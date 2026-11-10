Ukraine: Zehn Regionen unter russischem Beschuss - Zwei Tote und Stromausfälle

10. Nov (Reuters) - ⁠Bei russischen Luftangriffen auf zehn ukrainische Regionen sind in der Nacht zum Dienstag zwei Menschen getötet worden. Zudem kam es nach Behördenangaben zu weitreichenden Stromausfällen, nachdem fünf wichtige Umspannwerke für die überregionale Stromversorgung ‌getroffen worden waren. Die Angriffe auf die Energieinfrastruktur erfolgen vor dem nahenden Winter und fallen mit dem Beginn neuer Friedensgespräche in ⁠Abu Dhabi ⁠zusammen.

Die beiden Todesopfer seien in der Region Winnyzja zu beklagen, teilte der ukrainische Ministerpräsident Serhij Korezkyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Dort sowie in den Regionen Poltawa, Dnipropetrowsk und Kirowohrad seien Umspannwerke getroffen worden. Der staatliche Netzbetreiber Ukrenergo erklärte, die Angriffe hätten ‌die Energieinfrastruktur in insgesamt acht Regionen beschädigt. ‌In sechs Gebieten, darunter Kiew, Charkiw und Dnipropetrowsk, fiel der Strom aus. In der Region Dnipropetrowsk gab es den Behörden zufolge in der ⁠Nacht mehr als 20 Drohnenangriffe. Zudem sei zivile Infrastruktur attackiert worden, ‌darunter ein großer Baumarkt in der ⁠Region Kirowohrad, wie Gouverneur Andrij Rajkowytsch mitteilte.

Die Ukraine hat zunehmend Schwierigkeiten, die russischen Angriffe abzuwehren. Dem Land fehlen Abwehrwaffen gegen schnelle ballistische Raketen und Drohnen mit Düsenantrieb. Russland hat ‌seine Angriffe in den vergangenen ⁠Monaten ausgeweitet, um gezielt auch Unternehmen ⁠und Logistikzentren ins Visier zu nehmen und so die ukrainische Wirtschaft zu schwächen. Die jüngste Angriffswelle fiel mit dem Auftakt der Gespräche zwischen Vertretern der USA, Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi zusammen. Während der US-Sondergesandte Jared Kushner erklärte, die jüngsten Kontakte hätten die Differenzen verringert, dämpfte der russische Außenminister Sergej Lawrow die Erwartungen. Russland werde einer sofortigen Waffenruhe nicht ⁠zustimmen, ohne zu wissen, wie es danach weitergehe, sagte Lawrow.

(Bericht von Lina GolovnyaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)