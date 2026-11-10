ROUNDUP/Studie: Ukraine-Hilfe spaltet Deutschland mehr als Zuwanderung

BERLIN (dpa-AFX) - Keine Frage birgt in Deutschland aktuell so viel gesellschaftlichen Zündstoff wie die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriff. Das zeigt das aktuelle "Polarisierungsbarometer" des Mercator Forums für Migration und Demokratie (MIDEM) an der Technischen Universität Dresden. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten, dass die Ukraine-Frage die Zuwanderung als emotional am stärksten aufgeladenes Thema abgelöst hat, stellten die Forscher um MIDEM-Direktor Hans Vorländer fest.

Knappe Mehrheit steht hinter Ukraine-Hilfe

Den Angaben zufolge wollen rund 54 Prozent der Bevölkerung, dass Deutschland die Ukraine weiter unterstützt, während knapp 29 Prozent eine Annäherung an Russland gut fänden. Dass die Gegensätze größer geworden sind, lässt sich daran erkennen, dass die Zahl der Befragten, die auf einer Skala von 0 bis 10 den äußersten Wert zugunsten Russlands wählten, im Vergleich zur vorherigen Befragung von 13,7 Prozent auf 17,3 Prozent angestiegen ist.

Die Skala reichte von "Deutschland sollte die Ukraine weiterhin unterstützen und sich stärker von Russland abgrenzen" bis zu "Deutschland sollte die Ukraine nicht länger unterstützen und stattdessen auf Russland zugehen". Rund 17 Prozent der Befragten tendierten zu keiner Position oder trauten sich in dieser Frage kein Urteil zu.

Grundlage der Untersuchung, die für die Bevölkerung ab 18 Jahren repräsentativ ist, bildet eine Befragung von 2.785 Menschen im März dieses Jahres durch das Meinungsforschungsinstitut YouGov. Abgefragt wurde unter anderem auch die Einstellung zu Integration, Umverteilung und Klimaschutz. Eine allgemeine Zunahme der Polarisierung gegenüber 2025 wurde dabei nicht festgestellt.

Neben der ideologischen Polarisierung interessierten sich die Forscher auch für die sogenannte affektive Polarisierung. Dabei ging es darum, die Frage zu beantworten: "Welche Gruppen tendieren stärker, welche weniger stark dazu, Personen mit abweichenden Meinungen mit Intoleranz und Ablehnung zu begegnen?"

Anhänger von Grünen und AfD lehnen Andersdenkende stark ab

Laut Studie neigen Anhängerinnen und Anhänger von AfD und Grünen am stärksten dazu, Personen mit abweichenden Meinungen negativ zu bewerten. "Beide Gruppen zeigen deutlich stärkere affektive Polarisierungspotenziale als Personen, die etwa Parteien wie CDU/CSU, SPD oder Linke nahestehen", stellten die Autoren fest.

Männer seien im Schnitt stärker affektiv polarisiert als Frauen. Menschen im Alter von über 70 Jahren und solche mit niedrigem Bildungsniveau wiesen ebenfalls eine überdurchschnittlich hohe Tendenz auf, Menschen, die eine von der eigenen Meinung abweichende Position vertreten, ablehnend zu begegnen.

Um das herauszufinden, hatten die Wissenschaftler den Teilnehmern der Umfrage die Frage vorgelegt: "Wenn Sie an andere Personen in Deutschland mit ihren unterschiedlichen Meinungen zum Thema Zuwanderung denken, wie empfinden Sie jeweils für die folgenden Personengruppen?" Antworten konnten sie auf einer Skala von minus 5 ("sehr kühl und negativ") bis plus 5 ("sehr wohlgesonnen und positiv"). Nach demselben Fragemuster wurde dann die Ablehnung Andersdenkender in Bezug auf alle 15 Themen der Befragung gemessen.

Deutliche Mehrheit will Zuzug einschränken

Rund zwei Drittel der Bevölkerung (65,1 Prozent) sprechen sich laut Untersuchung dafür aus, dass die Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer insgesamt "eingeschränkt werden". An diesem Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr (67 Prozent) kaum etwas geändert.

17,3 Prozent waren für eine Erleichterung der Möglichkeiten für den Zuzug nach Deutschland. Rund 14 Prozent der Befragten wollten weder Einschränkungen noch Erleichterung. 3,4 Prozent antworteten auf diese Frage mit "Weiß nicht" oder machten keine Angabe.

Eine deutlichere Änderung ist mit Blick auf die Fachkräfteeinwanderung zu beobachten. Ob dies womöglich mit Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zusammenhängt, beantwortet die Untersuchung allerdings nicht. Den Angaben zufolge befürworteten im Frühjahr 56 Prozent der Bevölkerung, dass die "Zuzugsmöglichkeiten für ausländische Fachkräfte" erleichtert werden. 27 Prozent der Menschen in Deutschland lehnten dies ab. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor hatten sich noch 61 Prozent für eine erleichterte Fachkräfteeinwanderung ausgesprochen. 23 Prozent lehnten diese damals ab.

Gut die Hälfte befürwortet höhere Rüstungsausgaben

Zwar macht die Untersuchung nicht sichtbar, ob diejenigen, die für weniger Ukraine-Hilfe plädieren, auch die steigenden Ausgaben für militärisches Gerät in Deutschland ablehnen. Die Mehrheitsverhältnisse sind allerdings ähnlich. So sprachen sich in diesem Frühjahr 52 Prozent der deutschen Bevölkerung für höhere Ausgaben für Rüstung und Waffen zur Friedenssicherung aus. 23,4 Prozent der Befragten sprachen sich dagegen aus.

Aus den Antworten der Teilnehmer können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch tendenziell ablesen, wie einig beziehungsweise uneins die Anhänger bestimmter Parteien sich in Bezug auf bestimmte politische Fragen sind. Demnach ist die AfD-Anhängerschaft beim Klimaschutz die intern am stärksten polarisierte Gruppe - vor BSW, FDP und CDU. Bei der Frage nach der Zuwanderung allgemein ist sie dagegen die homogenste Gruppe./abc/DP/zb