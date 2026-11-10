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Analyse zum Mega-Börsengang

70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte

onvista · Uhr
Thema: KI

Nach SpaceX steht mit Anthropic der nächste Mega-IPO an. Wir analysieren den Prospekt, vergleichen mit Elon Musks Weltraum-Konzern und bewerten, ob das Zeichnen lohnt.

Claude App-Symbol von Anthropic auf einem Smartphone-Display
Quelle: prima91 - stock.adobe.com
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Dieser Text erschien erstmals am 4. November 2026. Wir haben ihn am 10. November mit neuen Details zum Börsengang aktualisiert.

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