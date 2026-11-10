POLITIK: Golfstaaten treiben militärische Zusammenarbeit voran

MANAMA (dpa-AFX) - Im Zuge des Iran-Kriegs verstärken die sechs Staaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) ihre militärische Zusammenarbeit. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und die anderen GCC-Länder einigten sich dafür auf die Gründung eines gemeinsamen Kommandopostens. Dieser soll in Kuwait entstehen, das dem Rat ebenso angehört wie Bahrain und der Oman. Auch die "erforderlichen Truppen" sollen dafür bereitgestellt werden, hieß es nach einer Sitzung der GCC-Verteidigungsminister in Bahrains Hauptstadt Manama. Details oder Zahlen zur Truppenstärke wurden nicht genannt.

Die Sicherheit der Golfstaaten mit Blick auf die "brutale iranische Aggression" sei eine gemeinsame Aufgabe, sagte GCC-Generalsekretär Dschasim al-Budaiwi bei dem Treffen in Manama. Eine militärische Zusammenarbeit steigere die Fähigkeiten, Staatsgebiete, Vermögenswerte und Sicherheit der Bevölkerung in den Golfländern zu schützen.

Der Golf-Kooperationsrat wurde 1981 gegründet, nur zwei Jahre nach der iranischen Revolution 1979 und in der frühen Phase des Ersten Golfkriegs zwischen dem Irak und dem Iran. Schon zu Beginn standen Fragen zur gemeinsamen Sicherheit im Fokus. Wenige Jahre später wurden die "Halbinsel-Schutzkräfte" gegründet, die zeitweise 40.000 Soldaten umfassten und die 2011 bei der Niederschlagung der Massenproteste in Bahrain zum Einsatz kam. Dabei ging es aber um innere Unruhen und keine Bedrohung von außen.

Keine einheitliche Linie zu Bedrohungen

Trotz mehrerer Initiativen haben die Golfstaaten bisher kein vollständig integriertes System zur gemeinsamen Verteidigung. Ihnen fehlt eine einheitliche Linie dazu, auf welche Bedrohungen sie gemeinsam reagieren wollen. Auch Fragen zur Führung sind ungeklärt. Die Differenzen wurden vor allem im Konflikt Saudi-Arabiens mit den Emiraten sichtbar. Die Golfstaaten suchen neben dem langjährigen und wichtigsten Partner USA zunehmend auch nach neuen Verbündeten bei der Verteidigung, etwa Pakistan und die Türkei.

Wegen der erneuten Eskalation im Jemen mit der Huthi-Miliz steht derzeit vor allem Saudi-Arabien unter Beschuss. Auch die weiteren Golfländer wurden im Iran-Krieg seit dem Frühjahr mit Tausenden Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen als Vergeltung Teherans für Angriffe der USA./jot/DP/jha