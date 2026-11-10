Studie: Unternehmen fühlen sich von KI-Cybergefahr überfordert

Frankfurt, 10. ⁠Nov (Reuters) - Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) schlägt sich einer Studie zufolge zunehmend positiv in den Bilanzen der Unternehmen nieder. Gleichzeitig fühlt sich die Mehrzahl von ihnen unzureichend auf die wachsenden Cyberrisiken vorbereitet, ergab der am Dienstag veröffentlichte "Readiness Report" der ‌IT-Beratungsfirma Kyndryl. "Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Technologie weiterentwickelt, ist viel höher als das Tempo, mit dem Unternehmen ihre IT modernisieren können", sagte Kimberly ⁠Basile, Chief ⁠Information Officer bei Kyndryl.

Etwa ein Viertel der 3700 Führungskräfte aus 21 Ländern fühle sich in der Lage, angemessen auf Cyberangriffe zu reagieren, schrieben die Autoren der Studie weiter. Dies sei ein Rückgang um elf Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Zwar gaben drei Viertel von ihnen an, dass KI ihnen ‌dabei helfe, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. Gleichzeitig würden ‌die Attacken aber immer ausgefeilter.

Eine weitere Kluft tut sich bei der IT-Infrastruktur auf: Auf der einen Seite bewerteten 71 Prozent der Unternehmen ihre Systeme als weitgehend ⁠oder vollständig auf dem aktuellen Stand. Auf der anderen Seite räumten 66 Prozent ‌von ihnen ein, ihr technologisches Grundgerüst ⁠müsse umfassend umgebaut werden, um KI flächendeckend einsetzen zu können. "In vielen Unternehmen, vor allem großen Konzernen, wurde die IT in den jeweiligen Geschäftsbereichen meist unabhängig voneinander modernisiert", erläuterte Stephan Lindemann, Deutschland-Chef von ‌Kyndryl Consult. "KI benötigt aber Zugriff auf ⁠sämtliche Daten und setzt damit traditionelle ⁠Technologie- und Organisationsgrenzen außer Kraft. KI wird damit zum Stresstest für die bestehende IT eines Unternehmens."

Trotz dieser Herausforderungen setzt die Wirtschaft verstärkt auf KI. Bei 84 Prozent der Befragten seien die entsprechenden Projekte über die Pilotphase hinausgekommen. Für 64 Prozent machten sich KI-Investitionen bereits bezahlt, zehn Prozentpunkte mehr als 2025. Entscheidend für den Erfolg der Transformation sei, dass auch die internen Prozesse auf den Prüfstand gestellt würden, betonte Kyndryl-Managerin Basile. "Schlechte Arbeitsabläufe führen zu schlechten ⁠automatisierten Arbeitsabläufen."

(Bericht von Hakan ErsenRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märk)