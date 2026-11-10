Verband: Schienennetz in Deutschland wird 2026 nur um 34 Kilometer erweitert

Berlin, 10. ⁠Nov (Reuters) - Das stark überlastete und dringend sanierungsbedürftige Schienennetz wird Berechnungen zufolge in diesem Jahr so gut wie gar nicht erweitert. 2026 würden lediglich 34,3 Kilometer neue ‌oder ausgebaute Strecken in Betrieb genommen, teilte der Verband der Güterbahnen am Dienstag in Berlin mit und ⁠berief ⁠sich auf eigene Recherchen. Das entspreche in etwa einem Tausendstel des Gesamtnetzes. Unter anderem geht mit dem Tunnel im baden-württembergischen Rastatt ein lange verzögertes Neubauprojekt in Betrieb, zudem in Nordrhein-Westfalen der S-Bahn-Neubau zwischen ‌Troisdorf und Bonn-Beuel. Zum Vergleich: 2025 ‌waren es bundesweit 44 Kilometer, 2024 gut 48 Kilometer. Bei der Straße seien es dagegen im Schnitt rund ⁠9000 Kilometer pro Jahr.

Es passiere viel zu wenig beim ‌Aus- und Neubau der ⁠Schiene, sagte Peter Westenberger, Geschäftsführer der Güterbahnen. Deutschland brauche aber ein leistungsfähigeres Netz auch mit Reserven im System. "Es hakt schlicht am politischen Willen." ‌Sanierungen hätten Priorität. Durch ⁠sie fahre am Ende aber ⁠kein Zug zusätzlich im Netz. "Kapazität gewinnen wir vor allem durch neue Gleise und weitere kapazitätssteigende Maßnahmen - es braucht beides." Außerdem komme die Elektrifizierung nur in Trippelschritten voran, so der Verband. 2026 werde lediglich ein 2,6 Kilometer langer Abschnitt zwischen Chemnitz-Hauptbahnhof und Chemnitz-Süd elektrifiziert.

(Bericht von Christian KrämerRedigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)