Sportschuhhersteller On übertrifft dank hoher Nachfrage Umsatzerwartungen

Zürich, ⁠10. Nov (Reuters) - Der Schweizer Sportschuhhersteller On hat im dritten Quartal die Umsatzerwartungen übertroffen und dank der hohen Nachfrage nach seinen Produkten wie ‌die Cloud-Schuhe die Jahresprognose präzisiert. Wie On am Dienstag mitteilte, erwartet das Unternehmen, an ⁠dem ⁠der Schweizer Tennis-Star Roger Federer beteiligt ist, 2026 nun eine Bruttogewinnmarge von rund 67,5 Prozent – oder etwa 66 Prozent ohne US-Zollerstattungen. Zuvor hatte die Prognose bei ‌mindestens 65 Prozent gelegen. ‌Der Umsatz stieg von Juli bis September auf 931,4 Millionen Schweizer Franken und übertraf ⁠damit die von Analysten laut LSEG-Daten erwarteten 929,3 ‌Millionen Franken. Neue Produkteinführungen ⁠und Kooperationen mit Prominenten trieben die Nachfrage nach den Premium-Schuh- und Bekleidungskollektionen an. Der französische Fußballer Kylian Mbappé ‌ist seit ⁠September Werbepartner von On. Allerdings ⁠sorgte Mbappé vergangenen Monat mit Äußerungen über den verstorbenen chinesischen Staatschef Mao Zedong für Kritik, was die Aktien von On belastet hatte.

Bericht von Anuja Bharat Mistry und Marleen Käsebier, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redakion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).