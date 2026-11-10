Reederei FRS übernimmt Bingen-Rüdesheimer

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BINGEN/FLENSBURG (dpa-AFX) - Die international tätige Flensburger Reederei FRS übernimmt die Mehrheit bei der Bingen-Rüdesheimer Schifffahrtsgesellschaft. Mit der Übernahme wird sich am Netz der Autofähren am Rhein nichts ändern, auch die rund 50 Beschäftigten der Bingen-Rüdesheimer sollen ihre Jobs behalten, wie beide Unternehmen mitteilten.

Für die FRS ist es nach eigenen Angaben bereits die vierte Übernahme am Rhein innerhalb der vergangenen zwei Jahre. Mit dem jüngsten Schritt ist auch der Einstieg in die Fahrgastschifffahrt verbunden. Teil der Übernahme sind nicht nur die Fährverbindungen zwischen Bingen und Rüdesheim, sondern auch vier Fahrgastschiffe, die unter anderem im Linienverkehr zwischen Rüdesheim und St. Goarshausen am Mittelrhein unterwegs sind.

FRS betreibt bereits Fährverbindungen am Rhein zwischen St. Goar und St. Goarshausen, zwischen Ingelheim und Oestrich-Winkel sowie Lorch und Niederheimbach. Die FRS Reederei Gruppe hat nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 1.500 Beschäftige und weltweit mehr als 70 Schiffe auf Routen in Norddeutschland, am Rhein, in Skandinavien, in der Karibik und in Nordamerika./chs/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Konjunkturdaten
Hoffnungsschimmer oder Trendwende? Exportplus im Septembergestern, 12:11 Uhr · dpa-AFX
Hoffnungsschimmer oder Trendwende? Exportplus im September
Logistik- und Postunternehmen
KI-Boom kommt bei DHL an - Express-Geschäft punktet05. Nov. · dpa-AFX
Gelber DHL Lieferwagen auf einem Parkplatz mit Flughafenkontrollturm im Hintergrund
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertetgestern, 15:55 Uhr · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“gestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 08.11.2026
Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichen08. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen