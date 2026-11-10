US-Justiz klagt angebliche Iran-Helfer wegen Anschlägen an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Justizministerium hat drei angeblich vom Iran unterstützte Männer wegen mutmaßlicher Beteiligung an Terroranschlägen unter anderem auf jüdische Gemeinden in Europa und den USA angeklagt. Ihnen wird insgesamt ein Mitwirken an fast 20 Anschlägen und Anschlagsversuchen zur Last gelegt, wie das Ministerium mitteilte. Damit hätten sie versucht, die irakische und mit dem Iran verbündete Miliz Kataib Hisbollah und die Revolutionsgarden im Iran zu unterstützen.

Sie sollen im Hintergrund dabei mitgeholfen haben, dass Brandstiftung verübt wurde und Sprengsätze zum Einsatz gekommen sind. In einem Fall seien in London zwei Männer jüdischen Glaubens bei einem Messerangriff fast getötet worden, hieß es weiter vom US-Justizministerium. Skizziert wurden viele Fälle aus den vergangenen Monaten.

Vereitelter Anschlagsplan gegen Luftwaffenstützpunkt

Die drei Männer sollen auch an einem bekannten vereitelten Anschlagsplan auf den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford, auf dem US-Streitkräfte stationiert werden, beteiligt gewesen sein. Die drei Männer sollen sich zu dem Zeitpunkt nicht in Großbritannien, sondern im Ausland aufgehalten haben. Sie sollen bei der Planung des Anschlags etwa mit Kontaktpersonen kommuniziert haben, heißt es weiter vom US-Justizministerium.

Ende September waren mehrere Männer nahe dem Militärstützpunkt aufgegriffen worden. Sie wurden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt. Aufmerksamkeit bekam der Fall auch, weil das Pentagon danach alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt abgezogen hatte. US-Präsident Donald Trump hatte von Bedrohungen gesprochen, ohne weitere Details zu nennen.

Die Beschuldigten sind demnach ein iranischer und ein irakischer Staatsbürger sowie ein Mann mit iranisch-irakischer Doppelstaatsbürgerschaft./rin/DP/he