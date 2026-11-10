ROUNDUP/Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi: Kiew und Moskau verhandeln

ABU DHABI (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine haben nach mehr als acht Monaten Pause unter US-Vermittlung in Abu Dhabi für zwei Tage angesetzte Verhandlungen über ein Ende des Krieges aufgenommen. Russische Staatsmedien zeigten den Auftakt der Gespräche in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.

Der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow sagte, das Ziel der Gespräche sei, einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski erklärte, es brauche ein Ende des Krieges im Interesse des ukrainischen und des russischen Volkes.

Die USA werden von dem Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, vertreten. Kushner sagte, dass die Anspannung groß sei, er aber auf zwei produktive Verhandlungstage hoffe.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Morgen in Moskau, dass es auf Initiative der USA bei den Verhandlungen um die Eckpunkte einer regionalen Sicherheitsstruktur gehe. Diese Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Russland sollen nach einer "vollständigen und umfassenden Regulierung" des Konflikts in Kraft treten. Russland habe ein Positionspapier dazu erarbeitet, wie die künftige Sicherheitsarchitektur im eurasischen Raum aussehen solle, sagte er. Russland hoffe, dass die USA entschlossen genug seien, die Interessen der jeweiligen Seite auszutarieren.

Ukrainer stimmten sich vorab mit Verbündeten ab

In Abu Dhabi hatten sich vor dem Start der Dreier-Gespräche zunächst die westlichen Verbündeten mit dem ukrainischen Verhandlungsteam getroffen. Daran nahmen Vertreter aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, der Nato und der Europäischen Kommission teil, teilte der ukrainische Auslandsgeheimdienstchef Rustem Umjerow als Chefunterhändler bei Telegram mit. Demnach waren auch Kushner und Witkoff dabei. Die Abstimmung mit allen Schlüsselpartnern sei für Kiew von grundsätzlicher Bedeutung.

"Unsere wichtigsten Prioritäten sind die Beendigung der Kampfhandlungen, zuverlässige Sicherheitsgarantien nach dem Krieg, die wirtschaftliche Wiederherstellung und Entwicklung der Ukraine sowie humanitäre Maßnahmen", sagte Umjerow.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Bisherige Verhandlungen unter US-Vermittlung haben keinen Durchbruch gebracht. Einigen konnten sich die Kriegsparteien aber bereits mehrfach auf humanitäre Aktionen, darunter der Austausch von Kriegsgefangenen und Leichen gefallener Soldaten.

Europäer am Gesprächsort

Europäische Staaten sitzen bei den Dreiergesprächen nicht direkt mit am Tisch. Laut Kushner werden die "europäischen Partner" nur am Rande informiert, ein breiteres Format mit europäischer Beteiligung soll erst bei "Fortschritten" folgen.

In Vorbereitung des Treffens gab es bereits umfangreiche Konsultationen zwischen Europäern, Ukrainern und US-Amerikanern in Brüssel. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte zuletzt eine verbindliche Entscheidung gefordert, wer die EU-Staaten bei den Verhandlungen vertritt, und warnte vor Bedeutungslosigkeit angesichts des uneinheitlichen europäischen Auftretens.

2026 bereits Gespräche in Abu Dhabi und Genf

Bereits im Januar hatten Ukrainer, Russen und US-Vertreter in Abu Dhabi trilateral miteinander gesprochen. Damals ging es Kremlsprecher Dmitri Peskow zufolge vor allem um militärische Fragen. Im Februar folgte eine Runde in Genf. Strittig bleibt vor allem die Gebietsfrage: Moskau erhebt Anspruch auf das gesamte Gebiet Donezk, das es nur zu rund 80 Prozent kontrolliert. Kiew lehnt einen freiwilligen Abzug aus dem noch kontrollierten Teil und damit den festungsartig ausgebauten Städten Slowjansk und Kramatorsk kategorisch ab.

Vor den Gesprächen überzogen sich beide Seiten erneut mit Angriffen. Russland griff erneut Energieinfrastruktur an. Die Ukraine setzte mit Drohnenangriffen eine der größten russischen Ölraffinerien im Leningrader Gebiet in Brand. Ein Angebot Kiews, Angriffe auf Energieanlagen auszusetzen, hatte Moskau abgelehnt.

Verhandlungsteams haben sich bereits mehrfach getroffen

Die Verhandlungsteams der Ukraine und Russlands sind bereits mehrfach zu Gesprächen zusammengekommen. Die Gespräche gerieten aber im Winter in die Sackgasse und wurden dann lange ausgesetzt, weil die US-Unterhändler Witkoff und Kushner bei den Verhandlungen im Iran-Krieg eingebunden waren.

Zur ukrainischen Delegation gehören neben Auslandsgeheimdienstchef Umjerow der Leiter des Präsidentenbüros, Kyrylo Budanow, der erste Vizeaußenminister Serhij Kyslyzja, der Vizechef des Militärgeheimdienstes Wadym Skibizkyj und der Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija.

Sie treffen auf das von Kremlchef Wladimir Putin bestimmte Verhandlungsteam. Angeführt wird die Delegation von Putin-Berater und Ex-Kulturminister Wladimir Medinski. Ebenso gehören zum Team die Vizeaußenminister Sergej Rjabkow und Michail Galusin sowie der Chef des Militärgeheimdienstes GRU, Juri Kostjukow, und Generalstabsoffizier Juri Schigarlowski./ast/DP/zb