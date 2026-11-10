USA: Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September hatte der Anstieg bei 0,6 Prozent gelegen.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Lebensmittel und Energie) stiegen um 0,3 Prozent zum Vormonat. Hier hatten Volkswirte mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im September hatten sie um 0,3 Prozent zugelegt.

Für den Oktober werden nur Zahlen für den Monatsvergleich bekannt gegeben. Denn vor einem Jahr waren die Regierungsbehörden geschlossen (Shutdown) und es wurden keine Daten erhoben. Es fehlt also die Basis für einen Jahresvergleich./jsl/la/jha/