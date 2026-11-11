Aktien New York: Erholung an der Nasdaq setzt sich fort

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hat am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic heben die Stimmung vor allem in der KI-Branche. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt.

So gibt bei den großen Aktienindizes der Nasdaq 100 die Richtung vor: Der von den Tech-Schwergewichten Apple , Nvidia , Microsoft und Amazon dominierte Index stieg im frühen Handel um 1,7 Prozent auf 28.225 Zähler. Er war vom Rekordhoch Anfang Oktober binnen eines Monats um gut 15 Prozent eingebrochen. Anleger hatten verstärkt am Hype um KI gezweifelt.

Der stärker von Aktien der "Old Economy" bestimmte Dow Jones Industrial verlor zur Wochenmitte 0,1 Prozent auf 52.170 auf Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 7.582 Zähler, auch hier sind die großen Tech-Aktien schwer gewichtet./bek/he

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