Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren
    ^
Original-Research: technotrans SE - von Montega AG

10.11.2026 / 17:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu technotrans SE

     Unternehmen:               technotrans SE
     ISIN:                      DE000A0XYGA7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.11.2026
     Kursziel:                  38,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Dreistelliges Auftragsbuch stützt Wachstums-Case

technotrans hat am 10.11. den Q3-Bericht vorgelegt. Wenngleich die
Umsatzentwicklung noch etwas hinter unserer Erwartung zurückblieb,
unterstreicht die weiter ausgebaute Orderpipeline die Prognose einer
spürbaren Wachstumsbeschleunigung ab 2027ff.

[Tabelle]

Umsatz gegenüber Vorquartal in allen Fokusmärkten gesteigert In Q3 zeigte
sich der Konzernumsatz mit 62,4 Mio. EUR (-0,8% yoy) nochmals leicht
rückläufig, im Vergleich zu Q1 (-8,7% yoy) und Q2 (-3,4% yoy) ist aber ein
klar positiver Trend zu erkennen. Hierzu trug auch die Stabilisierung bzw.
Erholung in den konjunktursensiblen Fokusmärkten Print (Q3-Umsatz: 20,3 Mio.
EUR; +5,7% qoq) und Plastics (14,6 Mio. EUR; +12,3% qoq) bei, die gegenüber
Vorjahr zwar noch Umsatzrückgänge verzeichneten, im Vergleich zum Vorquartal
aber zulegten. Klare Wachstumstreiber bleiben Healthcare & Analytics
(9M-Umsatz: 25,1 Mio. EUR; +6,0% yoy) und insbesondere Energy Management
(49,0 Mio. EUR; +6,8% yoy). Letzteres wuchs bereinigt um das
Standard-Laser-Geschäft sogar um 19% yoy und baute die Wachstumsdynamik
gegenüber H1 (+17% yoy) damit weiter aus.

Den vollständigen Artikel können Sie hier kostenfrei abrufen: Dreistelliges
Auftragsbuch stützt Wachstums-Case



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=da2f9e36659ae8b645dceeb57bca6a15

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=465f3d08-dd21-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2432096 10.11.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
technotrans

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnteheute, 15:04 Uhr · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertetgestern, 15:55 Uhr · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“gestern, 14:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen