Reederei FRS übernimmt Bingen-Rüdesheimer

BINGEN/FLENSBURG (dpa-AFX) - Die international tätige Flensburger Reederei FRS übernimmt die Mehrheit bei der Bingen-Rüdesheimer Schifffahrtsgesellschaft. Mit der Übernahme wird sich am Netz der Autofähren am Rhein nichts ändern, auch die rund 50 Beschäftigten der Bingen-Rüdesheimer sollen ihre Jobs behalten, wie beide Unternehmen mitteilten.

Für die FRS ist es nach eigenen Angaben bereits die vierte Übernahme am Rhein innerhalb der vergangenen zwei Jahre. Mit dem jüngsten Schritt ist auch der Einstieg in die Fahrgastschifffahrt verbunden. Teil der Übernahme sind nicht nur die Fährverbindungen zwischen Bingen und Rüdesheim, sondern auch vier Fahrgastschiffe, die unter anderem im Linienverkehr zwischen Rüdesheim und St. Goarshausen am Mittelrhein unterwegs sind.

FRS betreibt bereits Fährverbindungen am Rhein zwischen St. Goar und St. Goarshausen, zwischen Ingelheim und Oestrich-Winkel sowie Lorch und Niederheimbach. Die FRS Reederei Gruppe hat nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 1.500 Beschäftige und weltweit mehr als 70 Schiffe auf Routen in Norddeutschland, am Rhein, in Skandinavien, in der Karibik und in Nordamerika./chs/DP/zb