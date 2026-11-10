TAG Immobilien erhöht Ergebnisprognose - Höhere Mieteinnahmen

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat in den ersten neun Monaten von höheren Mieteinnahmen profitiert. Die Nettomieteinnahmen stiegen in den neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um rund 10 Prozent auf 304,3 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Immobilienkonzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei seien die Mieten auf vergleichbarer Basis für den gesamten Bestand in Deutschland um 3,1 Prozent und in Polen um 1,7 Prozent gestiegen. Für das Gesamtjahr hob TAG für den operativen Gewinn (FFO I) die Prognose an und gab zudem einen ersten Ausblick für das kommende Jahr ab.

Der für die Immobilienbranche wichtige operative Gewinn (FFO I) legte in den drei Quartalen um 12 Prozent auf 152,7 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr peilt der Konzern für die Kennziffer nun 195 bis 200 Millionen Euro an. Zuvor hatte der Konzern das obere Ende von 187 bis 197 Millionen Euro im Plan. Im kommenden Jahr soll das operative Ergebnis 200 bis 210 Millionen Euro betragen.

Unter dem Strich blieb im Berichtszeitraum ein Gewinn von 156,4 Millionen Euro und damit etwas weniger als die Hälfte des Vorjahresgewinns. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit einem niedrigeren Bewertungsergebnis./mne/stk