Plus Analyse zum Mega-Börsengang

70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte

onvista · 10.11.2026, 15:04 Uhr Uhr

Nach SpaceX steht mit Anthropic der nächste Mega-IPO an. Wir analysieren den Prospekt, vergleichen mit Elon Musks Weltraum-Konzern und bewerten, ob das Zeichnen lohnt.