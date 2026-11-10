Pressestimme: 'Neue Presse' zu 10 Jahre Trump
dpa-AFX · Uhr
COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu 10 Jahre Trump:
"Noch ist nicht ausgemacht, ob die Demokraten ihren Midterm-Triumph zu verstetigen wissen. Europa kann sich auch von einer demokratischen Renaissance keine Rückkehr zur Zeit vor Trump erhoffen. Der Kompass der US-Politik weist Richtung China und Pazifik - egal, wer im Weißen Haus residiert. Für die Ukrainer wäre es verheerend genug, wenn sie weitere zwei Jahre auf ein Ende des Krieges warten müssten. Ungeachtet all dessen kann Trump in der Zeit, die ihm bleibt, noch immensen Schaden anrichten."/DP/jha
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