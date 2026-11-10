Teure KI-Wette: SoftBank macht sieben Milliarden Dollar Verlust

Tokio, 10. ⁠Nov (Reuters) - Hohe Ausgaben für den Aufbau von KI-Rechenzentren und steigende Zinskosten haben den japanischen Technologie-Investor SoftBank tief in die roten Zahlen gedrückt. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 sei ein Nettoverlust von 1,1 ‌Billionen Yen (6,96 Milliarden Dollar) angefallen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Im Vorjahreszeitraum hatte SoftBank dank einer Neubewertung seiner Beteiligung ⁠am ChatGPT-Entwickler OpenAI ⁠noch einen Gewinn von 2,5 Billionen Yen ausgewiesen. Gründer Masayoshi Son setzt weiter aggressiv auf Künstliche Intelligenz (KI) und sammelte im abgelaufenen Quartal die Rekordsumme von 56,5 Milliarden Dollar für neue Investitionen ein.

Ein Großteil des Verlusts gehe auf Vorauszahlungen von 3,7 ‌Milliarden Dollar für die Ausrüstung von ‌Rechenzentren in den USA zurück, hieß es. Zudem hätten die Finanzierungskosten, die sich im Quartal mehr als verdoppelten, belastet. Finanzchef Yoshimitsu Goto ⁠zeigte sich dennoch zuversichtlich. Die Rechenzentrumsprojekte stünden erst am Anfang und ‌würden in den nächsten fünf ⁠bis zehn Jahren erheblich wachsen. Die Nachricht kommt jedoch zu einer Zeit, in der die Stimmung der Anleger für KI-Aktien abkühlt. Die SoftBank-Aktie hat seit Anfang Juni fast ‌die Hälfte ihres Wertes verloren.

Als ⁠Gründe für die Nervosität der ⁠Anleger gelten die Erwartung einer strengeren Regulierung der Branche in den USA sowie die Nachricht, dass das FBI gegen den Chef des US-Chip-Giganten Nvidia, Jensen Huang, wegen eines Spionageskandals ermittelt. Während SoftBank im Quartal einen Buchgewinn mit seiner Beteiligung am TikTok-Eigner ByteDance erzielte, gaben die Aktienkurse anderer wichtiger Beteiligungen wie Coupang und Grab nach.

Bericht von Anton Bridge, geschrieben von Anneli ⁠Palmen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).