SPD will Kürzungen für Familien verhindern - Kritik an Union

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠10. Nov (Reuters) - Die SPD will in den abschließenden Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2027 mehrere geplante Kürzungen für Familien verhindern und wirft der ‌Union ungedeckte Forderungen in zweistelliger Milliardenhöhe vor. Ziel sei es, die Einsparungen beim Wohngeld, Kindersofortzuschlag, ⁠Unterhaltsvorschuss ⁠und Elterngeld möglichst weit zurückzunehmen, hies es am Dienstag aus der SPD-Bundestagsfraktion. Zur Gegenfinanzierung habe die SPD Vorschläge zum Abbau überholter Steuervergünstigungen und klimaschädlicher Subventionen vorgelegt.

Die Union ‌verlange dagegen zusätzliche Entlastungen bei ‌der Stromsteuer und der Einkommensteuer und stelle vereinbarte Vorhaben wie die Plastik-, Zucker- und Kryptosteuer ⁠infrage, hieß es aus der Fraktion weiter. ‌Der Finanzbedarf dafür belaufe ⁠sich auf einen zweistelligen Milliardenbetrag. "Bislang hat die Union hierzu keine belastbaren Vorschläge präsentiert", warf die SPD dem Koalitionspartner vor. Demnach ‌hat die ⁠SPD Vorbehalte, die verbliebene Haushaltsrücklage ⁠zur Finanzierung der Forderungen aufzubrauchen. Dies würde die Finanzierungsprobleme der kommenden Jahre verschärfen.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages will in seiner am Donnerstag beginnenden Bereinigungssitzung die letzten Änderungen am Etat 2027 beschließen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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