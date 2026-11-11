4,1 Milliarden Euro: Rekordgewinn bei Siemens Energy

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Energietechnik

München/Berlin (dpa) - Siemens Energy hat seinen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als verdoppelt. Die Münchner verdienten unter dem Strich 4,1 Milliarden Euro, wie sie mitteilen. Das sind gewaltige 145 Prozent mehr als im vergangenen Jahr - dabei war schon das damalige Ergebnis das beste in der noch relativ jungen Geschichte des Unternehmens. Und im seit Oktober laufenden neuen Geschäftsjahr peilt Energy bereits den nächsten Rekord an. Dann sollen die Gewinne auf 5 Milliarden steigen.

Hinter dem Gewinnsprung stehen einerseits boomende Geschäfte mit Gasturbinen und mit Komponenten für Stromnetze. Bei Gas Services sprang das Ergebnis (Ebit) um 1,1 Milliarden, bei Grid Technologies um 851 Millionen.

Vielleicht noch wichtiger: Die Windkraftsparte Siemens Gamesa, die in der Vergangenheit immer wieder den ganzen Konzern in die roten Zahlen gezogen hatte, dämmte ihre Verluste massiv ein und reduzierte sie um 1,5 Milliarden. In den letzten beiden Quartalen erreichte die Sparte sogar positive Erträge. Rechnet man Sondereffekte heraus, wäre sogar das Gesamtjahr leicht im Plus.

Dividende soll mehr als verdreifacht werden

Vom Gewinnsprung sollen nun auch die Aktionäre profitieren. Konzernchef Christian Bruch will die Dividende mehr als verdreifachen und auf 2,30 Euro pro Aktie anheben.

«2026 war erneut ein Rekordjahr für uns», sagt Finanzchefin Maria Ferraro. «Für 2027 und 2030 legen wir die Messlatte noch einmal höher. Wir wollen das starke Marktumfeld nutzen und unseren Rekordauftragsbestand konsequent profitabel abarbeiten.» Bis 2030 sollen sowohl die Umsätze als auch die Profitabilität deutlich steigen.

Siemens Energy hat harte Jahre hinter sich und schrieb trotz hoher Nachfrage nach seinen Gas- und Netztechnologien als Gesamtkonzern teils tiefrote Zahlen. Zuletzt ging es aber stetig bergauf. Dabei profitiert das Unternehmen von eigenen Verbesserungen - insbesondere bei Gamesa, wo man die Probleme der Vergangenheit offenbar in den Griff bekommen hat - aber auch von einem ausgesprochen günstigen Marktumfeld für Gas und Netz. Der Umbau der Energieversorgung in vielen Staaten und der KI-Boom mit seinen stromhungrigen Datenzentren treiben die Geschäfte hier an und sorgen für gute Preise für die gefragten Produkte.

Zahl der Mitarbeiter steigt um 5.000

Der Auftragsbestand steigt praktisch kontinuierlich und liegt inzwischen bei 164 Milliarden Euro. Das ist fast das Vierfache des Jahresumsatzes, der 2026 bei 44,2 Milliarden lag. Und anders als viele deutsche Unternehmen hat Siemens Energy zuletzt Jobs aufgebaut. Zum Ende des Geschäftsjahres waren es weltweit 108.000 und damit etwa 5.000 mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland stieg die Zahl von 27.000 auf 29.000.

Auch das könnte weitergehen: «Die Nachfrage nach Energie-Infrastruktur für den steigenden Strombedarf bleibt hoch», heißt es von Energy. Man werde seine Kapazitäten weiter ausbauen.

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