Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Umgang mit Künstlicher Intelligenz

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Umgang mit Künstlicher Intelligenz:

Am Ende läuft es auf einen modernen kategorischen Imperativ hinaus: Die Künstliche Intelligenz muss so genutzt werden, dass sie die Menschheit voranbringt und die Erde nicht weiter zerstört. Das Problem, dass sich nicht alle dem unterordnen, wird auch keine Künstliche Intelligenz lösen./yyzz/DP/mis