Trading-Chance Gold: Long-Setup mit 77 Prozent Trefferquote

Wenn Sie gleich die konkreten Rahmendaten für das Setup erfahren werden Sie feststellen, dass der Goldpreis just seit dem Eröffnungsdatum dieses bullishen Zeitfensters steigt. Das läuft freilich nicht immer so, aber die Performance-Kennziffern unterstreichen, dass es auch keine Seltenheit ist. Denn ein Profit-Factor von satten 37 drückt aus, dass die Verluste in Relation zu den Gewinnen minimal sind.

Good to know about: Gold

Das wertvolle Edelmetall Gold fasziniert die Menschheit seit Jahrtausenden durch seinen unvergänglichen Glanz und seine extreme Beständigkeit. Das gelbe Element kommt in der Natur gediegen, also in reiner Form, vor und lagert tief im Gestein oder als feine Seifen in den Sedimenten von Flüssen. Beim Abbau dieses kostbaren Rohstoffs teilen sich heute vor allem China, Australien, Russland, Kanada und die USA die Spitzenplätze unter den wichtigsten Förderländern auf, da ihre Böden über die ergiebigsten Minenreserven weltweit verfügen.

Nach der aufwendigen Gewinnung und Raffination fließen die größten Mengen direkt in die Schmuckindustrie, die traditionell den stärksten Verwendungszweck darstellt. Aufgrund seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit ist das edle Material zudem aus der modernen Elektronik, etwa in Smartphones und Computern, sowie aus der Zahnmedizin absolut nicht mehr wegzudenken. Den verbleibenden Löwenanteil sichern sich Zentralbanken und private Anleger in Form von Barren oder Münzen, um sich gegen Inflation und wirtschaftliche Krisen abzusichern. Zu den historisch wie auch aktuell größten Abnehmern gehören dabei Indien und China, wo der Besitz des glänzenden Metalls tief in der Kultur verwurzelt ist und sowohl als Statussymbol als auch als traditionelle Mitgift dient.

Der Marktwert dieses raren Gutes wird an den internationalen Börsen durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren bestimmt. Da die Notierung global in US-Dollar erfolgt, bewegt sich der Kurs meist entgegengesetzt zur amerikanischen Währung; ein schwacher Dollar macht den Einstieg für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger und treibt die Nachfrage an. Auch das weltweite Zinsniveau spielt eine entscheidende Rolle, da unverzinste Anlagen in Phasen hoher Zinsen an Attraktivität verlieren, während sie in Niedrigzinsphasen oder geopolitischen Krisenzeiten als sicherer Hafen heiß begehrt sind und drastische Kurssprünge nach oben verzeichnen können.

Der US-Wahlzyklus

Einer der stärksten Zyklen für Finanz- und Rohstoff-Märkte ist der Vier-Jahres-Wahlzyklus in den USA. Er gründet darauf, dass sich politische Entscheider in den Vereinigten Staaten zu spezifischen Zeiten auf eine bestimmte Weise verhalten, was sich im Aktienmarkt, aber auch bei Anleihen und Gold auswirkt. Je näher eine Wahl rückt, desto konsumentenfreundlicher wird die Politik beispielsweise, da die regierende Partei versucht, die Wähler positiv zu stimmen. Zwar nicht in einem Ausmaß, wie wir es in Deutschland erlebt haben, aber im Grundsatz ähnlich ist es auch in den USA so, dass unpopuläre Entscheidungen und politische Kehrtwenden getreu dem Motto „was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“ in jene Zeit fallen, in der die nächste Wahl noch weit entfernt ist.

2026 ist ein Midterm-Year, also das zweite Nachwahljahr. Das Midterm-Year nimmt eine Sonderstellung im Vier-Jahres-Wahlzyklus ein. Denn in den Vereinigten Staaten von Amerika finden in der Mitte des Präsidentschaftszyklus Wahlen statt. Sie können das Kräfteverhältnis im Kongress komplett neu mischen, denn dieser wird neu gewählt. Die Midterms sind stets Anfang November. Wir sehen also den Effekt, dass Gold ab der Midterm-Wahl zu einem starken Anstieg neigt. Das ist atypisch, da klassisch das beliebte Edelmetall erst ab Mitte Dezember seine starke Phase hat.

Das Setup

Das bärenstarke Zeitfenster ist im Midterm-Year jeweils vom 2.11. bis 29.12. geöffnet. Die Performance-Zahlen sprechen Bände. Ein Profit-Factor von sage und schreibe 37 drückt aus, wie hochgradig rentabel dieses Trading-Setup ist. Die Gewinne übertreffen die wenigen Verluste um ein Vielfaches.

Eingestiegen wird hier klassisch immer zum Handelsbeginn am Stichtag. Ausgestiegen stets zum Handelsende des Exit-Datums. Wenn ein Datum in einem Jahr auf ein Wochenende fällt, wird die Aktion (Ein- oder Ausstieg) am unmittelbar folgenden, tatsächlich stattfindenden Handelstag vollzogen.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein Setup mit fast 78 Prozent Trefferquote und einer hohen Auszahlungsquote obendrein. Bis kurz vor dem Jahresende halten wir die Position, sofern nicht vorher der Stop-Loss greift. Wir haben ein passendes Produkt ausgesucht, für das gilt: Einsatz gleich Risiko! Wir haben den Knockout/Basispreis so gewählt, dass dieser dort sitzt, wo der Stop-Loss gemäß Regelwerk zu platzieren ist. Nachfolgend stellen wir Ihnen das Produkt vor.

Turbo Call Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Call Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 3759,358 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 4114 Dollar entspricht das einem Hebel von 11,3. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LX6N7K.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4400 USD

Unterstützungen: 3800 USD

Turbo Call Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN LX6N7K ISIN DE000LX6N7K6 Basispreis 3759,358 USD K.O.-Schwelle 3759,358 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit endlos Emittent Lang & Schwarz Hebel 11,3 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.