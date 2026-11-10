Dieser Text erschien erstmals am 4. November 2026. Wir haben ihn am 10. November mit neuen Details zum Börsengang aktualisiert.
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