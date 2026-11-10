Tradition trifft Umbruch: Mercedes-Benz muss sich neu beweisen

Werbung. Als Carl Benz 1886 sein Patent auf das „Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb“ anmeldete, war das Automobil noch eine Idee auf drei Rädern. Zwei Jahre später setzte sich seine Frau Bertha mit den Söhnen Eugen und Richard heimlich hinein und fuhr von Mannheim nach Pforzheim. Als unterwegs der Sprit ausging, kaufte sie in der Stadt-Apotheke in Wiesloch ein paar Liter Ligroin (Leichtbenzin), und die erste Tankstelle der Welt war geboren. Bertha Benz’ Fahrt steht für mich nicht nur für den Anfang der Automobilgeschichte, sondern auch für den Pioniergeist, der Mobilität bis heute verändert. Und wir stehen erneut vor einem Umbruch. Nach mehr als einem Jahrhundert, in dem Benzin und Diesel die Mobilität geprägt haben, gewinnt das Elektroauto zunehmend an Bedeutung. Wie es in diesem Umfeld bei Mercedes-Benz aussieht – das möchte ich mir heute gern mal anschauen…

Die Zahlen zum dritten Quartal 2026 erzählen keine einfache Geschichte, aber eine mit erkennbaren Lichtblicken. Der Konzernumsatz lag bei 30,7 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis fiel gegenüber dem Vorjahresquartal um 15 Prozent und lag bei 1,78 Milliarden Euro. Belastend wirkten vor allem Wechselkurse und das zunehmend schwierige China-Geschäft, in dem der Wettbewerb weiter zunimmt. Positiv trugen höhere Verkäufe in Europa und den USA sowie die Geschäftsfelder Vans und Finanzdienstleistungen bei.

Besonders ermutigend ist die Entwicklung bei den E-Autos: Im dritten Quartal stiegen ihre Verkäufe weltweit um 61 Prozent. In Europa legten sie sogar um 78 Prozent zu. Zugleich gingen die gesamten Pkw-Verkäufe im Jahresvergleich um acht Prozent zurück; ohne China stiegen sie um ein Prozent. Die neuen Modelle finden also in Teilen des Marktes Anklang – während sie in China stärker um Kundschaft und Wettbewerbsfähigkeit ringen müssen. Der Auftragsschub für Elektroautos ist ein gutes Zeichen, aber noch kein Beleg dafür, dass sich die Ertragslage dauerhaft verbessert.

Und so senkte Mercedes-Benz am 27. Oktober dann auch seine Jahresprognose. Für die Pkw-Sparte erwartet das Unternehmen nun eine bereinigte Umsatzrendite von zwei bis drei Prozent statt zuvor drei bis fünf Prozent. Das Konzern-EBIT soll auf Vorjahresniveau liegen, nicht deutlich darüber. Auch der freie Mittelzufluss aus dem Industriegeschäft wird nun deutlich unter dem Vorjahresniveau erwartet. Als Gründe nennt das Unternehmen das schwierigere Umfeld in China und höhere Kosten im Schlussquartal, darunter Materialkosten. Das ist ein klarer Dämpfer und zeigt, wie schnell Marktdruck und Kostensteigerungen auf die Ertragskraft durchschlagen.

Gleichzeitig bleibt Mercedes-Benz in Bewegung. Das Unternehmen treibt seine Modelloffensive voran und setzt auf digitale Entwicklung: Der gezielte Einsatz von KI soll die Produktentwicklung beschleunigen. Zudem intensiviert der Konzern seine Produktivitätsmaßnahmen, besonders an deutschen Standorten. Seit 2019 seien die Fixkosten bereits um rund ein Viertel gesunken; weitere Effizienzschritte sollen helfen, Mittel für die Zukunft freizuhalten. Darin liegt eine Chance: Wenn neue Fahrzeuge überzeugen und die Abläufe schlanker werden, kann die Marke ihre Premiumposition besser verteidigen. Das Risiko: Einsparungen ersetzen weder überzeugende Produkte noch eine starke Marktposition in China.

Unterm Strich bleibt Mercedes-Benz ein Unternehmen mit großer Strahlkraft und erkennbaren Ansatzpunkten für neues Wachstum: starke Nachfrage nach elektrischen Modellen in Europa, solide Beiträge von Vans und Finanzdienstleistungen sowie eine anhaltende Produktoffensive. Doch die jüngste Prognosesenkung mahnt zur Nüchternheit. Entscheidend wird sein, ob neue Modelle nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern auch nachhaltig gute Ergebnisse bringen.

Vor diesem Hintergrund müssen interessierte Anleger entscheiden, wie viel Beschleunigungspotential sie bei der Aktie sehen oder ob sie eher abwartend eine Anlagealternative wie unser neues Express-Zertifikat auf Mercedes-Benz in Betracht ziehen wollen. Dieses bietet neben einer Chance auf Zinszahlung auch einen hohen Risikopuffer für mögliche Bremsvorgänge bei der Aktienkursentwicklung.

6,5 Prozent Zinsen pro Periode bei Behauptung der 65-Prozent-Barriere

Das DekaBank Mercedes-Benz Express-Zertifikat Memory mit Airbag 03/2033 (WKN DK1LPH) bietet die Möglichkeit von 6,5 Prozent Zinsen pro Periode sowie einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro. Vorzeitig wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der Mercedes-Benz-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage (erste Beobachtungs- und auch Zinsperiode 15 Monate, danach jeweils 12 Monate) auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im März 2028 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent des Startwerts im Jahr 2032. Startwert ist der Schlusskurs am Ende der Zeichnungsfrist, am 07.12.2026.

Während die Tilgungsschwelle entscheidend für den Zeitpunkt der Rückzahlung ist, bestimmt die Barriere von 65 Prozent des Startwerts über die Zinszahlung. Der erzielbare Zinsbetrag wird automatisch überwiesen, wenn die Aktie am jeweiligen Beobachtungstag auf oder oberhalb der Barriere schließt. Die Memory-Funktion ermöglicht zudem, dass ausgefallene Zinszahlungen an den folgenden Beobachtungsterminen nachgeholt werden können, wenn die Barriere dann behauptet wird.

Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung und wird die Barriere am finalen Bewertungstag (03.03.2033) nicht unterschritten, erfolgt im März 2033 die Auszahlung des Festbetrags in Höhe von 1.000 Euro. Anderenfalls drohen Verluste. Statt des Festbetrags wird Anlegenden in diesem Fall eine festgelegte Anzahl im Wert gesunkener Mercedes-Benz-Aktien übertragen. Die Airbag-Funktion definiert die Anzahl der Aktien (Referenzanzahl), diese ergibt sich auf Grundlage des Basispreises, der wie die Barriere ebenfalls bei 65 Prozent des Startwerts liegt. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Festbetrags drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 09.11.2026 bis 07.12.2026 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-26“, die Endgültigen Bedingungen unter https://www.deka.de/mms/DE000DK1LPH0_FT.pdf

heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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Die Autorin, Charlotte Luise Neugebauer, ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.