWISE zudem bei der geplanten Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft.

Die Entwicklung des ersten Halbjahres 2026 war vor allem durch die weitere
Finanzierung und operative Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften
geprägt. Seit Jahresbeginn stellte die DN Group direkten und indirekten
Beteiligungsgesellschaften Darlehen von insgesamt 6,73 Mio. EUR zur Verfügung.
Auf Ebene der DN Group gingen die Gesamterträge aufgrund niedrigerer Erträge
aus Wertpapierveräußerungen auf 7,93 Mio. EUR zurück, nach 13,24 Mio. EUR im
Vorjahreszeitraum. Die sonstigen betrieblichen Erträge von 4,57 Mio. EUR
beinhalteten dabei insbesondere 3,61 Mio. EUR aus dem Verkauf von Anteilen an
der Global Health Care AG. Zusätzlich wurden noch nicht abgerechnete
Beratungsleistungen von 2,80 Mio. EUR erbracht. Aufgrund höherer
Anleiheverbindlichkeiten stiegen die Zinsaufwendungen auf 3,34 Mio. EUR,
während das Nachsteuerergebnis mit 0,38 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von
3,49 Mio. EUR lag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die HGB-Ergebnisse der
DN Group die operative Entwicklung der nicht konsolidierten
Beteiligungsunternehmen nur eingeschränkt widerspiegeln. Das Eigenkapital
blieb mit 386,90 Mio. EUR auf einem hohen Niveau.

Zur Finanzierung des weiteren Portfolioausbaus befindet sich zudem die
Unternehmensanleihe 2026/2033 mit einem Gesamtvolumen von bis zu 125 Mio. EUR
in der Platzierung. Die Anleihe ist mit 10,0 % p. a. verzinst. Bei
vollständiger Barplatzierung sollen 85 % des Nettoemissionserlöses in
bestehende oder neue Beteiligungsunternehmen und 15 % in das Working Capital
der DN Group fließen. Damit wird zusätzlicher finanzieller Spielraum für die
weitere Entwicklung des Beteiligungsportfolios geschaffen.

Für die Bewertung der DN Group verwenden wir unverändert einen NAV-Ansatz.
Auf Basis der zum 30.06.2026 ausgewiesenen Vermögenswerte und unter
Berücksichtigung der gestiegenen Finanzverschuldung ermitteln wir einen
Gesamt-NAV von 380,50 Mio. EUR (bisher: 383,63 Mio. EUR) bzw. 6,85 EUR je Aktie
(bisher: 6,90 EUR). Gegenüber unserer letzten Researchstudie (siehe Studie vom
11.06.2026) hat sich der Gesamt-NAV aufgrund der höheren Finanzverschuldung
leicht reduziert. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von 5,40 EUR vergeben wir
das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4195f1f0d6abe54d846938dccea611bd

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11). Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellung: 09.11.2026 (16:15 Uhr)
Erste Weitergabe: 10.11.2026 (09:30 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=985f6eaf-dcd7-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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