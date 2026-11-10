TAGESVORSCHAU: Termine am 11. November 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. November

TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (9.00 Pk) 07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Vincorion, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen 07:30 DNK: Vestas, Q3-Zahlen 08:00 DNK: Royal Unibrew, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Einhell, Q3-Zahlen 09:25 JPN: Nissan Motor, Halbjahreszahlen 11:15 GBR: Easyjet, Hauptversammlung (außerordentlich) 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen BGR: Shelly Group, Q3-Zahlen Analystencall TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE LUX: Eurofins Scientific (North America Investor Day) TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 9/26 12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 14:00 RUS: Handelsbilanz 9/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Deutscher Maschinenbau-Gipfel 2026, Berlin + 08.55 Keynote Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) + anschl. Bühnendiskussion + 14.50 Rede Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) + 16.00 Rede Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) 10:00 DEU: BGH prüft Streit um Rechtsschutzversicherung für Impfschaden-Klage nach Corona-Impfung, Karlsruhe 14:30 DEU: Jahresgutachten Wirtschaftsweise 2026/27 DEU: Abschluss SZ Wirtschaftsgipfel, Berlin u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) DEU: Chinesische Handelskammer in Deutschland legt Stimmungsbericht vor LVA: Wirtschaftskonferenz der Lettischen Zentralbank, Riga TUR: Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya HINWEIS USA: Kein US-Anleihehandel wegen Feiertag.

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