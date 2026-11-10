ROUNDUP: Wenn die Reserve schrumpft - Perspektiven für die Rente

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Bei der gesetzlichen Rentenversicherung schwinden mittelfristig die Reserven und steigen die Beiträge. Ein spürbarer Rentenanstieg 2027 und immer mehr Babyboomer in Rente lassen die Ausgaben in die Höhe gehen, wie die Deutsche Rentenversicherung in Würzburg zeigte. Die Reserve der Rentenkasse liege voraussichtlich Ende kommenden Jahres "nur noch knapp" über einer vom Gesetz vorgegebenen Untergrenze, sagte die Vorsitzende des Bundesvorstands, Anja Piel. Vieles hängt nun von den Reformplänen der Bundesregierung ab.

Warum die Beiträge steigen

Der Beitragssatz für 2027 bleibe mit 18,6 Prozent des Bruttolohns zwar stabil. Dies werde aber durch ein weiteres Abschmelzen der bestehenden Rücklage erreicht, betonte Piel. Aber dadurch gebe die Rentenversicherung auch in diesem Jahr mehr aus, als sie einnehme. Passend zum Veranstaltungsort, der Wein-Stadt Würzburg, sagte sie: "Der Bocksbeutel ist ungefähr halb voll noch."

Doch für 2028 wird bei immer stärker aufgebrauchter Rücklagen ein deutlicher Anstieg des Rentenbeitragssatzes auf 19,7 Prozent erwartet. "Es wäre die erste Anhebung seit mehr als zwei Jahrzehnten", erklärte die Vertreterin des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) beim Vorstand der Rentenversicherung. "In den Jahren danach geht es in kleinen Schritten weiter nach oben." Piel erläuterte damit die Prognosen des am Monatsanfang bekanntgeworden Rentenversicherungsberichts.

Erholung wirkt nur langsam auf Rente

Für Krisenszenarien sieht die Gewerkschafterin dennoch keinen Anlass. Für die Finanzen der Rentenkasse gibt es trotz verbesserter Konjunkturaussichten "weder Entwarnung noch Alarm", sagte Piel. Im dritten Quartal war die deutsche Wirtschaft überraschend etwas gewachsen. Doch die einsetzende Erholung wird noch einige Zeit brauchen, bis sie sich in spürbaren Rückgängen der Arbeitslosigkeit niederschlägt. Die für die Renteneinnahmen zentrale Beschäftigung stagniere.

"Gleichzeitig steigen auch die Ausgaben", sagte Piel. Bereits vergangenen Sommer waren die Renten mit plus 4,2 Prozent stärker gestiegen als zuvor erwartet, mit entsprechenden Kosten. "Und Monat für Monat gehen mehr Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen in Rente."

Von der Arbeitgeberseite sagte der Co-Vorsitzende des Versicherungsvorstands, Alexander Gunkel, eine sechsstellige Zahl fehlender Beitragszahler in den kommenden Jahren voraus. Wegen der Konjunkturentwicklung und der Alterung der Gesellschaft werde sich das Problem künftig verschärfen.

Rentenanstieg bestätigt

Den offiziellen Prognosen zufolge steigen die Renten im Juli aber in diesem Jahr noch einmal voraussichtlich um 4,1 Prozent, wie die Präsidentin der Rentenversicherung, Gundula Roßbach, bestätigte. "Das ist ja auch nicht wenig", sagte Roßbach. Dabei handele es sich um einen "statistischen Anpassungswert" an die zugrundeliegende Lohnentwicklung. Piel ergänzte, endgültig festgelegt werde die Anpassung wie immer im kommenden Frühjahr, wenn die Lohndaten vorliegen.

Und wie wirkt die Reform?

Die Auswirkungen der großangelegten schwarz-roten Rentenreform, für die die Regierung die Gesetzgebung vor Weihnachten beginnen will, sind noch nicht exakt zu beziffern, wie Gunkel deutlich machte. Beschlossen ist davon noch nichts. Absehbar sind nach seinen Worten aber Veränderungen beim Absicherungsniveau der Rente, das ohne weitere Eingriffe wegen immer mehr Babyboomern in Rente ab 2032 sinken würde.

Es gibt den Dämpfungsfaktor bei der Rente, es gibt immer stärker wachsende Steuermilliarden, eingeschränkt werden sollen abschlagsfreie Frührenten, das Rentenalter soll weiter stiegen, und eine neue Kapitalrente soll auch eingeführt werden. "Wie diese Gewichte am Ende verteilt werden, ist keine Frage der Versicherungsmathematik. Es ist eine politische Frage", sagte Gunkel. Und in der Koalition herrschen noch Streit und Fingerhakeln zu den Plänen.

Wer die umstrittene "Rente mit 63" nutzt

Umstritten ist vor allem noch der Vorschlag einer Rentenkommission, aus Kostengründen die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen. Die SPD will das nicht mittragen. Gunkel erläuterte, warum in dem Punkt so viel Brisanz steckt. "Immerhin ein Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen, die 2025 erstmals eine Altersrente bezogen, sind mit der Rente für besonders langjährig Versicherte abschlagsfrei vorzeitig in Rente gegangen", sagt er. "Dieses Privileg nun abzuschaffen, bedeutet einen Eingriff in die Lebensplanung derjenigen, die diese Rente beantragen wollten."

Doch wer nutzte die beliebte Rentenart? Bei 76 Prozent der Männer reichten allein die Beschäftigungszeiten zum Erfüllen der Mindestzeit, bei den Frauen waren es laut Gunkel zuletzt nur 27 Prozent. Hier spielten die Zeiten für die Kindererziehung eine weit größere Rolle. Als "auffällig" bezeichnet Gunkel, dass 13 Prozent der Männer und knapp 16 Prozent der Frauen die nötigen 45 Jahren nicht allein mit Zeiten in einem Job erreicht hätten. Kinderziehung oder eine ebenfalls zählende Arbeitslosigkeit seien oft "das Zünglein an der Waage".

Rentenversicherung mahnt Regierung

An CDU/CSU und SPD hat die Rentenversicherung eine klare Mahnung: sich genug zu Zeit zu nehmen für ihre Reform. "Was umgesetzt werden soll, muss auch umsetzbar sein", sagte Piel. Wenn Regierungen in Wahlkampf-Zeiträumen dächten, könnten Fehler passieren./bw/DP/jha