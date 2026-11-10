Russland und Ukraine beraten in Abu Dhabi über Friedenslösung

- von Roula Rouhana

Abu ⁠Dhabi, 10. Nov (Reuters) - Vertreter Russlands und der Ukraine sind am Dienstag in Abu Dhabi zu den ersten von den USA vermittelten Friedensgesprächen seit Februar zusammengekommen. Das Treffen schließt an Äußerungen von US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche an, wonach eine umfassende Vereinbarung zur Beendigung des Krieges und zur Gewährleistung der Sicherheit in Europa möglich sei. Allerdings scheinen die Positionen nach Ende der ersten Runde noch weit auseinanderzuliegen. Am Mittwoch sollen die trilateralen Gespräche fortgesetzt werden.

Der US-Sondergesandte Jared ‌Kushner erklärte vor den Delegierten, jüngste Kontakte mit beiden Seiten hätten die Differenzen verringert. Die US-Seite habe zudem gute Ideen, um die verbleibenden Gräben zu überwinden. Trump sei entschlossen, einen Frieden herbeizuführen. "Er hat uns nachdrücklich gebeten, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um eine Lösung zu finden, die ⁠hoffentlich den Krieg beendet, ⁠aber auch beide Seiten in eine viel stärkere Position bringt", sagte Kushner zu Beginn des Treffens. Damit sollten beide Länder ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

"ABSOLUT VERNÜNFTIG"

Mehr als viereinhalb Jahre nach dem Beginn der russischen Invasion liegen die Positionen von Kiew und Moskau jedoch weit auseinander. Russische Truppen halten etwa ein Fünftel der Ukraine besetzt. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umerow erklärte, Kiew konzentriere sich auf Sicherheitsgarantien und einen dauerhaften Frieden. Der russische Außenminister Sergej Lawrow betonte dagegen in Moskau die Absicht seiner Regierung, zunächst über einen breiteren europäischen Sicherheitsrahmen zu verhandeln. "Die Idee, klare Parameter für eine künftige Sicherheitsarchitektur festzulegen und ‌erst dann die Lösung des eigentlichen Russland-Ukraine-Konflikts anzugehen, ist absolut vernünftig", sagte Lawrow vor ‌Journalisten.

Die neue US-Initiative hat zudem europäische Regierungen alarmiert, die eine Beteiligung an den Verhandlungen zur Beilegung des schwersten Konflikts in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg fordern. Vor Beginn des Haupttreffens kam die ukrainische Delegation separat mit Vertretern der EU, der Nato sowie den US-Gesandten Kushner und Steve Witkoff zusammen. Frankreich betonte, es könne keinen dauerhaften ⁠Frieden ohne Berücksichtigung der europäischen Sicherheit geben, weshalb eine Beteiligung der Europäer erforderlich sei. Auch die Bundesregierung hat diese Position mehrfach unterstrichen.

Russland lehnt eine europäische ‌Teilnahme jedoch ab. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Montag erklärt, ⁠Gespräche über eine breitere europäische Sicherheitsarchitektur dürften erst nach einem Waffenstillstand stattfinden. Lawrow wies dies zurück und warf den Europäern vor, der Ukraine lediglich eine Atempause verschaffen zu wollen. Trump hatte sich im Vorfeld optimistisch gezeigt und erklärt, beide Seiten seien des Krieges müde.

SELENSKYJ VERWEIST AUF ENTWICKLUNGEN AN DER FRONT

Nach einem privaten Treffen mit einem Gesandten des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der vergangenen Woche im ‌Weißen Haus prognostizierte Trump eine baldige Einigung. US-Unterhändler glauben einem US-Regierungsvertreter zufolge, dass ⁠der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Putin zu einem Kompromiss ⁠in territorialen Fragen bereit sein könnten, bei dem beide Seiten Zugeständnisse machen. Demnach könnte die Ukraine im Gegenzug ein Ende des Krieges, Sicherheitsgarantien und einen Fahrplan für den EU-Beitritt zugesichert bekommen.

Ein hochrangiger ukrainischer Regierungsvertreter wies solche Zugeständnisse gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters jedoch entschieden zurück. Die Frage territorialer Zugeständnisse könne nur auf Ebene der Staats- und Regierungschefs und nur im Kontext angemessener Sicherheitsgarantien diskutiert werden. Selenskyj betonte am Montag in seiner abendlichen Videobotschaft, die ukrainische Ausgangslage bei Verhandlungen sei durch jüngste Erfolge auf dem Schlachtfeld im Donbass verbessert worden, wo ukrainische Truppen Gebiete in der Region Donezk zurückerobert hätten.

"Die ukrainischen Streitkräfte stärken derzeit die Verhandlungsposition der Ukraine erheblich", sagte Selenskyj. Er fügte hinzu, Russland erleide Rekordverluste, was Moskau jedoch bestreitet. Während die russischen Geländegewinne an der Front in diesem Jahr nahezu zum Stillstand gekommen sind, setzt Moskau seine Luftangriffe auf ukrainische Städte und Energieanlagen ⁠fort. Die Ukraine wiederum hat ihre Angriffe auf Raffinerien und Infrastruktur tief im russischen Hinterland intensiviert.

(Bericht von Roula Rouhana und Andrew Osborn, Mitarbeit Dan Flynn und Yuliia Dysa in Kiew, Steve Holland in Washington und John Irish in ParisBearbeitet von Mark Trevelyan und Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)