AKTIEN IM FOKUS 2: Eon und RWE uneinheitlich nach Zahlen und Ausblick

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Energiekonzerne Eon und RWE haben am Mittwoch unterschiedlich auf die Bekanntgabe ihrer jüngsten Geschäftsentwicklungen reagiert. Die Eon-Papiere fielen am Vormittag um 1,7 Prozent auf 18,83 Euro und waren damit zweitschwächster Wert im Dax , der ein Plus von rund einem Prozent verbuchte. Die RWE-Anteilsscheine gewannen zuletzt 1,1 Prozent auf 58,76 Euro.

Eon hält an seinen Investitionsplänen fest, während Analysten im Vorfeld gemutmaßt hatten, dass der Stromnetzbetreiber sie nach oben schrauben könnte. In den ersten neun Monaten stagnierte das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nahezu. Die Ergebniskennziffern hätten die Erwartungen erfüllt, kommentierte JPMorgan-Analyst Pavan Mahbubani in einer ersten Reaktion.

Auch für James Brand von Deutsche Bank Research lagen die Neunmonatszahlen von Eon im Rahmen der Erwartungen. Die Ziele für das Gesamtjahr und auf mittlere Sicht hätten Bestand. Im Fokus der Investoren stünden aber regulatorische Entscheidungen. Die Aktie hält er weiter für attraktiv bewertet.

Bei RWE setzte sich das starke Abschneiden im Energiehandel im dritten Quartal fort und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht anschieben. In den ersten neun Monaten übertraf RWE die durchschnittlichen Markterwartungen. Als wesentliche Treiber wurden neben dem starken Handelsergebnis die Inbetriebnahme neuer Wind- und Solar-Anlagen sowie günstigere Windbedingungen in Europa genannt.

Die Gewinne nach neun Monaten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Olly Jeffery von Deutsche Bank Research. Der Jahresausblick erscheine eher konservativ. Jefferies-Experte Ahmed Farman sprach von starken Resultaten./edh/lew/stk