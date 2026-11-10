Pressestimme: 'Neue Presse' zu 10 Jahre Trump

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu 10 Jahre Trump:

"Noch ist nicht ausgemacht, ob die Demokraten ihren Midterm-Triumph zu verstetigen wissen. Europa kann sich auch von einer demokratischen Renaissance keine Rückkehr zur Zeit vor Trump erhoffen. Der Kompass der US-Politik weist Richtung China und Pazifik - egal, wer im Weißen Haus residiert. Für die Ukrainer wäre es verheerend genug, wenn sie weitere zwei Jahre auf ein Ende des Krieges warten müssten. Ungeachtet all dessen kann Trump in der Zeit, die ihm bleibt, noch immensen Schaden anrichten."/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Nach den Midterms
Trump kündigt baldige Entscheidung zum Iran-Krieg an06. Nov. · dpa-AFX
Trump kündigt baldige Entscheidung zum Iran-Krieg an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertetgestern, 15:55 Uhr · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“gestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 08.11.2026
Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichen08. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen