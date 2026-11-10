Umfrage: Mehrheit der US-Bürger fordert vom neuen Kongress Ende des Iran-Kriegs

Washington, 10. Nov (Reuters) - ⁠Eine deutliche Mehrheit der US-Bürger fordert einer Umfrage zufolge vom neu gewählten, demokratisch dominierten Kongress ein Ende des Krieges mit dem Iran sowie die Abschaffung der von Präsident Donald Trump verhängten Importzölle. Der am Dienstag veröffentlichten Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge sprechen sich 71 Prozent der ‌Befragten für ein Gesetz zur Beendigung des im Februar begonnenen Konflikts aus. Zudem unterstützen 62 Prozent die Rücknahme der Zölle. Die Ergebnisse unterstreichen den Wunsch der Bevölkerung nach raschen Maßnahmen gegen ⁠die hohen Lebenshaltungskosten. ⁠Neun von zehn Befragten gaben an, das Thema solle in den ersten 100 Tagen des neuen Kongresses ein Schwerpunkt sein.

Die Demokraten hatten bei den Zwischenwahlen in der vergangenen Woche ihre stärksten Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus seit mindestens 2008 errungen. Dies gilt als Abstrafung von Trumps Republikanern wegen der hohen Preise und des unpopulären Krieges, den die USA an der Seite Israels führen. ‌Der Konflikt hat die Treibstoffpreise stark in die Höhe getrieben ‌und die Inflation weiter angeheizt, die durch Trumps neue Abgaben auf Hunderte von Importgütern befeuert worden war. Trump verteidigt den Krieg als notwendig, um den Iran daran zu hindern, in den Besitz von Atomwaffen zu ⁠gelangen. Die Zölle sollen nach seinen Worten die heimische Industrie vor billigen Einfuhren schützen. Die Demokraten ‌übernehmen am 3. Januar die Kontrolle im Kongress.

Viele US-Bürger ⁠sehen ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump dagegen skeptisch. Der Umfrage zufolge halten es 42 Prozent für "schlecht für das Land", sollte der neue Kongress ein solches Verfahren anstreben, während 33 Prozent dies befürworten. Die Demokraten sind sich uneins darüber, wie hart sie gegen den ‌Präsidenten oder Mitglieder seines Kabinetts vorgehen sollen. Trump ⁠hatte nach der Wahl erklärt, er werde "wahrscheinlich" ⁠mit den Demokraten auskommen. Gleichzeitig beförderte er jedoch seinen Berater Stephen Miller zum neuen Stabschef im Weißen Haus. Miller hat die Demokratische Partei als inländische extremistische Gruppe bezeichnet.

Die Zustimmungswerte für Trump liegen der Erhebung zufolge mit 32 Prozent nahe dem tiefsten Stand seiner politischen Laufbahn. Die Demokraten sind jedoch ebenfalls nicht besonders beliebt: 45 Prozent der Amerikaner haben ein positives Bild von der Partei, während 51 Prozent sie negativ sehen. Die Republikaner kommen auf 35 Prozent Zustimmung und 60 Prozent Ablehnung. An der viertägigen, am Montag abgeschlossenen Umfrage nahmen landesweit 1705 Erwachsene online ⁠teil. Die Fehlermarge liegt bei etwa zwei Prozentpunkten.

(Bericht von Jason LangeBearbeitet von Scot W. Stevensonredigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)