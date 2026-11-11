ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 69 Euro

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für die ersten neun Monate auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 69 Euro belassen. "Da geht noch mehr", schrieb Werner Eisenmann mit Blick auf die kommenden Jahre. Auch die Ziele für 2027 und 2031 des Stromerzeugers seien zurückhaltend, argumentierte der Experte in einer Studie am Mittwoch./rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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