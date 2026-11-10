US-Verteidigungsminister Hegseth: Amtsenthebungsversuch wird scheitern

Washington, 10. ⁠Nov (Reuters) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat zunehmende Rücktrittsforderungen und Vorwürfe des Machtmissbrauchs entschieden zurückgewiesen. Die Versuche, ihn seines Amtes zu entheben, seien eine Farce und würden scheitern, gab sich ‌Hegseth am Dienstag bei seiner ersten Pressekonferenz im Pentagon seit Mai kämpferisch. "Das ist kein Patriotismus. Das ist Sabotage." ⁠Mit Blick ⁠auf den von den USA und Israel begonnenen Krieg gegen den Iran sagte der Minister: "Ich stehe hinter jedem einzelnen dieser Einsätze. Ich war stolz darauf, sie ausgeführt zu haben, und würde es morgen wieder tun."

Der ‌republikanische Abgeordnete Thomas Massie, ein parteiinterner ‌Kritiker von US-Präsident Donald Trump, hatte am Montag ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth auf den Weg gebracht. Er wirft dem ⁠Minister unter anderem vor, den Krieg ohne Zustimmung des Kongresses ‌vorangetrieben und seine Befugnisse überschritten ⁠zu haben. Im Laufe des Tages soll das Repräsentantenhaus nach Angaben Massies zunächst über einen Geschäftsordnungsantrag abstimmen. Damit könnte die Resolution bereits gekippt werden. ‌Die Republikaner verfügen noch bis ⁠Januar über die Mehrheit im ⁠Kongress. Allerdings nehmen die kritischen Stimmen in der Partei seit der herben Niederlage bei den Kongresswahlen Anfang November zu. Massie gehört zu den bekanntesten Kritikern von Trump in den eigenen Reihen. Trump selbst hatte Hegseth demonstrativ den Rücken gestärkt.

(Bericht von Phil Stewart and David Brunnstrom, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)